COMUNICADO: Los productos de NAGA se desarrollan rápidamente: la administración espera un fuerte crecimiento de clientes

Con más de 100.000 nuevas inscripciones, NAGA WALLET ha despertado un gran interés en todo el mundo en los dos primeros meses siguientes a su lanzamiento. NAGA MARKETS, el bróker en línea de NAGA, se expande a 180 nuevos mercados y está disponible en casi todos los países. NAGA ACADEMY cuenta con una certificación para su primer curso que impartirá en el tercer trimestre en colaboración con el prestigioso Alexander College de Chipre

La empresa FinTech THE NAGA GROUP (NAGA; WKN A161NR, ISIN: DE000A161NR7, Ticker: N4G) y su ecosistema no paran de crecer. Después de la exitosa salida a la bolsa en 2017 y la creación de su propia criptomoneda (NAGA COIN) en el transcurso de un año, así como también el lanzamiento de varios productos, aplicaciones y funciones, NAGA ahora puede anunciar nuevas innovaciones y actualizaciones en el campo de las finanzas. "El universo de NAGA está creciendo día a día, y con él, la oferta y la cantidad de usuarios. Lo que todos nuestros servicios tienen en común es que son sencillos, interesantes y de fácil acceso", dice Benjamin Bilski, miembro de la junta directiva THE NAGA GROUP AG, resumiendo la gran cantidad de nuevas funciones. Yasin Sebastian Qureshi, también miembro de la junta directiva de la compañía, explica así la filosofía de NAGA: "gracias a nuestra innovadora tecnología financiera, nuestros clientes pueden emplear su pasión por los mercados financieros, las criptodivisas y los bienes virtuales para crear capital. De esta forma, no solo captamos la atención de profesionales y agentes experimentados, sino que también iniciamos a principiantes en temas como la negociación en la bolsa, las criptodivisas o los bienes virtuales".

NAGA WALLET, que reúne todos los servicios y productos de la compañía, sirve para almacenar, enviar y recibir bienes virtuales y monedas. Desde su lanzamiento hace dos meses, NAGA WALLET ha recibido más de 100.000 nuevas inscripciones y ya cuenta con miles de usuarios activos. "Los clientes están distribuidos uniformemente en todo el mundo, lo que demuestra que nuestra estrategia de marketing internacional es exitosa y que estamos geográficamente diversificados. Además, nuestro equipo de control de calidad midió una tasa de error de 0% en las transacciones entre wallets. Los clientes de NAGA disfrutan de los más altos estándares de calidad al utilizar nuestro wallet", dice Bilski.

Uno de los principales productos de la compañía, la red social de trading NAGA TRADER, recibió un rediseño total de su versión de escritorio. El nuevo NAGA WEB TRADER llegará 22 de junio de 2018. "La interfaz es completamente nueva. Las ventanas de entrada de datos son más fáciles de entender. Ahora todo es mucho más fácil, lo que ha mejorado la funcionalidad general; uno de nuestros objetivos clave. Por supuesto, esperamos más conversiones con la actualización", comenta Bilski sobre otra innovación. NAGA MARKETS, el bróker en línea de NAGA, ahora está disponible en 180 nuevos países y territorios. En otras palabras, la cantidad de naciones disponibles se ha más que duplicado. Ahora casi todos los países del mundo están conectados a la red NAGA.

El primer curso de NAGA ACADEMY acaba de ser certificado y se lanzará oficialmente en el 3er trimestre en cooperación con el prestigioso Alexander College (Chipre). 'NAGA ACADEMY es una cuestión de corazón y la verdadera joya en nuestra oferta. Por supuesto, también queremos ganar dinero, pero lo que en realidad nos importa es cerrar las brechas educativas de nuestros clientes en temas financieros', explica Bilski. Qureshi dice sobre este concepto: 'La idea es que nuestros clientes no tengan únicamente la posibilidad de crear capital, sino también de ampliar sus posibles conocimientos acerca de temas financieros o de la bolsa. En NAGA ACADEMY ya es posible prepararse y, de esta forma, hacer un uso aún más responsable de nuestros productos'.

NAGA VIRTUAL, una plataforma de intercambio de bienes virtuales, se lanzó a fines del año pasado con su primer socio, la compañía japonesa de juegos Asobimo. En sus inicios el producto se llamaba SWITEX, aunque ahora ha sido renombrado. Esto significa que el cambio de marca en todas las plataformas y sitios web está casi completo, garantizando así una apariencia uniforme con la marca principal 'NAGA'.

La plataforma de intercambio regulada de NAGA, NAGA EXCHANGE, llegará mucho antes de lo previsto, con un lanzamiento planeado para el verano. Los clientes interesados pueden registrarse en la lista blanca para asegurar acceso exclusivo a ciertas condiciones especiales.

"Hemos lanzado con éxito al mercado una serie de productos en el menor tiempo posible, y seguiremos trabajando a este ritmo acelerado. Nuestros clientes siempre pueden contar con nuevos servicios financieros digitales, además de actualizaciones con mejoras y funciones más interesantes. También tenemos otras innovaciones financieras en camino, incluyendo la gestión de activos. Así nuestro ecosistema crece día a día, y para nosotros es muy importante que los usuarios puedan gestionar todas sus necesidades financieras en un solo lugar, es decir, que todo esté interconectado. De esa forma, ofrecemos la posibilidad de disfrutar todavía más de la libertad financiera. Considerando los cambios actuales y próximos, en NAGA esperamos un fuerte crecimiento de la cantidad de clientes en el tercer y cuarto trimestre, lo que tendrá un impacto muy positivo en nuestros resultados en 2019 y en adelante", concluyó Qureshi.

