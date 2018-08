COMUNICADO: 42Gears se posiciona como visionario dentro del Cuadrante Mágico de Gartner para UEM Tools 2018

Publicado 26/07/2018 14:02:30 CET

42Gears Mobility Systems, proveedor mundial de solución UEM [https://www.42gears.com/solutions/unified-endpoint-management-uem-solution ], anuncia que se ha situado como visionario en el primer 'Magic Quadrant report for UEM Tools' de Gartner. Este posicionamiento se basa en la visión completa y capacidad de ejecución de 42Gears.

Gartner define UEM como una nueva clase de herramientas que pueden actuar como una interfaz de gestión única para dispositivos móviles, PC, y otros dispositivos. Gartner recomienda a los líderes I&O esperar y planear la sustitución de la gestión de movilidad empresarial y de las herramientas de clientes con UEM para apoyar los OS modernos.

42Gears apoya los despliegues de dispositivos a gran escala en todo el mundo. Está implicada en la implementación de los casos de uso complejos con OS múltiple y factores de forma. 42Gears se ha centrado constantemente en la innovación e integración de tecnologías que son claves para gestionar un lugar de trabajo digital. 42Gears UEM es una plataforma completa/integral y centrada en el usuario que gestiona objetivos, incluyendo dispositivos móviles, de escritorio y de la Internet de las Cosas (IoT).

Onkar Singh, fundador y consejero delegado de 42Gears, destacó: "Visualizamos nuestra plataforma para cumplir con todas las necesidades del lugar de trabajo digital bajo una sola hoja de cristal. Nuestros equipos están trabajando duro en el desarrollo de tecnologías, permitiendo a nuestros clientes experimentar una mejor dedicación a los empleados e impulsar la productividad". Y Onkar añadió: "42Gears se centra en adherirse a los descubrimientos de movilidad empresarial avanzados y unificarlos bajo una sola plataforma. El reconocimiento dentro del Cuadrante Mágico de Gartner es una validación de nuestra visión".

Investigación; Gartner, Magic Quadrant for Unified Endpoint Management Tools, Chris Silva [https://www.gartner.com/analyst/48076 ] et al, 23 de julio de 2018

Acerca de 42Gears

42Gears es un destacado proveedor de Unified Endpoint Management, ofreciendo soluciones SaaS y bajo premisa para asegurar, controlar y gestionar una amplia variedad de objetivos basados en las plataformas Android, iOS, Windows, wearOS, macOS y Linux. Los productos de 42Gears los utilizan con confianza miles de clientes de todo el mundo en verticales como el cuidado de la salud, transporte, logística, fabricación, formación y venta al por menor. Si desea más información, visite la página web http://www.42gears.com .

