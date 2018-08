COMUNICADO: Los compradores europeos están listos para el despegue de los drones a domicilio

Publicado 26/07/2018 7:01:27 CET

LONDON, July 26, 2018 /PRNewswire/ -- Worldpay desvela su prototipo Drone Pay para entregas transfronterizas seguras y rápidas Según se ha anunciado hoy, los investigadores de Worldpay están trabajando en el uso de la tecnología de drones con el fin de que ayuden a cumplir con las exigencias del floreciente mercado del comercio electrónico. El proveedor de pagos ha desvelado el diseño de un prototipo que podría ayudar a forjar el camino de la entrega mediante drones en todo el mundo. El prototipo Drone Pay de Worldpay utiliza tecnología EMV de pago por tarjeta sin contacto* para verificar la identidad del destinatario, garantizando así que el paquete se ha entregado en la dirección correcta. Esta tecnología se encuentra integrada en la almohadilla de aterrizaje del dron, que se le entrega al cliente en forma de felpudo. Cuando el dron aterriza para entregar el paquete, se leen automáticamente los detalles de la tarjeta almacenados en el felpudo. Si la información recogida concuerda con la del destinatario correcto, se deja el paquete. Un estudio reciente llevado a cabo por Opinium para la empresa de pagos sugiere que los consumidores europeos están preparados para que la entrega mediante drones se convierta en realidad, ya que la percepción del público a propósito de este concepto es cada vez más positiva. Los compradores españoles son los más entusiastas; un 42 % de los consumidores está dispuesto a recibir sus entregas a través de drones. Suecia y Alemania les siguen de cerca, con un 38 % y un 37 % respectivamente de los consumidores que encontrarían cómodo el uso de esta tecnología. Sin embargo, los consumidores neerlandeses se quedan a la zaga con respecto al resto de Europa; únicamente un 32 % está abierto a la posibilidad de la entrega a través de drones.[1] El interés por tener a drones que recojan los artículos no deseados también está creciendo, ya que un 37 % de los compradores de toda Europa están dispuestos a probar esta tecnología en el caso de las devoluciones.[2] Esto sugiere que la comodidad y conveniencia que estos servicios aéreos pudieran ofrecer supera con creces las preocupaciones que conllevan estos vehículos aéreos autónomos. Y con las normas de seguridad en aviación de la UE ya en el horizonte, normas que ofrecerán leyes claras y congruentes para el uso de drones en el espacio aéreo europeo,[3] las entregas aéreas no tripuladas están en vías de convertirse en una realidad. Mark Fleming, director general para la zona EMEA de Global Enterprise eCommerce de Worldpay, ha afirmado lo siguiente: "Nuestros datos revelan que los consumidores son cada vez más partidarios de la idea de la entrega mediante drones, lo que sugiere que existe un enorme mercado potencial cuando se convierta en una realidad. Para los consumidores, brindaría unas ventajas mucho mayores a la hora de comprar por Internet, mientras que a los comerciantes la tecnología les ayudaría a ofrecer una excelente experiencia de compra y entrega puerta a puerta para sus clientes. Los drones también podrían suponer la respuesta a la reducción de los embotellamientos de tráfico, así como de la contaminación, y permitirían plazos de entrega transfronteriza más rápidos. El volumen de los paquetes en tránsito no haría más que aumentar, ya que el comercio electrónico será cada vez más el canal de compra elegido por los consumidores europeos. Por lo tanto, los comerciantes deberían explorar nuevas formas de innovar en cuanto a sus capacidades en la cadena de suministro, para no perder el pulso de la demanda". Aquí puede ver una demostración del prototipo: https://www.worldpay.com/global/blog/2018-07/drones-deliveries-and-fighting-fraud

* EMV son las siglas de Europay, MasterCard y Visa, y se trata de un estándar global para las tarjetas de crédito y débito que utilizan chip informático para autenticar (de forma segura) las transacciones con tarjeta de chip.

Acerca de los datos

La investigación se realizó en colaboración con Opinium, y se entrevistó a más de 20 102 consumidores a propósito de cuál era su opinión sobre el Internet de las Cosas y los drones. La investigación se llevó a cabo en 10 mercados: Australia, Brasil, China, Alemania, Países Bajos, España, Suecia, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos.

Acerca de Drone Pay

Drone Pay es un prototipo de tecnología desarrollado por el equipo de innovación de Worldpay con objeto de comprender cómo puede utilizarse la tecnología de pago para crear un proceso de entrega más seguro y lograr la satisfacción de los minoristas en línea, al mismo tiempo que se añade un paso más en cuanto a la autenticación de la compra. Este prototipo utiliza tecnología EMV de pago por tarjeta sin contacto con el fin de autenticar la identidad del destinatario. La tecnología es independiente de los drones; simplemente se engancha al dron. El dron original permanece inalterado.

About Worldpay

Worldpay, Inc. es un proveedor de pagos de primer nivel con una capacidad única de impulsar el omnicomercio integrado global, cualquier pago y en cualquier lugar. Con una escala líder en el sector y una incomparable plataforma tecnológica integrada, Worldpay ofrece a sus clientes un conjunto integral de productos y servicios de manera global, que se proporcionan a través de un único proveedor.

Worldpay procesa más de 40 000 millones de transacciones cada año, a través de más de 300 tipos de pagos en 146 países y 126 monedas. La estrategia de crecimiento de la empresa incluye su expansión a mercados, segmentos verticales y de clientes de elevado crecimiento, incluidos el comercio electrónico global, los pagos integrados y B2B.

Worldpay, Inc. se formó en 2018 al combinarse las principales entidades de adquisición de operaciones comerciales en EE. UU. y el Reino Unido, Vantiv, Inc. y Worldpay Group plc. Worldpay, Inc. cotiza en el NYSE como "WP" y en la Bolsa de Londres como "WPY". Visítenos en http://www.worldpay.com/global

1. Investigación realizada por Opinium en junio de 2017 a 8000 consumidores en Alemania, Países Bajos, Suecia y España

2. Investigación realizada por Opinium en junio de 2017 a 8000 consumidores en Alemania, Países Bajos, Suecia y España

3. http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180607IPR05239/nuevas-reglas-europeas-para-garantizar-un-uso-seguro-de-los-drones [http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180607IPR05239/eu-wide-rules-for-safety-of-drones-approved-by-european-parliament ]

