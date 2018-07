COMUNICADO: disguise nombra a Bill Collis presidente del consejo de administración

Publicado 11/07/2018 10:52:22 CET

disguise se complace al anunciar que Bill Collis ha sido nombrado presidente del consejo de administración. Cuenta con amplia experiencia dentro de la industria del cine y del video, llevándola a su nuevo cargo: Bill fue anteriormente consejero delegado y director general de The Foundry, encargándose de la dirección durante una década. Bill creó The Foundry transformándola de modo orgánico, pasando de ser una compañía de software de efectos visuales de nicho con sede en Londres a ser una fuerza global de gran crecimiento dedicada al desarrollo y distribución de herramientas de medios de post-producción y tecnología de diseño de productos.

Bill trabaja actualmente con varias compañías de respaldo de valores como presidente o director. Es el presidente de Random42, y forma parte de los consejos de administración de Cubic Motion y Exocad.

"Nos estamos afanando en complacer y proporcionar la oportunidad de trabajar con Bill, ya que presenta una combinación increíble de experiencia técnica, de negocios e inversión. Pocas personas cuentan con los credenciales industriales y reputación que Bill ha conseguido con los años", destacó Ash Nehru, fundador de disguise.

disguise, que anteriormente se denominaba d3 Technologies, se fundó en el año 2013 por medio de Ash Nehru y sus dos socios empresariales. La compañía trabaja actualmente con algunos de los diseñadores visuales de más talento del mundo: estando de gira en concierto con U2, Rolling Stones, Beyonce, Lady Gaga y Ed Sheeran; en el festival de música y artes de California, Coachella; en diferentes shows del West End y Broadway, como Frozen y Harry Potter; en una cifra cada vez mayor de películas de Hollywood y sets de emisión de TV en directo, además de otros eventos empresariales y de entretenimiento.

disguise cuenta con oficinas en Londres, Hong Kong, Nueva York y Shangai, además de otras oficinas internacionales previstas, incluyendo la de Los Ángeles en septiembre. Tras la inversión de los valores privados por medio de Livingbridge a finales del año pasado, disguise cuenta con planes ambiciosos de crecer dentro de su presencia mundial y cuota de mercado, además de avanzar a nuevos verticales, como el cine y las emisiones. Esta nueva inversión apoyará también el lanzamiento de nuevos productos, en sus ofertas de software y hardware.

"Tras experimentar un periodo destacado de crecimiento y aceptación de nuestros productos a nivel mundial, estamos impacientes por conseguir que Bill nos ayude a llevar a disguise hasta el siguiente nivel, y estamos muy emocionados de lo que vamos a construir juntos", añadió Fernando Kufer, consejero delegado de disguise.

Bill explicó: "Estoy emocionado de unirme a Ash, Fernando y al resto del equipo que forma parte de disguise. disguise es un claro líder de mercado para el software creativo y los servidores de medios dentro del espacio de los eventos en directo y de las giras de conciertos, y está creciendo de forma rápida dentro de los mercados del cine y las emisiones. Esto ha alimentado un crecimiento estupendo durante el último año, y espero ayudar a que el equipo siga en esta trayectoria en los próximos años".

Las habilidades de dirección de Bill le han servido para conseguir el premio Ernst & Young Entrepreneur Of The Year en 2012. Cuenta con un PhD en procesamiento de señales, numerosas patentes, una característica destacada en el crédito de cine, además del prestigioso premio Scientific and Technical Award de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences por sus contribuciones de tecnología de cara al cine.

Acerca de disguise disguise está construyendo la próxima generación de herramientas de colaboración para ayudar a los artistas y personal dedicado a la tecnología a conseguir su visión. El uso de la herramienta de diseño de show solamente de software de disguise para visualizar, diseñar y secuenciar proyectos se puede hacer estés donde estés. Cuando sea el momento del reparto, selecciona una de las opciones de su hardware con la cantidad adecuada de poder para convertir de forma integral tu concepto en creación. Si desea más información visite la página web sita en disguise.one

