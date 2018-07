COMUNICADO: La prueba del VPH para países en desarrollo muestra una alta precisión al predecir la enfermedad cervical

Actualizado 22/09/2008 2:33:08 CET

-- Primer estudio publicado de la nueva prueba del VPH para países en desarrollo muestra una alta precisión en la predicción de la enfermedad cervical

-- La prueba careHPV de QIAGEN proporciona una exploración de primera línea "sustancialmente más precisa"

Una nueva prueba del VPH desarrollada por QIAGEN específicamente para el uso en regiones del mundo con pocos recursos es "sustancialmente" más precisa para identificar mujeres con enfermedad cervical que los actuales métodos (prueba Pap e inspección visual) en estos países. El primer estudio publicado de resultados de los pacientes con la prueba careHPV de QIAGEN -desarrollada con el apoyo de PATCH, una organización de salud mundial sin ánimo de lucro- aparece en el ejemplar de octubre de Lancet Oncology.

La nueva prueba del VPH (virus del papiloma humano), la primera causa del cáncer cervical, se está desarrollado por QIAGEN NV (Nasdaq: QGEN; Frankfurt, Prime Standard: QIA) en asociación con PATH, que recibe financiación para este proyecto de la Bill and Melinda Gates Foundation. La prueba careHPV está especialmente diseñada para permitir a las mujeres en áreas con pocos recursos sanitarios beneficiarse de la tecnología avanzada de la prueba del VPH: produce resultados rápidos y precisos, además es fácil de poner en funcionamiento, requiere una infraestructura mínima y será asequible para los programas de salud pública en estos países. El producto estará disponible para programas piloto a principios de 2009 y más ampliamente en la segunda mitad del año.

"QIAGEN está expandiendo rápidamente su posición de liderazgo en el diagnóstico molecular en el mundo desarrollado, y nos tomamos muy en serio nuestro compromiso de mejorar la vida a todo el mundo, independientemente de su estado socioeconómico", dijo Peer Schatz, consejero delegado de QIAGEN. "Aunque es relativamente común para las compañías sanitarias ofrecer sus productos a precios reducidos o simplificados para las poblaciones de pocos recursos, QIAGEN ha ido más allá. QIAGEN ha adaptado las tecnologías más avanzadas para desarrollar una nueva prueba de ADN VPH que consigue objetivos de alto rendimiento, que además pueden estar disponibles para regiones poco atendidas a un precio muy asequible".

El primer estudio publicado de resultados de pacientes con careHPV implicó a más de 2.500 mujeres de entre 30 y 54 años de las zonas más rurales de China. En regiones desarrolladas con presupuestos y programas de salud pública establecidos, la prueba Pap (citología) es la exploración estándar para la enfermedad cervical, complementada por la prueba VPH en mujeres mayores de 30 (de mayor riesgo). Sin embargo, tanto la prueba Pap y la prueba VPH requieren "un nivel de infraestructura insostenible en la mayor parte del mundo en desarrollo", escribió el autor del artículo. Así, al herramienta de exploración más común del cáncer cervical en regiones de pocos recursos de China y países simulares ha sido la inspección visual con ácido acético (VIA), un proceso en el que el cervix de la mujer se pinta con vinagre para destacar áreas anormales presentes, y luego se examina visualmente por un médico o enfermera. Sin embargo, el VIA pasa por alto un gran número de mujeres con enfermedad cervical que necesitan tratamiento: En el estudio publicado en Lancet Oncology, la "sensibilidad" del VIA (su capacidad para identificar mujeres que tienen enfermedad cervical moderada o grave, también llamada CIN2+) fue del 41 por ciento. En contraste, la sensibilidad de careHPV fue del 90 por ciento cuando se utilizaban muestras de células cervicales recogidas por empleados sanitarios y del 81 cuando las mujeres utilizaban un mecanismo vaginal de "auto-muestreo". En este estudio, careHPV fue más sensible que la prueba Pap basada en líquido más reciente, para la que la sensibilidad fue del 85 por ciento cuando la muestra fue recogida en la consulta del doctor. La prueba Pap, que requiere técnicos formados para interpretar, es la principal herramienta de exploración de muchos países.

La prueba careHPV puede realizarse por empleados con una mínima formación y educación sanitarias. Una vez recogidas, las muestras de células vaginales - cervicales se preparan para el análisis utilizando un kit de reagentes que contienen su propio suministro de agua. La prueba en sí misma se realiza en un equipamiento fácilmente portátil y funcionará con pilas.

"En países con pocos recursos, las mujeres a menudo viven en entornos con pocos servicios o personal sanitario. En este estudio, la prueba careHPV fue realizada efectivamente por técnicos no experimentados, recientemente formados y con una preparación mínima bajo condiciones difíciles de temperatura, humedad, iluminación y espacio", dijo Attila Lorincz, PhD, autor del estudio y profesor de epidemiología molecular en Barts y la London School of Medicine, así como el Queen Mary Collage de Londres. "Otra ventajas de careHPV es que da los resultados en dos horas y media, permitiendo que el tratamiento se administre durante la misma visita, un requisito crítico cuando las mujeres no pueden volver para el seguimiento si se las envía a casa tras el examen".

Acerca del VPH y el cáncer cervical (www.theHPVtest.com)

El cáncer cervical afecta a casi 500.000 mujeres de todo el mundo cada año y mata a más de 300.000, de las cuales el 85 por ciento son de países en desarrollo. Después del cáncer de mama, es la segunda mayor malignidad más común en las mujeres. El cáncer cervical está causado por tipos de "alto riesgo" del virus del papiloma humano (VPH), que se transmiten sexualmente. Se estima que el 80 por ciento de las mujeres contraen la infección por VPH en algún momento de su vida. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la infección desaparece o se elimina por el organismo sin causar problemas. Sólo las infecciones que persisten causan la formación de células anormales que pueden desarrollar el cáncer cervical si no se detectan y tratan inicialmente. Un informe de la Organización Mundial de la Salud estima que en torno al 5 por ciento de las mujeres han sido exploradas para el cáncer cervical en los últimos cinco años, en comparación con entre el 40 y el 50 por ciento en el mundo desarrollado.

Acerca de QIAGEN (www.qiagen.com)

QIAGEN NV es el proveedor mundial líder de tecnologías de ensayo y muestra, con sede en los Países Bajos. Las tecnologías de muestra se utilizan para aislar y procesar el ADN, ARN y proteínas de muestras biológicas como la sangre o el tejido, y los ensayos hacen que estas moléculas aisladas facilites las actividades vitales como la investigación biológica y la detección de la enfermedad. QIAGEN ha desarrollado y comercializado más de 500 productos así como instrumentos que hacen su uso más eficiente y preciso. La compañía ofrece sus productos a laboratorios de diagnóstico molecular, investigadores académicos, compañías farmacéuticas y biotecnológicas y clientes de pruebas aplicadas para fines de pruebas forenses, animales o alimentarias y control del proceso farmacéutico. Las tecnologías de ensayo de QIAGEN son uno de los mayores paneles de pruebas de diagnóstico molecular disponibles en todo el mundo, incluyendo la prueba aprobada por la FDA para el virus del papiloma humano (VPH), la principal causa de cáncer cervical. QIAGEN utiliza más de 2.600 personas en más de 30 localizaciones en todo el mundo.



