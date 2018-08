COMUNICADO: Cifras del tráfico de Fraport - Julio de 2018: continúa el crecimiento (2)

Publicado 13/08/2018 7:01:18 CET

Cifras del tráfico de Fraport Julio de 2018 Aeropuertos del Grupo Fraport(1) Julio de 2018 Acumulado anual en 2018 Fraport Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos Aeropuertos totalmente consolidados cuota (%) Mes % Mes % Mes % Acumulado anual % Acumulado anual % Acumulado anual % --- --- --- --- --- --- --- FRA Fráncfort Alemania 100,00 6 868 718 7,5 173 009 -6,6 46 648 7,3 39 545 890 8,8 1 248 256 -1,3 293 709 8,4 --- --------- -------- ------ --------- --- ------- ---- ------ --- ---------- --- --------- ---- ------- --- LJU Liubliana Eslovenia 100,00 198 911 0,4 1052 11,1 3,71 9,1 1 030 106 11,8 7,103 7,6 20 519 4,8 --- --------- --------- ------ ------- --- ---- ---- ---- --- --------- ---- ----- --- ------ --- Fraport Brasil 100,00 1 423 911 6,8 7270 47,5 12 758 7,1 8 299 976 4,8 47 102 46,5 79, 053 4,3 -------------- ------ --------- --- ---- ---- ------ --- --------- --- ------ ---- ------- --- FOR Fortaleza Brasil 100,00 631 038 1,5 3642 16,3 5565 6,3 3 603 255 4,5 24 689 21,9 31 929 5,2 --- --------- ------ ------ ------- --- ---- ---- ---- --- --------- --- ------ ---- ------ --- POA Porto Alegre Brasil 100,00 792 873 11,5 3628 > 100,0 7193 7,8 4 696 721 4,9 22 413 88,4 47 124 3,7 Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A+B 73,40 5 350 820 7,2 733 48,2 41 944 7,3 15 980 566 9,8 4 623 8,6 131 682 7,8 ----------------------------------------------- ----- --------- --- --- ---- ------ --- ---------- --- ----- --- ------- --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A 73,40 2 807 078 6,5 564 43,3 20 786 6,0 9 017 195 8,0 3457 5,6 71 847 6,4 --------------------------------------------- ----- --------- --- --- ---- ------ --- --------- --- ---- --- ------ --- CFU Kerkyra (Corfú) Grecia 73,40 686 894 10,9 31 n.d. 4926 11,7 1 787 072 17,9 103 > 100,0 14 191 22,5 --- -------------- ------ ----- ------- ---- --- ---- ---- ---- --------- ---- --- ------- ------ ---- CHQ La Canea (Creta) Grecia 73,40 526 454 -2,4 36 -13,7 3198 -1,3 1 693 701 -0,7 260 -9,3 10 822 -2,7 --- --------------- ------ ----- ------- ---- --- ----- ---- ---- --------- ---- --- ---- ------ ---- EFL Cefalonia Grecia 73,40 165 876 17,5 0 n.d. 1422 17,2 406 499 25,4 1 -63,4 3726 22,1 --- --------- ------ ----- ------- ---- --- ---- ---- ---- ------- ---- --- ----- ---- ---- KVA Kavala Grecia 73,40 66 950 10,7 9 -27,4 593 1,2 244 668 47,3 48 -23,0 2575 29,3 --- ------ ------ ----- ------ ---- --- ----- --- --- ------- ---- --- ----- ---- ---- PVK Aktion/Preveza Grecia 73,40 142 121 2,6 0 n.d. 1172 4,4 303 765 3,5 0 n.d. 2842 1,5 --- -------------- ------ ----- ------- --- --- ---- ---- --- ------- --- --- ---- ---- --- SKG Salónica Grecia 73,40 812 540 7,2 488 43,7 6769 5,1 3 634 488 4,2 3041 4,1 30 733 0,7 --- -------- ------ ----- ------- --- --- ---- ---- --- --------- --- ---- --- ------ --- ZTH Zante Grecia 73,40 406 243 7,3 0 -100,0 2706 4,0 947 002 11,1 4 > 100,0 6958 8,2 --- ----- ------ ----- ------- --- --- ------ ---- --- ------- ---- --- ------- ---- --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia B 73,40 2 543 742 7,9 169 67,2 21 158 8,7 6 963 371 12,2 1167 18,4 59 835 9,5 --------------------------------------------- ----- --------- --- --- ---- ------ --- --------- ---- ---- ---- ------ --- JMK Miconos Grecia 73,40 316 126 13,0 18 n.d. 4507 8,2 736 001 14,7 53 > 100,0 9552 11,0 --- ------- ------ ----- ------- ---- --- ---- ---- --- ------- ---- --- ------- ---- ---- JSI Scíathos Grecia 73,40 108 668 3,6 0 n.d. 954 -3,2 231 004 4,6 0 n.d. 2182 -1,2 --- -------- ------ ----- ------- --- --- ---- --- ---- ------- --- --- ---- ---- ---- JTR Santorini (Thira) Grecia 73,40 385 650 11,0 18 n.d. 3492 14,3 1 212 195 18,0 101 91,7 10 871 19,0 --- ---------------- ------ ----- ------- ---- --- ---- ---- ---- --------- ---- --- ---- ------ ---- KGS Cos Grecia 73,40 523 024 11,1 25 > 100,0 3652 14,7 1 358 454 18,0 149 19,4 10 481 18,1 --- --- ------ ----- ------- ---- --- ------- ---- ---- --------- ---- --- ---- ------ ---- MJT Mitilene (Lesbos) Grecia 73,40 67 950 8,1 28 -3,2 749 12,5 253 499 3,9 224 -1,0 3038 -7,2 --- ---------------- ------ ----- ------ --- --- ---- --- ---- ------- --- --- ---- ---- ---- RHO Rodas Grecia 73,40 1 052 860 4,0 55 22,2 6843 4,1 2 927 131 7,9 479 24,9 20 528 5,9 --- ----- ------ ----- --------- --- --- ---- ---- --- --------- --- --- ---- ------ --- SMI Samos Grecia 73,40 89 464 13,5 25 -0,6 961 14,5 245 087 15,6 160 -6,9 3183 0,0 --- ----- ------ ----- ------ ---- --- ---- --- ---- ------- ---- --- ---- ---- --- LIM Lima Perú(2) 70,01 2 007 078 5,9 24 566 3,9 17 098 4,1 12 645 630 9,2 155 963 6,6 111 864 5,9 --- ---- ------ ----- --------- --- ------ --- ------ --- ---------- --- ------- --- ------- --- Fraport Twin Star 60,00 1 436 715 7,3 539 -76,1 9401 5,8 3 088 595 17,3 5034 -44,8 22 891 13,4 ----------------- ----- --------- --- --- ----- ---- --- --------- ---- ---- ----- ------ ---- BOJ Burgas Bulgaria 60,00 945 837 5,7 525 -76,6 6053 4,4 1 809 348 12,1 4972 -44,5 12 868 8,4 --- ------ -------- ----- ------- --- --- ----- ---- --- --------- ---- ---- ----- ------ --- VAR Varna Bulgaria 60,00 490 878 10,7 14 3,1 3348 8,5 1 279 247 25,6 62 -61,5 10 023 20,6 En aeropuertos cuyos fondos propios están consolidados(2) -------------------------------------------------------- AYT Antalya Turquía 51,00 4 841 514 15,6 n.d. n.d. 27 122 19,4 17 093 016 25,0 n.d. n.d. 101 091 22,5 --- ------- ------- ----- --------- ---- ---- ---- ------ ---- ---------- ---- ---- ---- ------- ---- HAJ Hannover Alemania 30,00 725 392 9,9 992 8,4 7836 5,6 3 486 101 8,2 9807 0,3 44 711 2,7 --- -------- -------- ----- ------- --- --- --- ---- --- --------- --- ---- --- ------ --- LED San Petersburgo Rusia 25,00 2 103 426 9,7 n.d. n.d. 17 428 11,1 10 054 894 11,0 n.d. n.d. 94 162 9,0 --- --------------- ----- ----- --------- --- ---- ---- ------ ---- ---------- ---- ---- ---- ------ --- XIY Xi'an China 24,50 4 000 522 9,1 24 652 18,2 28 885 2,6 25 576 355 7,8 159 517 11,3 189 161 3,8

Aeropuerto de Fráncfort(3) Julio de 2018 Mes % Acumulado anual 2018 % ------------- --- --- -------------------- --- Pasajeros 6 869 038 7,5 39 548 112 8,8 --------- --------- --- ---------- --- Carga (fletes y correos) 175 960 -6.4 1 272 670 -0,9 ----------------------- ------- ---- --------- ---- Movimientos de aviones 46 648 7,3 293 709 8,4 ---------------------- ------ --- ------- --- MTOW (en toneladas métricas)4 2 846 380 3,2 18 125 057 5,5 ----------------------------- --------- --- ---------- --- Pasajero/Pasajero-vuelo5 156,0 -0,2 143,9 0,2 ------------------------ ----- ---- ----- --- Factor de carga de asientos (%) 85,0 78,9 --------------------------- ---- ---- Tasa de puntualidad (%) 60,8 67,8 ---------------------- ---- ---- Aeropuerto de Fráncfort Cuota de pasajeros %6 Cuota de pasajeros %6 ---- ---- División regional Mes Acumulado anual ----------------- --- --------------- Continental 65,2 11,8 64,4 12,7 ----------- ---- ---- ---- ---- Alemania 9,8 5,8 10,9 4,5 -------- --- --- ---- --- Europa (excl. ALE) 55,4 12,9 53,5 14,6 ----------------- ---- ---- ---- ---- Europa occidental 45,7 12,3 44,5 14,3 ----------------- ---- ---- ---- ---- Europa oriental 9,7 15,9 9,0 15,7 --------------- --- ---- --- ---- Intercontinental 34,8 0,3 35,6 2,4 ---------------- ---- --- ---- --- África 4,0 5,7 4,2 10,4 ------ --- --- --- ---- Oriente Medio 4,8 1,4 5,3 2,5 ------------- --- --- --- --- América del Norte 14,0 2,6 12,5 2,8 ----------------- ---- --- ---- --- América Central y Sudamérica 2,7 1,6 3,4 0,4 ---------------------------- --- --- --- --- Lejano Oriente 9,3 -5,9 10,3 -0,5 -------------- --- ---- ---- ---- Australia 0,0 n.d. 0,0 n.d. --------- --- ---- --- ----

Definiciones: 1 Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegada+salida+tránsito se cuenta una vez), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegada+salida, excluyendo tráfico en tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegada+salida); (2) Cifras preliminares; (3) Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (llegada+salida+tránsito se cuenta una vez, incl. aviación general), Carga (llegada+salida+tránsito se cuenta una vez, en toneladas métricas), Movimientos (llegada+salida); 4 Solo tráfico entrante; 5 Tráfico previsto y chárter; 6 Cambio absoluto con respecto al año anterior en %; * Carga = flete y correo

