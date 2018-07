COMUNICADO: La artista de sello discográfico, Ariana Grande, lanza su franquicia de fragancias con una evocadora nueva marca

Publicado 29/06/2018 16:25:41 CET

- La artista multiplatino de sello discográfico, Ariana Grande, lanza su franquicia de fragancias por encima de las nubes con una evocadora nueva marca

NUEVA YORK, 29 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- La superestrella mundial, Ariana Grande, revela un nuevo y revolucionario concepto de fragancia que se añade a su ya exitosa y premiada franquicia. La Srta. Grande presentará su fragancia más novedosa, Ariana Grande CLOUD, en otoño de 2018 exclusivamente en Ulta Beauty en los EE. UU. y en Shoppers Drug Mart en Canadá, gracias a su asociación con LUXE Brands.

Ariana Grande es una de las artistas más influyentes y exitosas de nuestra era. Su último sencillo, No Tears Left To Cry, debutó en el puesto n.º 1 de iTunes en 88 países, lo que la convierte en la primera artista de la historia de la música que ha conseguido que el sencillo de sus primeros cuatro álbumes debute entre los 10 mejores de la lista Billboard Hot 100. Hasta la fecha, este sencillo es el debut de más éxito de Ariana, antes de presentar su muy esperado cuarto álbum, Sweetener, y, ahora, su nueva fragancia, Ariana Grande CLOUD.

El éxito de la Srta. Grande en el sector cosmético se ha elevado a un nuevo nivel. La franquicia de fragancias de la cantante se ha promocionado como una de las fragancias de celebridades de más éxito de los últimos años. En 2017, la marca de fragancias de Ariana Grande generó más de 150 millones de dólares estadounidenses en ventas desde su lanzamiento. Joel Ronkin, consejero delegado de LUXE Brands, afirma: "Cada una de las fragancias de Ariana continúa superando las expectativas y desafía la trayectoria de las fragancias de celebridades. Esto es una verdadera prueba de su capacidad de conectar con sus seguidores y su increíble pasión para ofrecerles una fragancia superior. Para nosotros es un verdadero honor asociarnos una vez más con una artista tan influyente y con tantas aspiraciones y esperamos ansiosos el éxito continuado que tendrá el lanzamiento de CLOUD".

Ariana Grande CLOUD es una nueva creación alegre, inspirada por el optimismo y la esperanza. El evocador diseño del nuevo frasco destaca por encima de su franquicia de fragancias ya existente. El nuevo, inspirador y adictivo perfume infunde una expresión artística y meditada de positivismo y felicidad de Ariana a sus seguidores.

"Me encantan las nubes, y me encanta esta fragancia. ¡Es mi favorita ahora mismo!", exclama la Srta. Grande.

LA FRAGANCIA Ariana Grande CLOUD se abre con una evocadora mezcla superior de sensuales pétalos de lavanda, prohibida pera jugosa y apetecible bergamota. Su esencia está formada por un sutil toque de crema de coco, indulgente praliné y exótica vainilla. Musgos sensuales y cremosas maderas se desvanecen para dejar una sensación de cachemira que seduce los sentidos.

NOTAS SUPERIORES Pétalos de lavanda Pera jugosa Bergamota

NOTAS DE ESENCIA Crema de coco Praliné Vainilla

NOTAS DE FONDO Musgos sensuales Cremosas maderas

EL DISEÑO El frasco de Ariana Grande CLOUD está inspirado en una nube natural y en todo el optimismo y el espíritu juvenil que se desprende al observar al cielo, todo ello yuxtapuesto al significado de la nube en la era digital actual. El esbelto y moderno frasco, con un sutil brillo azul, descansa sobre una base esponjosa con forma de nube blanca y suave. Un momento inspirador, descansar en una nube mientras se observa un futuro brillante en el horizonte. Finalmente, el icónico frasco se envuelve en una caja de cartón de píxeles holográficos, en un guiño al mundo digital que nos conecta a todos.

LOS PRODUCTOS Eau de Parfum Spray, 3,4 fl Oz/100 ml 59,00 $ Eau de Parfum Spray, 1,7 fl Oz/100 ml 49,00 $ Eau de Parfum Spray, 1,0 fl Oz/100 ml 39,00 $ Eau de Parfum Purse Spray, 0,33 fl Oz/10 ml 20,00 $

Todos los precios son los precios de venta recomendados por el fabricante en dólares estadounidenses.

Estará disponible en otoño de 2018 en Ultra Beauty en los EE. UU., Shoppers Drug Mart en Canadá y en ArianaGrande.com. La marca se extenderá a otros minoristas de prestigio a finales de otoño.

ACERCA DE ARIANA GRANDE Gracias a su poderosa voz y su asombroso repertorio, Ariana Grande se ha convertido en una de las cantantes más magnéticas y con mayor éxito de la música pop actual. A sus 24 años, cuenta en su haber con tres álbumes de platino y ha superado los 18.000 millones de reproducciones, además de haber conseguido cuatro nominaciones a los Premios Grammy y haber conseguido que ocho de sus éxitos estuvieran entre los 10 mejores de la lista Billboard Hot 100. Con su álbum más reciente, Dangerous Woman, alabado por la crítica y presentado en 2016, la Srta. Grande desafía valientemente las expectativas y revela toda la fuerza de su voz (recientemente descrita como un "instrumento extraordinario, versátil e ilimitado", tras la aparición de la Srta. Grande en la lista de "las 100 personas más influyentes" de la revista Time).

Desde que debutó con un álbum completo en 2013, Yours Truly (en el que se incluye el revolucionario éxito "The Way", ganador de un triple platino), la Srta. Grande ha prestado su impactante presencia vocal a una variedad de géneros que abarca desde el pop, pasando por el R&B y el soul hasta la música electrónica; siempre igual de matizada y segura. En 2014, el esfuerzo de su segundo año, My Everything, obtuvo una nominación a los Premios Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Pop Vocal y proyectó sus éxitos ganadores de seis platinos, "Problem" y "Bang" (también nominado al Grammy como Mejor Interpretación Pop Vocal por un Dúo o Grupo). Con el paso del tiempo, la actriz y antigua estrella de Broadway ha demostrado todo el alcance de su talento al participar en Scream Queens y Hairspray Live! y ha exhibido sus habilidades cómicas al presentar Saturday Night Live. Con más de 200 millones de seguidores en las redes sociales, la Srta. Grande también ha recibido numerosos galardones en los premios MTV Video Music Awards, iHeartRadio Music Awards y American Music Awards (incluido el muy cotizado premio al Artista del Año).

Como la primera artista en la historia de la música que ha visto el sencillo principal de sus primeros tres álbumes debutar en la lista Billboard Hot 100, la Srta. Grande ha adoptado una visión más contundente que nunca al preparar Dangerous Woman. People comentó que el álbum "celebra la fuerza femenina" y Entertainment Weekly elogió a la Srta. Grande por "tener algo importante que decir con una asombrosa voz, una de las más exquisitas del pop actual". La Srta. Grande completó hace poco su ampliamente aclamada gira Dangerous Woman para promocionar el álbum, habiendo actuado en 85 estadios de todo el mundo.

ACERCA DE LUXE BRANDS LUXE Brands, Inc. es una empresa de cosméticos de prestigio con una cartera de marcas distribuida en más de 70 países. Su cartera incluye las fragancias de Ariana Grande y Nicki Minaj y los productos para el cuidado de la piel de DDF. También cuenta con los derechos de distribución en Norteamérica de las fragancias de Jennifer Lopez, Hawaiian Tropic, Jean Patou y Porsche Design.

