COMUNICADO: Goodman confirma los nuevos proyectos para Staples y Kmart, desarrollando 100.000 metros cuadrados de nuevo espacio logí

Actualizado 27/01/2010 4:02:05 CET

Goodman Group (Goodman), el grupo de propiedad integrada que posee, desarrolla y gestiona espacio empresarial y logístico a nivel global, ha anunciado la firma de dos importantes acuerdos de desarrollo:

-- un centro de distribución de 21.500 metros cuadrados para Staples, anteriormente conocido como Corporate Express, la compañía de material de oficina más grande del mundo. En una transacción independiente, Goodman ha llegado a una acuerdo para la venta del desarrollo completo al inversor sueco Hemfosa Fastigheter por valor de, aproximadamente, 140 millones de coronas suecas (21 millones de dólares australianos).

-- un almacén de 76.735 metros cuadrados y una planta de oficinas en Victoria, Australia, para Kmart, uno de los minoristas de tiendas descuento con mejores precios de Australia.

El centro de distribución a medida construido para Staples se encuentra en un emplazamiento de 47.934 metros cuadrados, que se localiza estratégicamente en Växjö, Suecia. Esto, permitirá a Staples consolidar sus operaciones de almacenaje existentes en Växjö y Bors en una sola planta que incluirá 24 muelles de carga y 1.600 metros cuadrados de espacio de oficinas. Al centro de Växjö se accede por la autovía RY 30 y su localización es adyacente al aeropuerto local.

El nuevo almacén se beneficiará de una serie de características sostenibles y eficientes en el consumo de energía que incluyen un aislamiento adicional y un sistema de iluminación de bajo consumo, que refleja el compromiso de Goodman y Staples de desarrollar y operar un edificio respetuoso con el medio ambiente.

La relación existente de Goodman con Staples, combinada con la calidad de su producto, el conocimiento técnico y el servicio al cliente, fue clave en su decisión de seleccionar a Goodman para desarrollar el almacén de Suecia. Goodman trabaja con su socio, el contratista NCC, para construir el nuevo edificio, que se completará en otoño de 2010.

En Australia, el proyecto a medida que se desarrollará para Kmart incluye un almacén de 75.000 metros cuadrados, 1.735 metros de espacio de oficina adicional y un área de superficie reforzada para contenedores, con un plazo de arrendamiento de 15 años y opción de compra. El desarrollo, que se espera que se complete en febrero 2011, tendrá un valor final de aproximadamente 65 millones de dólares.

El director ejecutivo de Goodman Group, Greg Goodman, dijo: "Estamos comprometidos a trabajar con clientes como Staples y Kmart para ofrecer soluciones inmobiliarias a medida y de alta calidad. Estas últimas transacciones posteriores al comunicado de diciembre sobre el desarrollo de Interlink en Hong Kong demuestran la focalización renovada en nuestro modelo empresarial principal, y la reactivación de nuestra línea de desarrollo en todo el mundo".

