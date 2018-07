COMUNICADO: Dongfeng está fascinando al mundo con su propia historia

Publicado 03/07/2018 17:52:38 CET

LA HAYA, Países Bajos, 3 de julio de 2018 /PRNewswire/ -- Después de 9 meses y tras visitar 12 ciudades sedes en 6 continentes y navegar 45.000 millas náuticas, la Volvo Ocean Race 2017-18 llegó a su gran final en La Haya, Países Bajos. El equipo de China -- "Dongfeng Race Team" cruzó la meta en primer lugar obteniendo la victoria en la 11ª etapa. El resultado lo colocó en el primer puesto de la clasificación final. El "Dongfeng Race Team" se convirtió en el primer equipo chino de la historia en ganar la carrera. Es prácticamente un milagro para un equipo chino ganar un evento náutico mundial.

https://mma.prnewswire.com/media/713996/Dongfeng_Race_Team.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/713996/Dongfeng_Race_Team.jpg]

El 30 de junio, Dongfeng Motor Corporation organizó la conferencia de prensa "Belt and Road with You" en el Pabellón de Dongfeng en el pueblo de pescadores para rendir homenaje a los héroes del Dongfeng Race Team que volvieron triunfalmente y para agradecer a los amigos de todas partes que han apoyado y se han preocupado por el equipo.

"Al competir en la carrera dos veces, hemos ganado mucho más que la propia carrera. La carrera pone a prueba los límites físicos y la voluntad del equipo, y brinda a las personas un emocionante evento deportivo a la vez que promueve la exploración y el progreso de la cultura de la navegación. El crecimiento de Dongfeng Race Team es también un vívido microcosmos de la reforma y la apertura de Dongfeng Motor Corporation y las empresas estatales chinas en general ", afirmó An Tiecheng, miembro del Comité Permanente y Director General Adjunto de Dongfeng Motor Corporation.

La Volvo Ocean Race es un evento realmente mundial, que cruza cuatro océanos y 12 ciudades sedes en seis continentes. La carrera tiene un recorrido de 45.000 millas náuticas, y es como la ruta de la seda marítima para promover la civilización moderna. Como la primera compañía automovilística china que responde activamente a la iniciativa nacional "Belt and Road" (Cinturón y Ruta de la Sed), Dongfeng continuamente invitará a socios de diferentes países, mantendrá contactos comerciales, intercambios culturales, compartirá recursos y cooperará para beneficio mutuo. "Belt and Road with You" (Cinturón y Ruta de la Seda contigo) se ha convertido en el tema principal de la sensibilización de marca de Dongfeng. Dongfeng ha conseguido cooperaciones con unas 20 compañías reconocidas en las diferentes escalas. Su apertura e inclusividad atraerá a más y más socios para unirse a la iniciativa y construir una comunidad de futuro compartido.

Construir una empresa de clase mundial con competitividad global es una importante misión respaldada por Dongfeng. En los últimos cinco años desde que se propuso la iniciativa "Belt and Road" (Cinturón y Ruta de la Sed), Dongfeng ha participado activamente en la implementación de la iniciativa "Belt and Road" y ha impulsado activamente una serie de proyectos internacionales en colaboración con empresas chinas en una búsqueda común hacia la "globalización". En 2017, Dongfeng logró un crecimiento significativo exportando 65.000 vehículos en todo el año.

Para abrazar el mundo, Dongfeng contará una buena historia y difundirá la cultura china a su manera.

Enlace de imágenes adjuntas: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=315364 [http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=315364]

