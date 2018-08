COMUNICADO: ANTA Sports obtiene de nuevo resultados provisionales increíbles en 2018 (1)

Publicado 15/08/2018 12:47:34 CET

- Los ingresos ascienden a 10.550 millones de yuanes con unos beneficios atribuibles a accionistas de 1940 millones de yuanes

- Punto de referencia de metas elevadas de transformación hacia el modelo de "nuevos minoristas"

- Se implanta con más fuerza la estrategia de "enfoque único, multimarca y onmicanal"

HONG KONG, 15 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- ANTA Sports Products Limited ("ANTA Sports" o la "empresa", con código de cotización 2020.HK, y sus filiales, en conjunto el "grupo"), empresa de ropa deportiva líder en China, se complace en anunciar los resultados provisionales auditados del semestre terminado el 30 de junio de 2018 (el "periodo").

https://mma.prnewswire.com/media/730285/ANTA_SPORTS_interim_results.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/730285/ANTA_SPORTS_interim_results.jpg]

Hechos financieros destacables

- Ingresos y beneficios que baten récords

-- Un aumento de los ingresos del 44,1% hasta los 10.550 millones de yuanes -- Un aumento del 34,0% de los beneficios atribuibles a accionistas de 1940 millones de yuanes -- Un aumento del 29,4% en ganancias básicas por acción de 72,44 céntimos de yuan

- Rentabilidad sólida

-- El margen de beneficios bruto aumentó en 3,7 p.p. hasta el 54,3% -- El margen de beneficios operativo y el margen de beneficios atribuibles a los accionistas se mantuvo en el 25,5% y el 18,4% respectivamente

- Sólido rendimiento de ventas al por menor

-- Las ventas al por menor (en términos de valor comercial) de los productos de marca ANTA y otros productos de marca (excepto marcas que formen parte del grupo desde el 1 de abril de 2017) durante el periodo aumentaron entre un 16-19% y un 85-90% interanual respectivamente, lo que mantuvo nuestra posición de liderazgo en el sector.

- Reparto de dividendos atractivo

-- Los dividendos provisionales de 50 céntimos de dólar de Hong Kong por acción ordinaria suponen un aumento del 22,0%, que representa un reparto de los beneficios atribuibles a accionistas del 60,1%

Datos de explotación destacados

- ANTA y ANTA KIDS

-- Como socio oficial del COC, ANTA ha diseñado la equipación "Champion Dragon Outfit" de los Juegos de Invierno Pieonchang 2018, que apareció en numerosas ocasiones durante las Olimpiadas, además de aumentar la difusión de la marca ANTA exponencialmente. -- ANTA continuó colaborando con su patrocinador y campeón de la NBA Klay Thompson y lanzó una serie de eventos de marketing de éxito como la gira "Shock The Game", que reafirmó aún más la presencia de la marca y aumentó las ventas. -- ANTA colaboró con el conocido diseñador RICO LEE y lanzó la serie "Technology Sports" durante la Semana de la Moda de Shanghái con el gigante tecnológico 3M. Además, para celebrar el 60º aniversario de la NASA, ANTA lanzó sus zapatillas SEEED Plan con el tema "Tribute to NASA", que tuvieron una gran acogida por parte del público. -- ANTA confirmó su colaboración estratégica con el Zhejiang Greentown Football Club, lo que marcó la primera colaboración de ANTA con un club de fútbol y demostró su compromiso con el desarrollo de esta área. -- ANTA proporcionó equipación para la competición a los participantes de la Spartan Race de Shenzhen, que atrajo a más de 5000 participantes. -- ANTA KIDS sigue utilizando "Grow Up with Fun" como eslogan y lanzó su evento "Sports Day". Además, colaboró con Marvel heroes, lo que fue recibido con entusiasmo por niños de entre 0 y 14 años. -- ANTA KIDS invitó a Zhang Yuexuan (Tiantian) --hijo del famoso modelo Zhang Liang-- como primer patrocinador. -- A 30 de junio de 2018, ANTA cuenta con un total de 9650 tiendas en China (incluidas las tiendas ANTA KIDS).

- FILA, FILA KIDS y FILA FUSION

-- FILA está posicionada como marca de ropa deportiva de lujo cuyo público está formado por consumidores de lujo de entre 25 y 45 años. -- FILA continuó con su colaboración con Jason Wu, el diseñador de moda estadounidense de ascendencia china afincado en Nueva York, y Ginny Hilfiger, una conocida diseñadora de moda estadounidense, para presentar las nuevas series Jason Wu X FILA y FILA Modern Heritage respectivamente. -- FILA lanzó su serie de ropa deportiva moderna, FILA FUSION, que amplía la presencia de FILA en el sector de la moda al dirigirse a un mercado más joven. -- FILA KIDS presentó una nueva colección de ropa infantil Milan Garden Kidswear. Al integrar la esencia del verano con el deporte y la moda, esta colección refleja ampliamente el estilo elegante de la marca. -- A 30 de junio de 2018, FILA cuenta con un total de 1248 tiendas en China continental, Hong Kong, Macao y Singapur (incluidas las tiendas FILA KIDS y FILA FUSION).

- DESCENTE

-- Tras dos años de desarrollo, DESCENTE se ha posicionado rápidamente como marca de ropa deportiva funcional y profesional en China. -- En cuestión de promoción de la marca, durante el periodo invitamos a Daniel Wu, un famoso actor, director y productor, a ser el primer patrocinador chino de DESCENTE, ya que representa el concepto de la marca DESCENTE de profesionalidad, innovación y espíritu dispuesto a desafiar. -- DESCENTE invitó a famosos instructores de yoga a dirigir una serie de cursos de fitness dirigidos a mujeres con el tema "Design Your Moves" en Shanghái, Chengdu, Pekín y Nankín. El objetivo de "Design Your Moves" es fomentar el deporte con la mayor seguridad y comodidad de la serie de productos SPIRITUAL. -- A 30 de junio de 2018, DESCENTE cuenta con un total de 85 tiendas en China.

- SPRANDI

-- SPRANDI es una marca de moda y ropa deportiva centrada principalmente en el mercado del calzado deportivo de moda en China. -- Con la inauguración de más tiendas físicas y plataformas de comercio electrónico, SPRANDI siguió creciendo y adentrándose en la emergente clase media de China. -- A 30 de junio de 2018, SPRANDI cuenta con un total de 81 tiendas en China.

- KOLON SPORT

-- KOLON SPORT combina prendas de exterior con moda y aumentará su impacto en el mercado de la ropa deportiva de exterior. -- A 30 de junio de 2018, KOLON SPORT cuenta con un total de 189 tiendas en China.

- KINGKOW

-- Nuestra adquisición de KINGKOW, una marca de ropa infantil dirigida al mercado de clase media y lujo, no solo nos ha ayudado a reforzar nuestra presencia en el mercado de la ropa infantil, sino que ha fortalecido nuestra estrategia multimarca. -- Durante el periodo, mejoramos considerablemente la eficiencia de las tiendas KINGKOW y el reemplazo de inventario por medio de la optimización de su red de tiendas. -- A 30 de junio de 2018, KINGKOW cuenta con un total de 63 tiendas en China continental, Hong Kong, Macao y EE. UU.

- Comercio electrónico

(CONTINUA)