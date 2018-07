COMUNICADO: El mundo del diseño une fuerzas con el Miraestels y Pilma para ayudar a Proactiva Open Arms

Publicado 16/07/2018 14:02:03 CET

- Durante la presentación del pasado 12 de julio de la exposición Miraestels al rescat, se dio el pistoletazo de salida a la subasta solidaria de las piezas, los beneficios de la cual irán destinados a Proactiva Open Arms

- Las intervenciones de Claret Serrahima, Lyona, Cristina Daura, Maria Corte, Júlia Solans y José Luis Merino sobre la escultura de Robert Llimós se pueden visitar a la tienda Pilma Diagonal durante el mes de julio

- El acto, presentado por la actriz catalana Núria Prims, contó con cerca de 50 asistentes del mundo del diseño y la cultura barcelonesa

Barcelona, julio de 2018 - Pilma, la marca especializada en muebles de diseño y en decoración de interiores con más de 40 años de trayectoria ha acogido en su tienda de la Avenida Diagonal la presentación de Miraestels al rescat, una exposición y subasta solidaria que se podrá visitar en la tienda durante el mes de julio.Seis artistas gráficos han sido los encargados de reinterpretar la figura del Miraestels del escultor Rober Llimós con el objetivo de subastar las 6 piezas y dar todos los fondos recaudados a Proactiva Open Arms.

En el acto de presentación se dieron cita muchas caras conocidas del mundo del diseño y la cultura catalana, que se acercaron a Pilma para mostrar su apoyo a la iniciativa. La presentación contó con una conductora muy especial, Núria Prims, mejor actriz protagonista en la última edición de los Premios Gaudía por su papel en Incerta Glória.

Los embajadores implicados en la acción tuvieron la oportunidad de compartir con los asistentes su experiencia a lo largo de toda la fase previa a la presentación, desde la conceptualización del homenaje al Miraestels hasta el proceso creativo. Algunos de los artistas han destacado el reto que les ha supuesto trabajar en 3 dimensiones, y es que la mayoría de ellos provienen del mundo del diseño gráfico y la ilustración. Otros incluso, acostumbrados a trabajar en formatos digitales, se han puesto a prueba al volver al mundo analógico.

Robert Llimós aportó su visión sobre los Miraestels mientras que Pilma compartió con los asistentes su implicación como promotor y anfitrión del evento. Por último, Proactiva Open Arms compartió con los asistentes el trabajo que realizan desde la ONG.

Una vez finalizado el acto, la organización hizo entrega a los embajadores del Miraestels al rescat una litografía de los Miraestels como muestra de agradecimiento por el esfuerzo e ilusión depositados en el proyecto.

Con esta acción, PILMA tiene como objetivo unir fuerzas al mundo del diseño y el arte para ayudar a Proactiva Open Arms, para que la ONG pueda seguir adelante con su trabajo incansable en el Mediterráneo. La exposición estará abierta al público durante todo el mes de julio y la subasta se podrá realizar a través de la web Setdart hasta el 31 de julio.

ACERCA DE PILMAPILMA es una firma especializada en muebles de diseño y en decoración de interiores con más de 40 años de trayectoria, siendo un proyecto de larga tradición familiar. Creada en los años 30 por la familia López, nace como un pequeño taller de ebanistería en Barcelona. Fue años más tarde, en 1974, cuando PILMA dio un giro a su negocio abriendo su primera tienda en la calle Valencia de Barcelona, dedicada exclusivamente al interiorismo y la decoración. Desde entonces y hasta la actualidad, PILMA se ha consolidado como un referente nacional en decoración, que cuenta también con una importante red de distribución en Europa y Asia.Actualmente el equipo directivo de PILMA está formado por los hermanos Ricard López, director creativo y Pau López, CEO y director de nuevos proyectos. Ambos forman parte de la tercera generación familiar al frente de la empresa.

PILMA crea y comercializa sus propios diseños de mobiliario e iluminación bajo la marca PLM DESIGN, una amplia gama de artículos cuyo denominador común es el minimalismo, la simplicidad y la funcionalidad, priorizando la calidad de sus acabados, así como de los materiales.

Para más información:Andrea OrdaxHill + Knowlton StrategiesT.: + 34 93 410 82 63 / 628 750 240 andrea.ordax@hkstrategies.com

ACERCA DE MIRAESTELSLos Miraestels de Robert Llimós son dos esculturas flotantes idénticas, resueltas en poliester y fondeadas en el Puerto de Barcelona. Son una representación de la figura humana, de 3,5 metros de alto, y forman parte de una serie de variaciones en medidas y materiales sobre este ser que interroga el cielo. Con su presencia, vigilantes, los Miraestels nos encomiendan cuidar y respetar el mar. Y lo hacen en medio del mismo mar, un Mediterráneo que nos animan a preservar.Robert Llimós es un pintor y escultor barcelonés con una dilatada carrera artística. Su extensa obra disfruta de un reconocimiento internacional. Su trabajo desprende un encanto primitivo y una seguridad hecha de certezas que exhala una poesía valiente y conmovedora.Los Miraestels parten de un homenaje al artista Joan Brossa. Su origen es una breve colección de poesías que él bautizó con el nombre 'Saltamartí', título a su vez de uno de los poemas del libro que crea una metáfora política con la figura del tentempié: Expuesto a todos los vaivenes, el tentempié (saltamartí en catalán) siempre acaba por recuperar la verticalidad* como el pueblo.

ACERCA DE PROACTIVA OPEN ARMSProactiva Open Arms es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro cuya principal misión es rescatar del mar a los refugiados que llegan a Europa huyendo de conflictos bélicos, persecución o pobreza. Nace de una empresa de socorrismo y salvamento marítimo con dilatada experiencia en las costas españolas.Open Arms se dedica a la vigilancia y salvamento de las embarcaciones de personas que necesitan auxilio en el Mar Egeo y Mediterráneo Central, así como a la denuncia de todas las injusticias que están pasando en esas aguas y que nadie cuenta. Todo empezó con unas fotos de niños ahogados en una playa de aquí. Expresado en sus propias palabras: "Pensamos que, si nosotros nos dedicamos al rescate y lo hacemos en nuestras playas, ¿por qué allí se están muriendo y nadie les ayuda?"

ACERCA DE LOS EMBAJADORESClaret Serrahima, diseñador gráfico. Ha desarrollado las imágenes del escudo de la ciudad de Barcelona, la nueva identidad del PSOE y del PSC, Casa Asia, el Musée d'art moderne de Céret (Francia), la Universitat Pompeu Fabra entre otros. Socio fundador y presidente de Clase. Premio nacional de cultura 2010 concedido por CONCA y ganador el 2014 del Laus de Honor a la trayectoria profesional.Lyona, la ilustradora y realizadora de videoclips de grupos como Love of Lesbian, Amaral, Leiva, Sidonie, Lori Meyers, Zahara o The New Raemon. Ha publicado 10 libros, entre ellos "Yo mataré monstruos por ti" escrito por Santi Balmes o "Mr. garabato" escrito e ilustrado por Marcus y Lyona.Cristina Daura, ilustradora y dibujante de cómics. Ha publicado en diferentes publicaciones como el New York Times, The New Yorker, Penguin o El País y trabajado para editoriales como Xiandai Ediciones o Alpha Decay.Julia Solans, ilustradora, ha trabajado para Ajuntament de Barcelona y La Caixa, entre otros. Ha trabajado como directora de arte en varias agencias de Barcelona. Imparte charlas, es docente en ilustración creativa y organiza talleres.Maria Corte, ilustradora, ha realizado portadas e ilustraciones para periódicos como el New York Times, The Wall Street Journal o la Vanguardia. También ha colaborado con entidades como el Ministerio de Cultura y educación o la Generalitat de Catalunya.José Luis Merino, diseñador. Ha trabajado para clientes como BMW, Elle, The New York Times, The New Yorker o The Wall Street Journal entre otros.