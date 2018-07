COMUNICADO: SINfranquicia.es convierte el seguro con franquicia en un todo riesgo

Publicado 29/06/2017 10:04:21 CET

SINfranquicia.es es una innovadora fórmula en el mercado asegurador español, ya que ofrece un producto que convierte un seguro de coche con franquicia en un todo riesgo

PYA Insurances (PYA), empresa española especializada en el diseño de innovadoras fórmulas aseguradoras, acaba de lanzar al mercado español SINfranquicia.es, un novedoso producto que convierte el seguro con franquicia en un todo riesgo, sin necesidad de cambiar de aseguradora, ahorrando al consumidor una media de 500€ al año y siendo compatible con todas las compañías de seguros de automóviles.

Este tipo de seguro cuenta con el respaldo de más de 2 millones de clientes en el Reino Unido y más de 10 años de experiencia. En España el número aproximado de coches que cuentan con un seguro con franquicia es de 8 millones y, según datos de la compañía, esperan poder llegar en 4 años a las 500.000 pólizas.

SINfranquicia.es ofrece el mismo precio a todos los clientes, a partir de ahora, cualquier persona con un seguro de coche con franquicia podrá contratar este novedoso producto, sin importar su edad, el modelo de coche, la compañía donde tenga asegurada el coche o el historial de siniestralidad. “SINfranquicia.es viene para revolucionar el tradicional y estático mundo del seguro de auto. En los últimos años han aparecido nuevas compañías y ha habido más publicidad, pero no se ha producido innovación. A partir de ahora los clientes van a poder construir su cobertura aseguradora más completa al mejor precio.”, ha declarado Pedro Gómez, Director General de PYA Insurances, para quien ”El éxito de SINfranquicia.es radica en que no es un seguro de coche, es un complemento que permite a las personas que tengan un seguro con franquicia declarar partes de siniestro sin tener que abonar costosos importes de franquicias. De esta manera el consumidor se beneficia de un ahorro medio de 500 euros al año contratando en el momento que quiera, ya que no tiene por qué coincidir con la fecha de contratación de SINfranquicia.es con la de su seguro de coche, sin importar en qué compañía tenga nuestro cliente su seguro de coche.”

Este producto incrementará la competencia en un mercado tan disputado como el de seguro de autos, donde cada vez más el peso de la contratación recae en medios online. La compañía PYA ha hecho una apuesta por la gestión online, facilitando al cliente tanto la contratación desde su página web www.sinfranquicia.es, así como la gestión de siniestros o contacto con la compañía.

Sobre PYA Insurances

Fundada en 2013 forma parte del Grupo español PYA Marketing, con actividad en España y Portugal, cuenta con un equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en el diseño de programas de Seguros Especializados y en la puesta en marcha y gestión de programas de Affinity / Consumer en las principales compañías aseguradoras del país. SINfranquicia.es es el primer producto asegurador de venta online que la compañía lanza en el mercado español.

Contacto

Nombre contacto: Pedro Gómez

Descripción contacto: 912778812

Teléfono de contacto: 665629817

Email de contacto: pgomez@pyamarketing.es