COMUNICADO: Las empresas públicas internacionales obtienen impulso en el mercado nacional y en el de los EE. UU

- Nuevo estudio de mercados de capital: las empresas públicas internacionales obtienen impulso en el mercado nacional y en el de los EE. UU. gracias a las operaciones cruzadas en OTCQX

Un estudio independiente revela que las empresas internacionales que operan en OTCQX experimentan un incremento de valor y de liquidez en sus mercados nacionales tras adherirse

NUEVA YORK, 21 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- Las empresas internacionales, que cotizan principalmente fuera de los EE. UU., experimentaron un aumento del 28% en el volumen de operaciones en base al número de acciones dentro de su mercado nacional tras adherirse a OTCQX® Best Market, según un nuevo estudio publicado hoy por OTC Markets Group Inc. [http://www.otcmarkets.com/stock/OTCM/quote?utm_source=Press%20Release&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Press%20Release] (OTCQX: OTCM). Además, las empresas vieron aumentar por 7 la titularidad en los EE. UU.

El estudio independiente, "Las ventajas de OTCQX: Beneficios para empresas internacionales", fue llevado a cabo por la empresa de consultoría estratégica Oxford Metrica [http://www.oxfordmetrica.com/] para evaluar el impacto en el valor y en la liquidez en el mercado nacional de una empresa internacional al realizar operaciones cruzadas en OTCQX, el mercado de valores extrabursátil ("OTC", por sus siglas en inglés) más prestigioso de los EE. UU. El estudio analizó un conjunto de datos de más de 500 emisores internacionales que han cotizado en el mercado OTCQX desde 2007.

"Nos complace ofrecer un mercado de operaciones cruzadas de primer nivel que brinde a los equipos de gestión ejecutiva y a los de relaciones con inversores resultados tangibles y medibles que se correlacionen con una mayor visibilidad, con el crecimiento de la titularidad en los EE. UU. y con un incremento en el valor para los accionistas, al tiempo que mejoramos la liquidez en el respectivo mercado nacional", dijo Jason Paltrowitz, vicepresidente ejecutivo de Servicios Corporativos en OTC Markets Group. Este último estudio es indicativo de la calidad demostrada por el mercado OTCQX y de la oportunidad que presenta para que las empresas internacionales consolidadas y orientadas a los inversores experimenten las ventajas progresivas de una trayectoria eficiente y rentable al operar entre los principales emisores internacionales de los mercados de capital en los EE. UU.".

Conclusiones del estudio:

-- La titularidad en los EE. UU. aumentó 7 veces después de adherirse al mercado OTCQX. -- La liquidez, medida por el volumen de operaciones en base al número de acciones, aumentó un 28% en el mercado nacional después de cambiarse al mercado OTCQX. -- El volumen de operaciones en base al número de acciones aumentó un 37% en el mercado OTC. -- El volumen de operaciones de las empresas clasificadas en la mitad inferior de la distribución por tamaño aumentó un 43%. -- El volumen de operaciones de las empresas clasificadas en la mitad inferior de la distribución por tamaño aumentó un 12%.

Acerca del estudio y la metodología

El estudio fue encargado por OTC Markets Group y dirigido por Oxford Metrica. Se analizaron todas las empresas internacionales que han sido admitidas en el OTCQX desde 2007. La cartera resultante consta de más de 500 empresas. Se obtuvo información de precios y volumen del año anterior a la adhesión a OTCQX y de los tres años posteriores, así como información de titularidad de un año antes y de 5 años después de adherirse.

-- El estudio empírico evalúa el impacto en el valor y en la liquidez en el mercado nacional de las respectivas empresas internacionales una vez que se han adherido a OTCQX. -- La creación de valor se mide como el comportamiento del precio de la acción después de controlar los rendimientos del mercado y los factores idiosincrásicos. -- El impacto en la liquidez se mide por el cambio en el volumen promedio diario del Trading Volume Multiplier(TM) (multiplicador del volumen de operaciones).

En enero de 2016, un estudio previo de Oxford Metrica, OTCQX: The Clear Advantage [http://www.oxfordmetrica.com/public/CMS/Files/1569/OM-report-for-OTCM_Jan16.pdf], evaluó el impacto en la liquidez de las empresas que cotizan en OTCQX. Los resultados indicaron que después de que las empresas se adhiriesen al mercado OTCQX hubo un aumento significativo en la liquidez: el volumen de operaciones en base al número de acciones y el volumen de dólares aumentaron; la horquilla entre oferta y demanda disminuyó y hubo un aumento en el número de intermediarios por valor.

Acerca de OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. [http://www.otcmarkets.com/stock/OTCM/quote] (OTCQX: OTCM) gestiona OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market y Pink® Open Market para un total 10.000 valores estadounidenses e internacionales. A través de OTC Link® ATS y OTC Link ECN, conectamos una red diversa de intermediarios que ofrecen servicios de liquidez y ejecución. Permitimos a los inversores que puedan operar fácilmente a través del intermediario de su elección y capacitamos a las empresas para que mejoren la calidad de la información disponible para los inversores.

Para obtener más información acerca de cómo creamos mercados mejor informados y más eficientes, visite www.otcmarkets.com [http://www.otcmarkets.com/].

OTC Link ATS y OTC Link ECN están gestionadas por OTC Link LLC, miembro de FINRA (Autoridad Reguladora de la Industria Financiera)/SIPC (Corporación para la Protección de los Inversores en Valores) y son un sistema alternativo de intermediación bursátil (ATS, por sus siglas en inglés) regulado por la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos).

