COMUNICADO: Los envíos compuestos de JA Solar superan los 3 GW

Publicado 14/08/2018 10:06:29 CET

PEKÍN, 14 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- JA Solar Holdings Co., Ltd., un fabricante líder mundial de productos de energía solar de alto rendimiento, ha anunciado que sus envíos compuestos a Japón han alcanzado los 3,3 GW. JA Solar, reconocida por ser una de las marcas FV más fiable, ha tenido una posición sólida en Japón con una cuota significativa de su mercado solar. La compañía fue el principal proveedor de módulos en Japón durante la primera mitad de 2018.

Desde 2012, JA Solar estableció las bases para expandirse en el mercado japonés al establecer una filial en Tokio. Los productos de alta calidad de la compañía y sus excelentes servicios postventa permiten a JA Solar establecer relaciones estratégicas y cooperaciones con varios clientes locales importantes, incluidos Marubeni Corporation, Hitachi, Ltd., JGC Corporation, Toko Denki Koji Kabushiki Kaisha, Nippon COMSYS Corporation, Mitsui & Co., Ltd, etc. JA Solar tiene más de 200 socios estratégicos en Japón. Sus productos se venden en los 47 distritos administrativos de Japón y se utilizan ampliamente en sistemas FV de techo para residencias, comercios e industria además de las plantas solares en suelo a gran escala. Los 3,3 GW del conjunto de los productos de JA Solar representan una producción eléctrica de aproximadamente 4,3 billones kWh, lo que puede reducir las emisiones de dióxido de carbono unas 3,5 toneladas.

Japón está rodeado de zonas costeras con varias condiciones medioambientales, lo que define un estándar alto para los módulos solares, incluyendo tolerancia salina y alcalina, calor húmedo y resistencia al frío extremo. Los módulos FV de JA Solar tienen buen rendimiento gracias a su resistencia a la corrosión y a la degradación potencial. Además, pueden funcionar con un alto nivel de fiabilidad en condiciones medioambientales extremas. Además, los módulos solares de alta calidad de JA Solar ofrecen una buena garantía que asegura la estabilidad de la planta eléctrica y la optimización de la producción de electricidad. Como titular de la patente PERC, JA Solar proporciona un vidrio doble PERC bifacial de alto rendimiento y módulos de media célula PERC para satisfacer la creciente demanda de mayores beneficios de los sistemas de producción de electricidad de los clientes japoneses. El mercado recibe bien todos esos módulos.

El Sr. Jin Baofang, presidente y director ejecutivo de JA Solar, comentó, "Seguimos centrados en innovación tecnológica y desarrollo de productos solares en masa y de alta eficacia. Tenemos la confianza que seguiremos ofreciendo productos y servicios de alta calidad a nuestros socios globales, y fomentaremos aún más el desarrollo de la industria FV".

