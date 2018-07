COMUNICADO: Dubai honrará todo el patrocinio internacional en artes visuales, cine, literatura e interpretaciones

Actualizado 27/01/2010 16:24:26 CET

DUBAI, EAU, January 27 /PRNewswire/ -- Dubai honra a todos los patrocinadores regionales e internacionales de las artes, que han llevado a cabo contribuciones financieras para el fortalecimiento de las artes escénicas en Dubai, a través del primer reconocimiento de este tipo dentro del mundo árabe.

El Dubai Culture & Arts Authority (Dubai Culture), la organización del Emirato dedicada al desarrollo, promoción y preservación de la cultura, herencia y artes, invita a realizar envíos al Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Patrons of the Arts Awards, a través del cual se honrará a los patrones de las artes o eventos culturales en Dubai o a una iniciativa afiliada de Dubai.

Los premios fueron anunciados durante la celebración de Art Dubai 2009 por medio de Su Alteza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y Primer Ministro de los EAU y Gobernador de Dubai.

"Al elevar el Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Patrons of the Arts Awards a los patrocinadores de la región y más allá, Dubai está liderando una nueva dinámica para la promoción de las artes", afirmó Mishaal Al Gergawi, responsable de proyectos y eventos de Dubai Culture.

"Con este alcance mundial, subrayamos nuestra gratitud a todos los patrones de las artes que apoyan las escenas artísticas de Dubai. El patrocinio ha ayudado a Dubai a construir en la actualidad una plataforma establecida para ocuparse del crecimiento de las artes", añadió Al Gergawi.

El premio honra las contribuciones financieras o el apoyo prestado a las artes visuales, artes interpretativas, cine e iniciativas de literatura en Dubai desde el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2009. Los premios se concederán en cuatro categorías diferentes: 'Distinguished Patrons of the Arts', 'Patrons of the Arts', 'Supporters of the Arts' y 'Friends of the Arts'.

Al Gergawi comentó que la esfera cultural de la ciudad había ganado un apoyo enorme de los patrones, no sólo de los EAU, sino en toda la región GCC y a nivel mundial. "El patrocinio de largo alcance para las disciplinas de la literatura, artes visuales, cine y artes interpretativas destaca la evolución de Dubai, desde ser una plataforma de muestra de contenido a la creación del contenido".

Los premios se presentarán en marzo de 2010 en Art Dubai 2010. Las personas u organizaciones podrán nominar mediante la descarga del formulario de aplicación desde http://www.dubaiculture.ae/paa. Las solicitudes deben enviarse por correo a: Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Patrons of the Arts Awards, Dubai Culture & Arts Authority, Level 15, The Gate Building, Dubai International Financial Centre, PO Box 125115, Dubai (Emiratos Árabes Unidos).



Si desea más información contacte con:

Kelly Home

ASDA'A Burson-Marsteller

+971-4-334-4550

k.home@asdaa.com



Si desea más información contacte con: Kelly Home, ASDA'A Burson-Marsteller, +971-4-334-4550, k.home@asdaa.com