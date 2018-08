COMUNICADO: AAIC® 2018 presenta el primer ensayo clínico destinado a reducir los nuevos casos de deterioro cognitivo leve y demencia

Publicado 27/07/2018 12:59:35 CET

En los informes de investigaciones de los últimos años hemos descubierto cómo la dieta, en especial los patrones alimenticios generales, puede estar relacionada con la salud cerebral, el deterioro cognitivo y, posiblemente, la demencia a medida que envejecemos. También hemos visto inflamación y sus marcadores --en el cerebro y otras partes del cuerpo-- asociados con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Las ciencias de reciente aparición han relacionado los cambios en las bacterias intestinales con diversos trastornos inflamatorios y autoinmunes. Y hay estudios que demuestran que hacer cambios en la dieta puede modificar las bacterias intestinales.

Cuatro nuevos estudios mencionados en la AAIC 2018 han investigado cómo el sistema digestivo, incluidas las funciones intestinales y hepáticas, puede estar relacionado con los cambios producidos en el cerebro y los trastornos cerebrales como la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

"Aunque está en estado inicial, la investigación sobre el microbioma intestinal resulta emocionante ya que nos podría dar nueva información sobre por qué la dieta y la nutrición son tan importantes para la salud del cerebro", apuntó Carrillo. "Este trabajo podría darnos más información sobre cómo y por qué 'las grasas buenas' ayudan a mantener la salud del cerebro y a recomendar elecciones nutricionales saludables para el cerebro".

"Además, si resulta que estas bacterias intestinales son marcadores efectivos y precisos de la enfermedad de Alzheimer, podrían resultar útiles como herramienta de selección no invasiva, con un simple análisis de sangre", apuntó Carrillo. "No obstante, estamos en el primer paso. Aún no sabemos exactamente qué significan los cambios observados ni si son causa o efecto".

Estrategia nacional para la inscripción y participación en ensayos clínicos sobre la enfermedad de Alzheimer

En la AAIC 2018, los representantes del National Institute on Aging (NIA) del National Institute of Health (NIH), con la ayuda de Alzheimer's Association, informaron del progreso de la Estrategia nacional para la inscripción y participación en ensayos clínicos sobre la enfermedad de Alzheimer -- un esfuerzo reunido para esbozar enfoques prácticos y proactivos con los que ayudar a los centros de estudio y a los investigadores a seleccionar y mantener a los voluntarios para los estudios de investigación sobre la enfermedad de Alzheimer. A escala local, dos programas de selección de investigación sobre la enfermedad de Alzheimer que trabajan con comunidades afroamericanas informaron de fructíferos esfuerzos y métodos en la AAIC 2018, incluido el registro en el TrialMatch [https://www.alz.org/alzheimers-dementia/research_progress/clinical-trials/about-clinical-trials]® de Alzheimer's Association.

Alzheimer'sAssociation International Conference® (AAIC®)

La Alzheimer's Association International Conference (AAIC) es la mayor reunión mundial de investigadores de todo el mundo centrados en el Alzheimer y otros tipos de demencia. Como parte del programa de investigación de Alzheimer's Association, la AAIC actúa como catalizador para generar nuevos conocimientos sobre la demencia y fomentar una comunidad de investigación vital y colaboradora.

Página de inicio de AAIC 2018: alz.org/aaic

Sala de prensa de AAIC 2018: alz.org/aaic/press

Acerca de Alzheimer'sAssociation®

Alzheimer's Association es la principal organización sanitaria voluntaria dedicada a la investigación, al apoyo y a los cuidados relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Nuestra misión es eliminar la enfermedad de Alzheimer por medio de los avances en investigación, proporcionar y mejorar los cuidados y el apoyo a los afectados y reducir el riesgo de demencia fomentando la salud cerebral. Nuestra visión es un mundo sin enfermedad de Alzheimer. Visite alz.org o llame al 800.272.3900.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/721324/AAIC_2018_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/721324/AAIC_2018_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Oficina de prensa de Alzheimer's Association AAIC,312-949-8710, aaicmedia@alz.org; Niles Frantz, Alzheimer's Association,312-335-5777, nfrantz@alz.org