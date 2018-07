COMUNICADO: Elsevier: Preprints With The Lancet se lanza en SSRN

Publicado 28/06/2018 19:55:06 CET

SSRN [http://www.ssrn.com ], el servidor de preimpresión líder mundial de Elsevier y plataforma de investigación de etapa temprana, ha anunciado hoy el lanzamiento de 'Preprints with The Lancet' - una nueva serie de preimpresión para compartir la investigación de salud y médica de etapa temprana.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/712610/Preprints_with_The_Lancet_Logo.jpg)

La colaboración reúne a SSRN con The Lancet [http://www.thelancet.com ] como parte de una prueba piloto de seis meses para evaluar si la comunidad de salud y médica está lista para esta forma de compartir la investigación temprana.

Preprints son los trabajos de investigación que están en la etapa de presentación o se pueden describir como investigación en marcha. Al compartir online, los autores amplían la oportunidad de recibir comentarios sobre su trabajo por parte de otros investigadores con el objetivo de una mejor publicación final revisada por compañeros y para el intercambio de áreas de investigación con el potencial futuro de colaboración. Preprints están destinados principalmente al uso de investigación; no han pasado por los pasos importantes de la revisión por iguales y el escrutinio y la orientación editorial experimentado que forman parte del proceso de publicación. Todos los documentos de 'Preprints with The Lancet' serán gratis para carga y descarga.

Dr. Richard Horton, editor jefe de The Lancet, dijo: "Preprints tienen una larga historia en los campos de física, matemáticas y, más recientemente, ciencias sociales y biología, pero la medicina y la salud se han quedado rezagadas. Nuestro proyecto piloto de preimpresión será un primer intento de establecer si hay un apetito en la comunidad de investigación médica para obtener información sobre la investigación en curso o presentada en forma de preimpresión, y si tales publicaciones son un paso útil en la investigación y proceso de publicación."

A los autores de todos los trabajos de investigación presentados a cualquier revista de la familia Lancet, se les pedirá en la presentación si desean que se publique su documento, como preimpresión, una opción que todos los co-autores deben aceptar. Los autores también pueden enviar sus documentos a través de SSRN directamente.

Los trabajos presentados estarán sujetos a los controles habituales de SSRN para asegurar que el documento sea parte del discurso académico, en un área temática cubierta por una o más de las redes de SSRN. Un editor Lancet a continuación, comprobará el documento y se asegurará de que los autores han proporcionado una declaración sobre la financiación del estudio; una declaración resumida de intereses para todos los autores; una declaración sobre la aprobación ética o por qué la investigación fue eximida; y si la investigación es un ensayo aleatorio, la confirmación de que se ha registrado de forma prospectiva junto con el número de registro de prueba. Una vez que una versión final de un papel de preimpresión es revisado por homólogos y publicado y pasa a ser parte de la evidencia científica como la versión del expediente, se anima a los autores a enlazar a la preimpresión del documento publicado.

Gregg Gordon, director administrativo de SSRN, añadió: "Es fantástico que The Lancet haya decidido adoptar las preimpresiones y lanzar esta nueva serie. Tenemos más de 20 años de experiencia ayudando a investigadores de todo el mundo, y de todas las disciplinas científicas, colaborando y compartiendo sus primeras etapas de investigación. Con la nueva serie de Sneak Peek de Cell Press lanzada recientemente en SSRN, tenemos dos de las revistas líderes en el mundo de Elsevier trabajando en colaboración con nosotros."

Para más información sobre Preprints con The Lancet visite: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31125-5/fulltext y https://www.thelancet.com/preprints.

Acerca de SSRN

SSRN [http://www.ssrn.com ] es una colaboración mundial de más de 350.000 autores y más de 2,2 millones de usuarios dedicados a la rápida difusión mundial de la investigación. Fundada en 1994, se compone actualmente de una serie de redes especializadas de investigación. Cada una de las redes de SSRN fomenta la distribución temprana de los resultados de la investigación revisando y distribuyendo resúmenes presentados y documentos de texto completos de académicos de todo el mundo. SSRN alienta a los lectores a comunicarse directamente con otros suscriptores y autores con respecto a su propia investigación y la de otros. A través del correo electrónico los resúmenes eJournals, SSRN actualmente alcanza a más de 400.000 personas en aproximadamente 140 países diferentes.

Acerca de Elsevier

Elsevier [https://www.elsevier.com ] es un negocio global de analítica de la información que ayuda a las instituciones y profesionales a promover la salud, abrir la ciencia y mejorar el rendimiento en beneficio de la humanidad. Elsevier proporciona soluciones y herramientas digitales en las áreas de la gerencia estratégica de la investigación, rendimiento de I+D, ayuda de decisión clínica y educación profesional, incluyendo ScienceDirect [https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect ], Scopus [https://www.elsevier.com/solutions/scopus ], SciVal [https://www.elsevier.com/solutions/scival ], ClinicalKey [https://www.elsevier.com/solutions/clinicalkey ] y Sherpath [https://evolve.elsevier.com/education/sherpath ]. Elsevier publica más de 2.500 publicaciones digitalizadas, incluyendo The Lancet [http://www.thelancet.com ] y Cell [http://www.cell.com ], 38.000 títulos de e-book y muchas obras de referencia icónicas, incluyendo Gray's Anatomy [https://www.elsevier.com/books/grays-anatomy/standring/978-0-7020-5230-9 ]. Elsevier es parte de RELX Group [http://www.relx.com ], un proveedor global de información y analítica para profesionales y clientes empresariales de las industrias. http://www.elsevier.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/712610/Preprints_with_The_Lancet_Logo.jpg