COMUNICADO: El cómico Eddie Griffin lanza internacionalmente el especial de comedia "Undeniable"

Publicado 10/08/2018 11:58:47 CET

El especial de comedia está ahora disponible en todo el mundo a través de Vimeo On Demand

LAS VEGAS, 10 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- El actor y legendario cómico Eddie Griffin, ha lanzado una presentación internacional de su aclamado especial de comedia "Eddie Griffin: Undeniable," disponible exclusivamente en Vimeo On Demand.

https://mma.prnewswire.com/media/727908/Eddie_Griffin_Undeniable__2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/727908/Eddie_Griffin_Undeniable__2.jpg]

Este divertido especial de comedia en vivo de 70 minutos de duración reflexiona sobre la larga carrera de Griffin incorporando hilarantes comentarios ingenioso e imitaciones de personajes populares, al tiempo que rinde tributo a sus amigos cercanos y difuntos cómicos: Charlie Murphy, Bernie Mac, Dick Gregory y Richard Pryor. En esta celebración de los 30 años de carrera de cómico de Griffin, los espectadores podrán conocer sus experiencias vitales y sus relaciones a través de una serie de anécdotas humorísticas. "Undeniable" está disponible para alquiler por un precio de 4,99 dólares y de 14,99 dólares para su compra, y contiene cinco videoclips adicionales nunca antes vistos.

"El lanzamiento internacional de 'Undeniable' es especial porque ahora los seguidores de todo el mundo pueden reír con algunos de los chistes más graciosos de la historia", dijo Eddie Griffin. "Anteriormente mi especial estaba disponible solo para los suscriptores de Showtime y ahora lo comparto con el mundo entero. ¡Disfrútenlo!".

Alquile o compre "Undeniable" aquí, vimeo.com/ondemand/undeniable [https://vimeo.com/ondemand/undeniable].

Actualmente, Griffin presenta un espectáculo de humor titulado "The Eddie Griffin Experience", en The Sayers Club de SLS Las Vegas [http://www.slslasvegas.com/]. Este evento humorístico tiene lugar semanalmente de lunes a miércoles a las 8 de la tarde. Además del espectáculo de comedia que ofrece Griffin en el SLS Las Vegas, la gira de "Eddie Griffin: Undeniable" recorre todo Estados Unidos, y paralelamente participa en el espectáculo "The Comedy Get Down" por quinto año consecutivo junto con cómicos como George Lopez, Cedric 'The Entertainer' y D.L. Hughley.

Conviértase en suscriptor Griffin y reciba actualizaciones directamente de Eddie visitando la web www.eddiegriffin.com [http://www.eddiegriffin.com/].

ACERCA DE EDDIE GRIFFINLa carrera de Griffin como actor y cómico va de los escenarios a la pantalla con más de 50 apariciones en créditos de cine y televisión, incluidos papeles principales en las películas "El hermano secreto" y "John Q", así como su propia serie de televisión actualmente en redifusión "Malcolm & Eddie". Actualmente Griffin presenta un espectáculo de humor en The Sayers Club de SLS Las Vegas Hotel y Casino. Actúa como actor invitado especial en "A Star is Born", que saldrá en el otoño de 2018, donde tendrá como coprotagonistas a Dave Chapelle, Lady Gaga y Bradley Cooper. Griffin también fue nombrado por Comedy Central como uno de los "100 cómicos más grandes de todos los tiempos". Para obtener más información visite eddiegriffin.com. Manténgase conectado y forme parte del "Equipo Griffin" en Facebook [https://www.facebook.com/EddieGriffinOfficial/], Twitter [https://twitter.com/EddieGriffinCom] e Instagram [https://www.instagram.com/eddiegriffin/?hl=en].

