COMUNICADO: Branch obtiene las analíticas de atribución de TUNE en una importante adquisición de marketing móvil

REDWOOD CITY, California, 10 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Branch (www.branch.io [http://www.branch.io/]), la solución multiplataforma de más rápido crecimiento para enlaces y mediciones, está adquiriendo la plataforma y el equipo de analíticas de atribución de TUNE. La adquisición combinará las funcionalidades de enlace profundo y de medición entre múltiples plataformas de Branch con la experiencia en atribución móvil de TUNE para crear la plataforma de marketing y medición líder del sector.

"Se trata de un resultado que celebrar para todo el equipo de TUNE. Estoy orgulloso de la plataforma de atribución y del equipo que hemos creado para atender a los profesionales del marketing móvil, y creo que Branch es el mejor socio para llevar a nuestro sector al siguiente nivel", afirmó Peter Hamilton, consejero delegado de TUNE. "Me sorprendió descubrir el alcance de los logros de los equipos de Producto e Ingeniería de Branch durante el último año, en el que han superado a la competencia en nuestro ámbito. La combinación del nuevo enfoque de Branch para enlaces y tecnología con el nivel de servicio y la experiencia en medición de TUNE tendrá una gran repercusión en el éxito continuo de nuestros clientes".

Como proveedor líder de enlaces y mediciones entre múltiples plataformas, Branch se hizo destacar por primera vez como una solución para enlaces profundos móviles, que ofrece la mejor experiencia al cliente en todas las propiedades digitales. Hoy en día, Branch es compatible con más de 40.000 aplicaciones y 100.000 millones de enlaces a través de la Web y las aplicaciones. Las analíticas de atribución de TUNE proporcionan mediciones móviles avanzadas a muchas de las más grandes y conocidas organizaciones presentes en la lista Fortune 100 del mundo. La adquisición estratégica por parte de Branch del negocio de atribución de TUNE proporcionará un enfoque unificado para crear y medir experiencias entre múltiples plataformas que abarcan el complejo ecosistema de marketing digital actual.

"He construido sólidas relaciones con los líderes de TUNE, y me siento honrado de unirme a la compañía que inventó el sector de atribución móvil en 2011", afirmó Alex Austin, consejero delegado de Branch. "TUNE siempre ha preservado los valores fundamentales de Branch, especialmente a la hora de dar prioridad a la experiencia del usuario y a su privacidad. Al conjugar los años de aprendizaje de TUNE con la innovación de Branch, la ejecución de productos originales y las asociaciones estratégicas clave es el comienzo de una nueva era de marketing móvil. Va a ser una experiencia asombrosa".

Los clientes actuales de analíticas de atribución de TUNE continuarán recibiendo el mismo alto nivel de servicio que esperaban. Los servicios de medición, atribución, detección de fraudes, generación de informes y todos los demás servicios de TUNE continuarán sin interrupción y se integrarán en las soluciones de Branch. Además, los clientes de TUNE tendrán acceso a la poderosa plataforma de marketing y enlaces profundos móviles de Branch, así como un acceso sin cortapisas a las mediciones de Facebook tras el anuncio de la empresa de haberse convertido recientemente en Socio de Medición Móvil de Facebook (https://branch.io/facebook-mmp/ [https://branch.io/facebook-mmp/]).

Una Organización Global Como compañías mundiales, TUNE y Branch tienen oficinas y clientes en todo el mundo. A través de esta adquisición, Branch tendrá fuertes ventas y presencia en el mercado en ciudades norteamericanas como Redwood City (California), Seattle y Nueva York. A nivel mundial, la compañía continuará atendiendo a sus clientes desde sus oficinas presenciales en Londres, Berlín, Bangalore, Moscú, Delhi, Seúl, Estambul, Tokio y Singapur.

Acerca de Branch (www.branch.io [http://www.branch.io/]) Branch ofrece la plataforma líder de atribución y enlaces entre múltiples plataformas por medio de soluciones que unifican la experiencia del usuario y la medición a través de diferentes dispositivos, plataformas y canales. Branch proporciona enlaces móviles y mediciones a más de 3000 millones de usuarios mensuales en todo el mundo, y es una solución fiable de marketing, compromiso y medición entre múltiples plataformas para más de 40.000 aplicaciones, entre las que se incluyen Airbnb, Pinterest, Audible, Tinder, Reddit, Buzzfeed, Twitch, OfferUp, Groupon, Poshmark y muchas más.

Acerca de TUNE (www.tune.com [http://www.tune.com/]) TUNE ayuda a los profesionales de marketing a maximizar su retorno de inversión a través de potentes soluciones de medición y gestión de socios. Nuestras soluciones de marketing por resultados cuentan con la confianza de las marcas, las redes y las plataformas publicitarias más importantes del mundo para vincular las inversiones en marketing a resultados medibles. HasOffers de TUNE es la primera y más ampliamente adoptada plataforma SaaS para asociaciones de marketing por resultados. Expedia, CVS, Subway, GlobalWide Media, The New York Times, Line Corporation, Baidu Inc., WeQ y AppLift son algunas de las empresas que utilizan las soluciones TUNE.

