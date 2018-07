COMUNICADO: Publicada una importante actualización del antivirus avast!

Actualizado 31/03/2008 21:42:54 CET

LONDRES y PRAGA, March 31 /PRNewswire/ --

-- ALWIL Software a.s. se complace al anunciar el próximo lanzamiento del antivirus avast!, avast! 4.8.

El antivirus avast! 4.8 es una importante actualización tecnológica a la línea de productos avast!, que incluye la incorporación de detección anti-spyware, certificada por el proceso Checkmark de West Coast Lab, y la implementación de capacidades anti-rootkit, todas directamente desde dentro del antivirus avast!.

Eduard Kucera, consejero delegado de ALWIL Software a.s., dijo del comunicado: "Aunque sólo sea una actualización de avast!, esta versión representa una importante evolución de la tecnología avast!. Muchos de nuestros competidores cargan tasas adicionales por anti-spyware o detección anti-rootkit, o simplemente no añaden la funcionalidad. No creemos que una solución parcial de escaneo sea de ningún modo una solución." Kucera continuo: "Con el lanzamiento del antivirus avast! 4.8, hemos vuelto a innovar en la industria, añadiendo esta funcionalidad a la tecnología de motor de escaneo central de avast!."

El antivirus avast! 4.8 está disponible ahora para descarga desde el sitio web http://www.avast.com. La tecnología está disponible en avast! Home Edition (gratuito para uso particular no comercial), Professional Edition y el paquete avast! Professional Family.

Todas las ediciones están disponibles en http://www.avast.com , para adquirir en línea, o de distribuidores autorizados en todo el mundo.

Los usuarios existentes de avast! Home Edition o Professional Edition podrán actualizar sus programas automáticamente sin carga alguna.

La versión completa de este comunicado de prensa, incluyendo la ayuda terminológica, puede encontrarse aquí:

http://www.avast.com/eng/press-release-avast-4-8-released.html

Fin del comunicado

Notas a los redactores:

Acerca de ALWIL Software a.s.

Con sede en Praga, República Checa, ALWIL Software desarrolla y comercializa los productos antivirus avast! que protegen todas las plataformas de sistema operativo y cada tipo de dispositivo vulnerable. Más detalles sobre la compañía y sus productos en el sitio web corporativo ALWIL, http://www.avast.com.

AVAST(R) es una marca comercial registrada en los Estados Unidos y otros países y se utiliza bajo licencia exclusiva a ALWIL Software a.s.

Acerca de los productos antivirus de avast!

avast! es la reconocida línea de productos antivirus de ALWIL Software a.s., que está certificada por ICSA Labs, y Checkmark (para anti-spyware). El antivirus avast! recibe regularmente el premio Virus Bulletin 100%, para la detección del 100% de los virus en el medio, y es un producto reconocido por los Premios SC.

Veinte años de tecnología avast!

2008 marca el 20 aniversario de la innovación tecnológica de avast!. Visite http://www.avast.com para promociones y ofertas especiales (incluyendo precios) durante la celebración durante todo un año para marcar este importante hito.



Para contactos de prensa, envíe un e-mail a press@avast.com;



Justin Bellinger, Director de Operaciones Mundiales,

ALWIL Software,

Teléfono: +420-274-005-742,

Fax: +420-274-005-888,

E-mail: bellinger@avast.com.



Web: http://www.avast.com



Para contactos de prensa, envíe un e-mail a press@avast.com; Justin Bellinger, director de Operaciones Mundiales, ALWIL Software, Teléfono: +420-274-005-742, Fax: +420-274-005-888, E-mail: bellinger@avast.com