COMUNICADO: La ceremonia y festival de los GMA, considerados los Grammy asiáticos, adquieren reconocimiento internacional

TAIPÉI, Taiwán, 5 de julio de 2018 /PRNewswire/ -- La 29.º edición de los Golden Melody Awards, retransmitida por Taiwan Television Enterprise Ltd., se celebró con éxito el pasado 23 de junio de 2018. La ceremonia de premios y las actuaciones acompañantes contaron con la presencia de un sólido elenco formado por Jam Hsiao, A-mei, Eason Chan, JJ Lin, Lala Hsu y más de cien artistas adicionales que recibieron un reconocimiento universal por parte de profesionales del sector, así como de organizadores de festivales de música a nivel internacional. Los esfuerzos del Ministerio de Cultura a la hora de promover los GMA en los últimos años se han visto recompensados; el director de la oficina de Tokio de Billboard Magazine, Rob Schwartz, felicitó a los GMA por las mejoras realizadas tanto en los contenidos como en la forma de los textos. Asimismo, el organizador del festival canadiense NXNE, Michael Hollet, elogió a los GMA por su increíble valor de producción, confirmando que verdaderamente son los Grammy asiáticos.

El festival GMA se celebró del 20 al 23 de junio de 2018 e incluyó conferencias, sesiones en el Biz Matching Center, oportunidades para establecer contactos, exposiciones, lanzamientos, exhibiciones y el GMA Heat. Las conferencias invitaron a más de 40 representantes profesionales para hablar sobre tendencias musicales y compartir experiencias. Más de 1500 personas participaron en estas conferencias.

Los festivales asociados a los GMA tuvieron buenos resultados al cooperar con festivales de música internacionales durante el presente año. Los tailandeses Lomosonic, los japoneses Bentham y el popular grupo punk sueco The Magnettes actuaron en el marco de las exhibiciones. Con más de 2000 personas participando en el evento, las actuaciones durante el concierto de un total de 8 artistas taiwaneses, incluidos No Party for Cao Dong, Sangpuy, Joanna Wang y Eric Chou, también fueron aplaudidas por los organizadores de festivales internacionales.

El festival GMA contó con un total de 387 empresas (321 locales y 66 extranjeras) y 1026 profesionales del sector. Además, registró más de 330 sesiones de Biz Matching y un valor transaccional estimado en 500 millones de nuevos dólares taiwaneses. También fue la primera vez que el evento involucró a más de 1000 profesionales del sector desde el comienzo del festival GMA en 2014.

La 29.º edición de los Golden Melody Awards generó una nueva ola de ideas y propició numerosas oportunidades para el comercio y la cooperación. Este año, los GMA incorporaron redes sociales y desarrollaron materiales adecuados para sus perfiles oficiales en Facebook, Instagram y Weibo. Más de 1850 millones de visitas al Weibo chino se atribuyen a la etiqueta #GMA#. Tanto la participación de las generaciones más jóvenes, como la influencia y reputación de los GMA se han visto reforzadas.

