COMUNICADO: Steelter galardonada como una de las mejores empresas para mejorar el mundo

Publicado 21/06/2018 9:40:05 CET

B Corporation concede a Steelter el Certificado "Best For The World 2018"

Steelter, start-up que a través de su plataforma de evaluación de candidatos permite a las empresas reclutar talento alineado con los valores de la compañía, ha sido reconocida por la comunidad empresarial B Corporation, como empresa que busca mejorar el mundo a través de su propuesta de valor.

Este reconocimiento ha sido publicado en la lista “The Best For The World 2018” después de la evaluación realizada por B Corporation a diversas empresas, que generan un impacto positivo en las comunidades, en el medio ambiente y en el conjunto de sus trabajadores. El objetivo de B Corporation es crear una comunidad empresarial capaz de construir una mejor sociedad, en la que las empresas contribuyan a generar un beneficio global. Hasta el momento cuentan con más de 2.000 empresas en 50 países y 130 sectores distintos.

Según explica Jay Cohen Gilbert, cofundador de B Lab - B Corporation, "‘Best for The World’ es la única lista que ofrece datos exhaustivos, comparables y contrastados por terceras partes sobre la intervención de las organizaciones en su entorno. Los consumidores e inversores cada vez exigen a las empresas más transparencia y valores que sean acordes con lo que ofrecen. En consecuencia, las empresas no se centran en ser las mejores del mundo sino en ser las mejores para el mundo”.

Un total de 151 organizaciones han recibido el reconocimiento ‘Best for the World’ en Europa. En cambio en España, solo siete empresas han sido certificadas por B Corporation. El resto de empresas españolas premiadas son: Alma Natura, Visualfy, Cuento de Luz, World Coo, IWOPI y Grupo Integral.

Acerca de:

Steelter: es una start-up que conecta a personas, empresas y a la comunidad universitaria para impulsar el desarrollo de grandes carreras profesionales. Su objetivo es el de fomentar el ascenso profesional de los mejores talentos con buenos valores para que sean los líderes del mañana, contribuyendo así a la construcción de un mundo mejor. Para ello, se cuenta con una dilatada experiencia en el sector del head-hunting. www.steelter.com

B Corp: es una organización global sin ánimo de lucro que persigue un único fin: que las compañías compitan por ser las mejores para el mundo, y, como resultado, la sociedad camine hacia estadios superiores de bienestar compartido y durable. www.bcorporation.net

Contacto Nombre contacto: Lluís Gubern