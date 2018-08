COMUNICADO: ENDOSCOPY publica en el ensayo de fase III MORA para PLENVU® (NER1006)

Publicado 19/07/2018 18:28:05 CET

ÁMSTERDAM, July 19, 2018 /PRNewswire/ --

-- ENDOSCOPY publica en el ensayo de fase III MORA para PLENVU(R) (NER1006), la única preparación intestinal de 1 litro basada en PEG[i]

Norgine B.V. ha anunciado hoy que los resultados del ensayo MORA de fase III PLENVU(R) se publicaron en ENDOSCOPY, una publicación médica mensual revisada por homólogos en nombre de la Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/597589/Norgine_Logo.jpg )

PLENVU(R) es la primera preparación de bajo volumen que demuestra la eficacia superior de la limpieza de colon frente a MOVIPREP(R), con seguridad y tolerabilidad comparables.

El ensayo MORA, un estudio europeo de fase III en adultos, fue diseñado para evaluar la eficacia y seguridad de PLENVU(R) en comparación con MOVIPREP(R) utilizando un régimen de dosis dividida en noche/mañana de dos días. PLENVU(R) también se probó como régimen de una sola dosis dividida de un día por la mañana. El estudió cumplió sus conclusiones primarias:

- Limpieza general de colon: cuando se administra utilizando un régimen de dosis matutino, PLENVU(R) es superior a MOVIPREP(R) para lograr el éxito de limpieza de intestino general (97,3% vs. 92,2%, P=0,014, por población de protocolo) - Limpieza de colon derecho: PLENVU(R) administrada como dosis nocturna-matutina o solo matutina es superior a MOVIPREP(R) (32,3% y 34,4% vs. 15,9% , P<0,001 para ambos, por población de protocolo).

PLENVU(R) está aprobado en Europa y EE. UU. En Europa, PLENVU(R) está disponible a través de Norgine y en EE. UU. a través de su socio Salix Pharmaceuticals, Ltd. ("Salix"), una filial de propiedad total de Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

Norgine fabrica PLENVU(R) globalmente.

Notas a los redactores:

Acerca de Norgine

Norgine es una destacada compañía farmacéutica especializada europea con una presencia comercial directa en los principales mercados europeos. En el año 2017, las ventas netas totales de Norgine fueron de 345 millones de euros, un 17% más.

Norgine cuenta con más de 1.000 personas a través de sus operaciones comerciales, de desarrollo y fabricación y gestiona todos los aspectos de desarrollo de producto, producción, comercialización, venta y suministro.

Norgine es especialista en gastroenterología, hepatología, cáncer y cuidados paliativos.

La sede de Norgine se encuentra en Países Bajos. Norgine posee un sitio de I+D en Hengoed, Gales y dos plantas de fabricación en Hengoed, Gales y Dreux, Francia.

Para más información, visite http://www.norgine.com

En 2012, Norgine estableció la empresa complementaria Norgine Ventures, que apoya a compañías sanitarias innovadoras mediante el aprovisionamiento de financiación de la deuda en Europa y EE. UU. Para más información, visite http://www.norgineventures.com.

NORGINE y el logo de vela son marcas comerciales del grupo de compañías de Norgine.

PLENVU es una marca comercial del grupo de compañías de Norgine.

Referencias

[i.] Bisschops R et al. Colon cleansing efficacy and safety with 1L NER1006 versus 2L polyethylene glycol + ascorbate: a randomized Phase 3 trial. ENDOSCOPY. https://doi.org/10.1055/a-0638-8125

Contacto de medios: Isabelle Jouin, T: +44(0)1895-826237 Síganos en @norgine

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/597589/Norgine_Logo.jpg