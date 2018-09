COMUNICADO: Demanda regulatoria de la filtración de datos masiva presentada por Johnny Ryan de Brave, Jim Killock y Michael Veale

Publicado 13/09/2018 23:08:27 CET

- Demanda regulatoria acerca de la filtración de datos masiva en toda la web por parte de Google y otras empresas de tecnología publicitaria en el marco del RGPD europeo. La demanda la presentan el Dr. Johnny Ryan de Brave, el navegador web privado; Jim Killock, director ejecutivo de Open Rights Group; y Michael Veale de la University College de Londres

DUBLÍN y LONDRES, 13 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Simultáneamente se han presentado demandas ante las autoridades europeas de protección de datos contra Google y otras empresas de tecnología publicitaria.

La demanda informa a los reguladores europeos acerca de una filtración de datos masiva y continua que afecta a prácticamente todos los usuarios de la red.

Cada vez que una persona visita un sitio web y se le muestra un anuncio "comportamental", los datos personales íntimos que describen a cada visitante y sus consultas en línea se transmiten a decenas o cientos de empresas. Las empresas de tecnología publicitaria difunden estos datos ampliamente con el fin de solicitar ofertas de anunciantes potenciales para llamar la atención de la persona específica que visita el sitio web.

Se produce una filtración de datos porque esta difusión, conocida como "solicitud de ofertas" en el sector en línea, no protege esos datos íntimos contra accesos no autorizados y, según el RGPD, eso es ilegal.

La letra f) del apartado 1 del artículo 5 del RGPD exige que los datos personales sean "tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida accidental". Si los datos no se pueden proteger de este modo, el RGPD dice que no se pueden procesar.

Los datos de solicitud de ofertas pueden incluir los siguientes datos personales:

-- Lo que está leyendo o viendo -- Su ubicación -- Descripción de su dispositivo -- Identificaciones de rastreo únicas o "cookie match". Esto permite que las empresas de tecnología publicitaria traten de identificarlo la próxima vez que lo detecten, para así poder construir o consolidar un perfil a largo plazo con datos fuera de línea sobre usted -- Su dirección IP (en función de la versión del sistema de "solicitud de ofertas en tiempo real [RTB]") -- Identificación de segmento de los corredores de datos, si está disponible. Esto podría desvelar cosas como su nivel de ingresos, edad y género, hábitos, influencia de las redes sociales, etnia, orientación sexual, religión, inclinaciones políticas, etc. (en función de la versión del sistema de solicitud de ofertas)

El Dr. Ryan declaró: "Existe una filtración de datos masiva y sistemática en el corazón del sector de la publicidad comportamental. A pesar del período de dos años previo a la instauración del RGPD, las empresas de tecnología publicitaria no lo han cumplido. Nuestra demanda debería desencadenar una investigación a escala de toda la UE acerca de las prácticas del sector de la tecnología publicitaria, amparada en el artículo 62 del RGPD. El sector puede arreglar las cosas, los anuncios pueden ser útiles y relevantes sin transmitir datos personales íntimos".

La demanda hace referencia a cuadros específicos en las especificaciones técnicas del sistema de solicitud de ofertas RTB empleado por las empresas de tecnología publicitaria y del sistema RTB de Google, para mostrar exactamente qué datos están implicados (los detalles pueden consultarse en los documentos de la demanda que figuran al final de este comunicado).

La letra f) del apartado 1 del artículo 5 del RGPD exige que los datos personales sean "tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida accidental". Sin embargo, en las solicitudes de ofertas RTB no hay control sobre los datos personales íntimos una vez que han sido emitidos.

Ravi Naik, socio de ITN Solicitors que trabajó con David Carroll en la demanda de Cambridge Analytica al Comisionado de Información del Reino Unido, está trabajando en el caso.

El Sr. Naik afirmó: "Clientes de numerosas jurisdicciones nos han indicado que presentemos demandas acerca del sector de la publicidad comportamental. Las demandas se han presentado ante varias autoridades de protección de datos, con una solicitud de investigación a escala europea acerca del sector que emplea nuevas competencias en el marco del RGPD. Las demandas tienen mucha relevancia y las consecuencias podrían ser de gran alcance. Confiamos en que las autoridades valorarán de forma adecuada estas preocupaciones y que eso llevará a un cambio fundamental (para mejor) en nuestra relación con Internet".

La demanda (presentada simultáneamente ante el Comisionado de Protección de Datos de Irlanda y el Comisionado de Información del Reino Unido) solicita una investigación de supervisión conjunta por parte de los reguladores europeos de conformidad con el artículo 62 del RGPD. Al parecer, esta es la primera acción de esta naturaleza desde la aplicación del RGPD.

El Sr. Killock declaró: "El sector de la publicidad en línea es opaco y hay que investigarlo. Las personas no entienden (ni pueden entender) plenamente cómo y dónde se utilizan sus datos. Esto resulta muy poco ético y no concuerda con las leyes de protección de datos europeas".

Archivos presentados como parte de la demanda:

-- Filing with the UK Information Commissioner (Expediente ante el Comisionado de Información del Reino Unido) (PDF): https://brave.com/adtech-data-breach-complaint/Behavioural-advertising-a nd-personal-data.pdf [https://brave.com/adtech-data-breach-complaint/Behavioural-advertising- and-personal-data.pdf] -- Filing with the Irish Data Protection Commissioner (Expediente ante el Comisionado de Protección de Datos de Irlanda) (PDF): https://brave.com/DPC-Complaint-Grounds-12-Sept-2018-RAN2018091217315865 .pdf [https://brave.com/DPC-Complaint-Grounds-12-Sept-2018-RAN201809121731586 5.pdf] -- Report on behavioural advertising and personal data (Informe sobre publicidad comportamental y datos personales) (PDF): https://brave.com/adtech-data-breach-complaint/Behavioural-advertising-a nd-personal-data.pdf [https://brave.com/adtech-data-breach-complaint/Behavioural-advertising- and-personal-data.pdf]

CONTACTO: CONTACTO: Johnny Ryan, correo electrónico: johnny@brave.com

Sitio Web: https://www.brave.com/