COMUNICADO: Registro seguro - las huellas dactilares sustituyen al password

HANNOVER y HAMBURGO, Alemania, February 28, 2011 /PRNewswire/ -- Los passwords podrían en breve ser una cosa del pasado. En la actualidad, algunos de los portátiles ya proporcionan la opción de registrarse por las huellas dactilares. Ahora esta tecnología ya está disponible para su uso profesional en grandes redes. El especialista en biométrica DERMALOG presenta una nueva solución en CeBIT 2011, con el fin de conseguir llevar a cabo los registros en las redes de una compañía, banco, hospital o gobierno para que sean mucho más fáciles y más seguros también gracias a DERMALOG FingerLogin, un teclado con escáner de huellas dactilares integrado, junto al software biométrico apropiado para redes TI. La nueva tecnología ya se usa en el University Hospital Hamburg-Eppendorf (UKE) en más de 3.900 ordenadores del hospital.

Los complicados passwords, con cambios a menudo, son un riesgo de seguridad sustancial para el registro en las redes empresariales. En general no protegen con el cuidado suficiente a los usuarios en relación a la prevención de acceso no autorizado. DERMALOG, el principal fabricante biométrico de Alemania, ha presentado una nueva tecnología en CeBIT - que no solo es más segura, sino también más fácil y rápida que la entrada convencional de un nombre de usuario y password: el registro por huella dactilar.

DERMALOG FingerLogin está formado por dos componentes - un teclado con escáner dactilar integrado, que asegura la máxima seguridad por medios de una óptica de elevado rendimiento y Live Finger Detection. El teclado se puede conectar por medio de una interfaz USB con un PC o Thin Client. En segundo lugar, el potente software biométrico compara el escáner con la base de datos de huellas dactilares y administración de password. DERMALOG FingerLogin es la primera solución biométrica profesional diseñada para un gran número de usuarios y que cuenta con una integración propia en las redes de las autoridades públicas, compañías y otras organizaciones, como hospitales o bancos. El sistema funciona a través de Windows y Linux.

Los principales beneficios de esta innovación son evidentes - más seguridad para las redes y los datos. Los usuarios ya no tendrán que recordar passwords ni anotarlos, algo que siempre supone un riesgo para la seguridad, ya que el acceso a los datos siempre se mantiene más o menos en lugares obvios cerca del ordenador. El uso de DERMALOG FingerLogin elimina esta fuente de riesgo y mejora de forma sustancial la seguridad de los datos. Una huella dactilar es una característica individual única, y al contrario que los passwords, no se puede robar ni pasar a otra persona. Solo el propietario de la huella registrada podrá obtener los datos con autorización para su acceso. Cualquier intento de uso de un dedo artificial se detecta de forma fiable con el sistema Live Finger Recognition, que se integra en el escáner de la huella dactilar.

Este sistema rápido y adecuado de registro por medio de las huellas dactilares también evita el inconveniente de tener que teclear un password, eliminando de esta forma el riesgo de que aplicaciones con datos sensibles se puedan abrir cuando el usuario deja de forma temporal su puesto de trabajo. También ahorra trabajo para los departamentos TI, ya que no se necesita más tiempo - además del procedimiento de cambio de password, que cuenta con un coste añadido.

"El nuevo sistema FingerLogin indica que los passwords podrían en breve ser una cosa del pasado", afirmó Guenther Mull, consejero delegado de DERMALOG. "Deseamos minimizar el riesgo de seguridad donde hay grandes grupos de usuarios que acceden a redes con datos sensibles. La biométrica de las huellas dactilares es la solución ideal, ya que es adecuada y segura".

University Clinics implementa DERMALOG FingerLogin

La nueva tecnología de DERMALOG está operativa desde hoy, tal y como se ha demostrado en el University Hospital Hamburg-Eppendorf (UKE), que en el futuro protegerá los datos más sensibles de sus pacientes con DERMALOG FingerLogin, estando está tecnología en la actualidad disponible en más de 3.900 ordenadores. Tal y como explicó el profesor y doctor Jörg F. Debatin, director medico y consejero delegado de UKE: "Como hospital universitario, consideramos que es nuestra responsabilidad modelar los desarrollos futuros. Junto a nuestros socios industriales, estamos estableciendo las tendencias para el futuro. La introducción de este teclado en el trabajo diario de nuestro hospital proporciona beneficios claros - solo se puede usar por medio del personal identificado de forma positiva por el escaneado de las huellas dactilares, y esto proporciona una protección completa contra el acceso no autorizado. Y la eliminación del password de entrada hace que el registro sea más fácil y rápido".

DERMALOG es el mayor fabricante de biométrica de Alemania y uno de los líderes mundiales en biométrica de huellas dactilares. DERMALOG ha presentado FingerLogin en CeBIT en el Hall 11, expositor B38.

