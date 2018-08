COMUNICADO: El desarrollador de videojuegos chino, Perfect World, lanza 18 títulos nuevos en ChinaJoy de 2018

Publicado 08/08/2018 7:49:37 CET

SHANGHÁI, 8 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- La 16ª Conferencia y exposición de entretenimiento digital de China ("ChinaJoy") se celebró en el Shanghai New International Expo Center entre el 3 y el 6 de agosto de 2018. El tema del evento fue: "nueva tecnología, nuevo entretenimiento y nuevo valor", que destacó, no solo la viabilidad de la industria de entretenimiento digital de China, sino que también atrajo más atención del público general. Perfect World, que ha participado en 16 ocasiones en ChinaJoy, participó en el evento con 18 títulos nuevos, acompañado de varios proveedores de entretenimiento, socios y un gran grupo de jugadores que acudieron de todas partes del mundo para congregarse en este evento de entretenimiento de categoría mundial.

La mañana del 3 de agosto, el director ejecutivo de Perfect World, el Dr. Robert Xiao ofreció el discurso de bienvenida a los jugadores que visitaban la caseta de Perfect World, anunciando el inicio formal de la exhibición de este distribuidor de juegos. El director ejecutivo mencionó el nuevo lema para sus juegos, "Disfruta de lo diferente", que representa una parte importante de la estrategia de Perfect World de recrear juegos que logran tener repercusión entre las personas nacidas en los años 90, 2000 y 2010. Perfect World tiene como objetivo ofrecer un conjunto de experiencias sin precedentes a sus jugadores a través de productos nuevos, además de eventos apasionantes, incluyendo las competiciones de esports tales como DOTA2 y CS:GO. El director esperaba que los jugadores que se detuviesen en la caseta se divirtiesen durante el evento que duró cuatro días.

Los 18 productos expuestos de Perfect World consistieron en los títulos de esports DOTA2 y CS:GO; juegos móviles, incluidos Return of the Condor Heroes II,The Legendary Swordsman, Albireo, Perfect World, Legend of Fox Spirit, Lost Realm, Fire Like The Song y Samsara; juegos independientes, incluidos Hidden Dragon Legend, Absolver, Human: Fall Flat, The Flame in the Flood y HOB; dos juegos desarrollados por estudios extranjeros, Unruly Heroes y Subnautica; además de FARSIDE, un juego de tiro táctico disponible tanto en la nube como para PC. Todos estos juegos se juntaron para ofrecer a los jugadores acceso a juegos de tiro tácticos, juegos MMO, cultura del anime, MMO basados en artes marciales y MMORPG sandbox, todos ellos particularmente populares entre los jugadores más jóvenes.

Se invitó a los jugadores a probar casi todos los juegos que estaban expuestos en la caseta, incluidos Return of the Condor Heroes II, Perfect World, Legend of Fox Spirit, Human: Fall Flat, Unruly Heroes y FARSIDE, etc.

El nuevo juego de Perfect World, FARSIDE llamó la atención desde el primer día. La competición de esports de DOTA2 y CS:GO, que se celebró en el escenario principal, generó muchas reacciones positivas por parte de los jugadores. El equipo TyLoo atrajo a un gran número de seguidores de CS:GO. En pocos minutos, las competiciones se convirtieron en eventos con audiencia solo de pie.

CONTACTO: CONTACTO: Liu Dong, +86-10-5780-6366, liudong107284@pwrd.com