COMUNICADO: La escuela de negocios HSBC de la Universidad de Peking obtiene la acreditación internacional AACSB

PEKÍN, 29 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- La escuela de negocios HSBC de la Universidad de Peking (PHBS) ha obtenido la acreditación de AACSB International, la Asociación para el Avance de las Escuelas Universitarias de Negocios (Association to Advance Collegiate Schools of Business), una de las organizaciones de acreditación de escuelas de negocios más importantes del mundo. PHBS se enorgullece de estar en la élite del 5% entre más de 16.000 escuelas y universidades de negocios de todo el mundo que ostentan la preciada acreditación.

«La acreditación de AACSB reconoce a las instituciones que han demostrado su dedicación a la excelencia en todas las áreas, como docencia, investigación, desarrollo de programas y aprendizaje de los estudiantes», dijo Stephanie M. Bryant, vicepresidenta ejecutiva y directora de Acreditación de AACSB International. «Queremos felicitar a la escuela de negocios HSBC de la Universidad de Peking y a su decano, Wen Hai, por conseguir la acreditación y aplaudimos a todo el equipo de PHBS, incluidos el personal de administración, el equipo docente, los directores, la plantilla y los estudiantes, por su contribución para la consecución de este respetado reconocimiento».

La acreditación de AACSB es la marca de excelencia en la formación empresarial y representa el más alto estándar que las escuelas de negocios pueden conseguir en todo el mundo. Puesto que los requisitos para la acreditación AACSB son muy exigentes y las escuelas deben superar rigurosos estándares de calidad, su consecución confirma el compromiso de PHBS con la calidad y la mejora continua mediante un proceso de revisión por pares arduo y completo.

El equipo de revisión por pares de AACSB visitó PHBS los días 9 y 10 de abril de 2018 para evaluar sobre el terreno si los programas de PHBS alcanzaban el nivel de excelencia para la formación empresarial. El decano de PHBS, Wen Hai, presentó las reformas e innovaciones realizadas en la escuela en los últimos años y destacó la importancia de la certificación internacional. Además, compartió las visiones estratégicas para la gestión y el desarrollo de PHBS en el futuro. También participaron en las entrevistas de la revisión por pares representantes del equipo docente, la plantilla, los estudiantes, los antiguos alumnos y los socios estratégicos de la industria.

«Para nuestra escuela es un privilegio recibir el reconocimiento de esta comunidad de acreditación reconocida internacionalmente», comentó el decano de PHBS, Wen Hai. «Este logro sirve de recompensa a los esfuerzos de todos los que participan en este proyecto: equipo docente, plantilla, estudiantes, antiguos alumnos, socios corporativos y administradores de la universidad. Seguiremos creciendo como una de las mejores escuelas de negocios internacionales».

Fundada en 2004, PHBS pretende impulsar la participación de la Universidad de Peking (PKU) en la investigación en materia de economía, finanzas y gestión. Para fomentar su alcance internacional, las clases de los programas del grado de máster a tiempo completo y del MBA a tiempo completo de la escuela se imparten en inglés. En los últimos años, PHBS ha creado dos grupos de expertos de alto nivel: el Instituto de Investigación de la Ruta de la Seda Marítima (Research Institute of Maritime Silk Road) y el Instituto Sargent de Finanzas y Economía Cuantitativa (Sargent Institute of Quantitative Economics and Finance). Este año, la escuela ha puesto en marcha un campus en el extranjero en Oxfordshire, Inglaterra.

«La determinación de la Universidad de Peking por obtener esta acreditación es un auténtico reflejo de su dedicación, no solo a sus estudiantes, su red de antiguos alumnos y la comunidad empresarial en general, sino al sector de la educación superior en su totalidad», dice Bryant. «Los estudiantes de hoy serán los directivos empresariales de mañana, y la incorporación de la escuela de negocios HSBC de la Universidad de Peking a la red de escuelas de negocios acreditas por AACSB tendrá un duradero efecto positivo para la institución tanto a nivel local como global».

A finales de julio de 2018, solo había 22 escuelas de negocios certificadas por AACSB en China continental. Las escuelas acreditadas por AACSB están reconocidas en todo el mundo por los mejores empleadores y por otras universidades, por lo que esta distinción es beneficiosa para los estudiantes de PHBS, tanto actuales como futuros, que se preparen para desarrollar una carrera en el área de los negocios o que quieran ser admitidos en otros programas de formación. PHBS ofrece un equipo docente excepcional, una investigación con impacto, estudiantes dedicados y los máximos estándares para aportar a sus estudiantes el conocimiento y las habilidades que exigen los empleadores y las mejores universidades.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/736651/Peking_University_HSBC_AACSB.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/736651/Peking_University_HSBC_AACSB.jpg]Foto - https://mma.prnewswire.com/media/736652/PHBS_staff.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/736652/PHBS_staff.jpg]

