COMUNICADO: Los alumnos de Nord Anglia Education brillan gracias a los excelentes resultados del I/GCSE de 2018

HONG KONG, 28 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Nord Anglia Education (NAE), una de las organizaciones más importantes del mundo de escuelas de gran calidad, ha anunciado hoy que el 50% de los resultados obtenidos por sus alumnos en la prueba I/GCSE (Certificado General de Educación Secundaria internacional) fueron de A* o A, por encima del 46,2% del año pasado. A nivel de grupo, el 90,2% de las notas de los alumnos de NAE estuvieron entre A* y C (o equivalente), superando con mucho la media del Reino Unido del 66,9%.

Estos extraordinarios resultados son una prueba del excelente método de enseñanza de NAE, el marco de garantía de calidad que exige altos estándares para las escuelas y el sistema de aprendizaje personalizado para todos los alumnos.

Un vistazo a los resultados del I/GCSE de Nord Anglia Education:

-- 1.659 alumnos de Nord Anglia Education, procedentes de 31 escuelas NAE de todo el mundo, hicieron el I/GCSE en 2018. -- El 50% de todas las notas del I/GCSE obtenidas por los alumnos de NAE fueron de A* o A (o equivalente). Esto es dos veces y media la media de Reino Unido de 2018 de 20,5%. -- Cerca del 85% de nuestros estudiantes lograron cinco o más notas de entre A* y C en distintas materias, como inglés y matemáticas. -- El 90,2% de las notas de los estudiantes estuvieron entre A* y C (o equivalente). Esto es un 23% por encima de la media del Reino Unido del 66,9%. Este es el primer año que la media del grupo de NAE ha subido por encima del 90%. -- Durante seis años consecutivos, los alumnos de NAE han superado la media de notas A* o A y A* o C del Reino Unido. -- Para 18 escuelas, este ha sido el mejor año de calificaciones entre A* y C desde que se unieron a la familia de NAE.

Andrew Fitzmaurice, director general de NAE, dijo: «Me gustaría felicitar a nuestros estudiantes por los excelentes resultados obtenidos en el I/GCSE, que superan ampliamente la media del Reino Unido por sexto año consecutivo. Tenemos ambición por todos nuestros estudiantes y ellos responden con unos resultados excepcionales año tras año. ¡Enhorabuena a todos nuestros alumnos»!

Andy Puttock, director educativo de NAE, comentó: «Este éxito académico demuestra la eficacia de nuestra filosofía Be Ambitious (Sé ambicioso), y pone de manifiesto el éxito de nuestro concepto de aprendizaje personalizado y el esfuerzo que hacen nuestros estudiantes, nuestra plantilla y nuestras escuelas de todo el mundo».

El GCSE (Certificado General de Educación Secundaria) es un programa que se cursa entre los 14 y los 16 años en el sistema educativo británico. Los alumnos estudian una gran variedad de materias en dos años con trabajo evaluado durante el curso antes de someterse a un examen estandarizado. El IGCSE (GCSE internacional) está diseñado para estudiantes que estén fuera del Reino Unido. Es equivalente al GCSE estándar y está reconocido por las instituciones del Reino Unido.

Nord Anglia Education es una de las organizaciones más importantes del mundo de escuelas de gran calidad, con escuelas en 26 países de Norteamérica, Europa, China, Sudeste Asiático y Oriente Próximo. En conjunto, nuestras 56 escuelas cuentan con unos 50.000 estudiantes desde educación infantil hasta el final de la etapa secundaria. Nos motiva una filosofía unificadora: somos ambiciosos con respecto a nuestras escuelas, nuestros estudiantes y nuestros profesores e inspiramos a cada alumno de las escuelas Nord Anglia Education a llegar más lejos de lo que nunca habría imaginado.

Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, y nosotros también. Las escuelas de Nord Anglia Education proporcionan alta calidad y educación transformadora y garantizan unos resultados académicos excelentes saliéndose del sistema de aprendizaje tradicional. Nuestra escala global nos permite captar y retener a los mejores maestros de todo el mundo y ofrecer experiencias inolvidables mediante eventos globales y regionales, mientras que, gracias a nuestros atractivos entornos de aprendizaje, podemos asegurar que a todos nuestros estudiantes les encanta ir al colegio.

