COMUNICADO: ACI Worldwide y FSS anuncian una resolución amistosa para los servicios del Software BASE24 de ACI

Publicado 10/08/2018 5:28:09 CET

CHENNAI, India, August 10, 2018 /PRNewswire/ --

ACI Worldwide , un proveedor global líder de soluciones de pago y banca en tiempo real, y Financial Software & Systems Private Limited (FSS), un líder en procesamiento de tecnología y transacción de pagos, que ofrece una cartera diversificada de productos, servicios de pagos alojados y servicios de software, anunciaron que las dos compañías han resuelto amistosamente sus diferencias y disputas en relación al uso de los productos de ACI (más específicamente el software BASE24) mediante un acuerdo de conciliación con fecha 30 de junio de 2018 ("Acuerdo de Conciliación").

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/682112/FSS_Logo.jpg )

Según los términos de esta conciliación, FSS y sus socios tienen derecho a seguir ofreciendo a los clientes existentes de FSS servicios como personalización, implementación y control (incluyendo servicios que utilizan el software BASE24 de ACI) ("FSS Services") hasta el 30 de junio de 2020. FSS y sus socios pueden también ofrecer FSS Services a nuevos clientes que actualmente no están avalando servicios de FSS, sujetos a los términos del Acuerdo de Conciliación.

"Desde nuestra fundación -hace más de 40 años- hemos estado singularmente comprometidos con el éxito a largo plazo de nuestros clientes. Más de 1.000 instituciones financieras en todo el mundo confían en ACI para alimentar sus sistemas de pago de misión crítica ", dijo Craig Saks, director de operaciones de ACI Worldwide." Nos complace la resolución de la disputa de ACI y FSS, y esperamos trabajar con los clientes para asegurarnos que continúen teniendo éxito con la tecnología BASE24 en el futuro."

"Estamos felices de haber llegado a una resolución positiva con ACI. Creemos que esta resolución beneficiará a los clientes, ya que pueden seguir utilizando la experiencia de dominio de FSS y aprovechar la capacidad de FSS para apoyar BASE24 de ACI," dijo Nagaraj Mylandla, presidente y director administrativo, FSS.

Acerca de ACI Worldwide

ACI Worldwide, la compañía de Pagos Universal (UP), impulsa pagos electrónicos para más de 5.100 organizaciones de todo el mundo. Más de 1.000 de las instituciones e intermediarios financieros más grandes, así como miles de comerciantes globales, confían en ACI para ejecutar 14 billones de dólares por día en pagos y valores. Además, innumerables organizaciones utilizan nuestros servicios de presentación y pago de facturas electrónicas. A través de nuestro conjunto integral de soluciones de software entregadas en las instalaciones de los clientes o a través de la nube privada de ACI, brindamos capacidades de pagos inmediatos en tiempo real y habilitamos la experiencia de pagos omnicanal más completa de la industria. Para saber más sobre ACI, visite http://www.aciworldwide.com . Síganos en Twitter @ACIWorldwide.

Acerca de Financial Software and Systems

FSS, un líder en tecnología de pagos y procesamiento de transacciones, ofrece una cartera diversificada de productos de software, servicios de pago alojados y servicios de software construidos a lo largo de 27 años de experiencia. Su conjunto de pagos de extremo a extremo potencia los canales de distribución minorista como ATM, PoS, Internet, móvil y funciones críticas de back-end: administración de tarjetas, conciliación, liquidación, administración de comerciantes y control de dispositivos. Con sede en la India, FSS brinda servicios a más de 100 clientes, incluidos los bancos Tier One, FIs, procesadores y emisores de tarjetas de prepago en India, EEUU, Europa, MEA y APAC. Visite http://www.fsstech.com para más información.

(c) Copyright ACI Worldwide, Inc. 2018.

ACI, ACI Worldwide, ACI Payment Systems, el logo de ACI, ACI Universal Payments, UP, el logo de UP, ReD, PAY.ON y todos los nombres de productos ACI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de ACI Worldwide, Inc., o una de sus filiales, en los Estados Unidos, en otros países o en ambos. Las marcas comerciales de otras partes a las que se hace referencia son propiedad de sus respectivos dueños.

Las hojas de ruta de los productos son solo informativas y no pueden incorporarse en un contrato o acuerdo. El lanzamiento del desarrollo y el momento de las futuras entregas de productos permanecen a exclusivo criterio de ACI. ACI proporciona la siguiente información de acuerdo con las políticas de comunicación de productos estándar de ACI. Las características, funcionalidades y mejoras resultantes o el momento de publicación de dichas características, funcionalidades y mejoras quedan a exclusivo criterio de ACI y pueden modificarse sin previo aviso. Toda la hoja de ruta del producto u otra información similar no representa un compromiso para entregar ningún material, código o funcionalidad, y no se debe confiar en que se tome una decisión de compra.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/682112/FSS_Logo.jpg

CONTACTO: Contactos para medios: Dan Ring, E-mail:dan.ring@aciworldwide.com, Tel: 781-370-3600; G. Sivakumar,sivakumarg@fss.co.in , +91-9840725748, +91-44-47415600