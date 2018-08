COMUNICADO: El consorcio dirigido por SOKOTRA Capital Ltd. adquiere el 100% de L'Aquaculture Tunisienne ("AT")

Publicado 04/08/2018 14:21:51 CET

SOKOTRA Capital Ltd. ("SOKOTRA Capital"), una compañía de inversión privada con sede en Dubai, especializada en los sectores de la agricultura y el acuacultivo, se complace anunciar que un consorcio dirigido por SOKOTRA Capital acaba de completar la adquisición del 100% of AT, una de las compañías más establecidas en el sector del acuacultivo en el Norte de África y en la cuenca del Mediterráneo.

Fundada en 1988 por Si M'hamed Driss, AT es la mayor incubadora y criadora de lubina y dorada del Norte de África, con una capacidad de producción anual actual de 20 millones de alevines y 1.500 toneladas de pescado al año, principalmente lubina y dorada. AT ha servido con éxito a los mercados locales y de exportación de lubina y dorada durante los últimos 30 años y tiene una reputación establecida en el suministro de alevines de alta calidad, respaldada por un equipo directivo y operacional cualificado y dedicado.

Con esta adquisición, SOKOTRA Capital reitera su estrategia de inversión centrada en los sectores de la agricultura y el acuacultivo altamente prometedores mediante la construcción de una cartera de inversiones en estos sectores, tanto en África como en el sureste asiático.

Albert Momdjian, fundador y consejero delegado de SOKOTRA Capital, dijo: "Estamos muy contentos con esta adquisición. AT cuenta con un equipo altamente cualificado con una amplia experiencia. Túnez sigue siendo, a pesar de las dificultades recientes, un destino muy atractivo y amable para las inversiones directas extranjeras. Esperamos francamente que este sea el comienzo de una importante expansión para nosotros y para otras firmas inversoras en Túnez. Tenemos planes muy ambiciosos para AT y esperamos servir mejor al mercado local en lo relacionado con los alevines, pero también posicionar mejor a AT como productor altamente fiable de alevines de calidad al resto del Norte de áfrica además de, a su debido tiempo, a la cuenca mediterránea".

"Los sectores de la agricultura y el acuacultivo son de gran importancia para SOKOTRA Capital Ltd. Se trata de eficiencia y de alimentar a una población creciente. La carrera de la proteína ya ha comenzado y estamos muy bien posicionados como firma y como equipo para beneficiarnos de ella", añadió Albert Momdjian.

Karim Garnaoui, consejero delegado de AT, dijo: "Hoy, y apoyada por los nuevos inversores, AT tiene la capacidad de convertirse en una de las compañías de acuacultivo líderes en la cuenca del Mediterráneo. El conocimiento profundo de la industria, junto con las fuertes capacidades financieras y estratégicas de los nuevos inversores, solo pueden impulsar a AT para ser una de las mejores compañías del sector. Esta transacción se ha completado con éxito gracias a la profesionalidad, apoyo y compromiso del equipo de SOKOTRA Capital que han demostrado en numerosas ocasiones su experiencia técnica y operacional en la restructuración de la compañía".

"Estamos muy contentos de pasar el mando de AT al consorcio dirigido por SOKOTRA Capital y creemos firmemente en sus capacidades para completar y seguir desarrollando la visión de Si M'hamed Driss", dijo Meriem Driss, unas de las representantes de los accionistas vendedores.

