COMUNICADO: El control intensivo de la presión arterial reduce el riesgo de DCL y el riesgo combinado de DCL y demencia (3)

Hampel afirma: «Este estudio representa un alentador paso adelante que deja atrás la búsqueda de un medicamento panacea en lo que respecta el Alzheimer, con lo que se avanza en la terapia personalizada, tras los éxitos cosechados en el ámbito de la oncología. Pensamos que un enfoque basado en medicina de precisión nos permitirá tratar de forma más precisa y prevenir rasgos fundamentales detrás de la aparición y el avance del Alzheimer. Veremos los resultados de varios estudios en ciernes o en curso, basados en este nuevo enfoque».

Según la empresa, los marcadores de esta selección de pacientes se aplicarán en una próxima fase II b / III del estudio con ANAVEX(®)2-73.

The Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®) La Conferencia Internacional de la Asociación del Alzheimer (AAIC) es la mayor reunión mundial en la que se dan cita investigadores de todo el mundo especializados en Alzheimer y otras demencias. Como parte del programa de investigación de la Asociación del Alzheimer, AAIC sirve como un catalizador para generar conocimientos sobre la demencia y fomentar una vital comunidad colegial de investigación.

Acerca de la Alzheimer's Association® La Asociación de Alzheimer es la organización de salud voluntaria más pionera en lo referente al cuidado, apoyo e investigación del Alzheimer. Nuestra misión es erradicar la enfermedad del Alzheimer por medio de los avances de la investigación científica; ofrecer y mejorar el cuidado y el apoyo a todos los afectados; y reducir el riesgo de demencia promoviendo la salud cerebral. Nuestra visión es un mundo sin Alzheimer. Visite alz.org o llame al +1 800.272.3900.

*Deterioro cognitivo leve (DCL)-- El DCL provoca un declive leve pero perceptible y cuantificable en las habilidades cognitivas, incluida la memoria y destrezas de pensamiento. Los cambios, sin embargo, no son lo suficientemente graves como para afectar la vida cotidiana o la función independiente. Una persona aquejada de DCL corre un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer u otra forma de demencia. Ahora bien, el DCL no siempre desemboca en demencia. En algunas personas, se revierte el DCL y se recupera una cognición normal, o el DCL se mantiene estable.

**Demencia -- Término genérico que abarca la pérdida de memoria y de otras habilidades cognitivas, lo suficientemente grave como para afectar el día a día. La demencia no es una enfermedad concreta, sino una denominación que describe una serie de síntomas. La enfermedad de Alzheimer es responsable del 60 al 80 por ciento de casos de demencia. La demencia vascular, provocada por un accidente cerebrovascular, es el segundo tipo de demencia más frecuente. Hay otras enfermedades que pueden producir síntomas de demencia, incluidas algunas que son reversibles, como problemas con el tiroides o la avitaminosis.

***Enfermedad de Alzheimer y demencia causada por la enfermedad de Alzheimer-- La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia que causa trastornos de la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas suelen desarrollarse de forma lenta y empeoran con el tiempo, hasta ser lo suficientemente graves como para interferir en el día a día. Los principales sospechosos de producir el daño y causar la muerte de células nerviosas en el Alzheimer son dos estructuras anormales denominadas placas y ovillos. Las placas son depósitos de un fragmento de proteína llamado beta-amiloide, que se acumula en los espacios entre las células nerviosas. Los ovillos son fibras retorcidas de otra proteína llamada tau, que se acumula dentro de las células. La destrucción y muerte de las células nerviosas es lo que provoca el fallo de memoria, los cambios en la personalidad, y los problemas a la hora de realizar actividades cotidianas, así como otros síntomas relacionados con la demencia de la enfermedad de Alzheimer.

