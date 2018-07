COMUNICADO: El espectáculo de los espectáculos: Hendrick's Gin lanza a nivel mundial E.L.E.V.A.T.U.M.

Publicado 28/06/2018 12:31:29 CET

-- El espectáculo de los espectáculos: Hendrick's Gin lanza a nivel mundial E.L.E.V.A.T.U.M. con una experiencia histórica multisensorial en el Festival Internacional de Jazz de Montreal

Hendrick's Gin lo agita todo con primicias mundiales que desvelan E.L.E.V.A.T.U.M. y C.O.R.G.A.N en el Festival Internacional de Jazz de Montreal, creando una muestra inolvidable de ginebra y jazz.

Hendrick's Gin abre las puertas con orgullo a su mundo inusual maravilloso de extravagancia durante el 2018 Festival Internacional de Jazz de Montreal hoy y mañana, dando pasos gigantes históricos con la experiencia E.L.E.V.A.T.U.M.

Celebrándose en el famoso Quartier des Spectacles del centro de Montreal (¿ dónde sino podría celebrarse el espectáculo de los espectáculos?), Hendrick's Gin E.L.E.V.A.T.U.M. es una experiencia multisensorial completamente integrada única en la vida que presenta al mundo una experiencia peculiar como no hay otra.

"Hendrick's Gin busca cultivar lo inusual", destacó Beth-Anne Perry, responsable senior de marca nacional de Hendrick's Gin. "Como proveedor de lo peculiar, buscamos sorprender, complacer e interrumpir a los invitados del festival con un espectáculo multisensorial único en la vida que comparta el mundo extravagante de Hendrick's con los seguidores del jazz de todo el mundo".

El espectáculo para tus sentidos: 28 y 29 de junio desde las 6:00 P.M. hasta medianoche

Para la vista:

Hendrick's Gin E.L.E.V.A.T.U.M. (Elevating, Levitating, Exceptionally, Voluminous, Amazingly, Towering, Uplifting, Mobile) sacudirá a los que son suficientemente afortunados para haber adquirido un codicioso obsequio de oro en forma de una entrada dorada para contar con un viaje incondicional de pepinos en el cielo para observar el festival de Montreal desde una vista que normalmente solo está reservada para nuestros amigos favoritos con plumas.

Para los oídos:

Hendrick's Gin se complace al desvelar de forma mundial (e inusual) el primer Jazz C.O.R.G.A.N. (o Cucumber Organ of Remarkably Glorious Auditory Nirvana), un instrument musical único formado por teclas de pepino reales que crean un tono de jazz diferenciador cuando se tocan, proporcionando a los visitantes del festival una experiencia extrañamente poco habitual y auditiva como no existe otra. El Hendrick's Gin Jazz Cucumber Organ está previsto que se muestre durante el festival durante una aparición exclusiva de diez días en el Hendrick's Gin Air Departure Lounge los días 28 y 29 de junio y en la sala de medios y talentos del festival mientras dura el festival.

Para los labios:

Junto a los espectáculos de E.L.E.V.A.T.U.M. y C.O.R.G.A.N., Hendrick's Gin proporciona a los invitados con entrada de oro una primera cata exclusiva del nuevo Hendrick's Orbium. Como expresión poco habitual y única de Hendrick's Gin, reimaginada en un universo paralelo como Orbium, esta nueva ginebra cuenta con tres extractos adicionales de quinina, ajenjo y flor de loto azul que complementa las esencias clásicas de pepino y rosa. Creada a mano en un lote hermoso pequeño, el sabor del Festival Internacional de Jazz de Montreal marca la primera cata de consumidores fuera de Reino Unido.

Los que no posean entradas de oro no hace falta que se preocupen. Sus labios también estarán tentados con el glorioso regalo de Hendrick's Gin con su taza de té complementaria G & Ts para los invitados al festival, disponible en el Hendrick's Air Departure Lounge en nombre del primer patrocinador de la ginebra del festival, junto a Madame E.L.E.V.A.T.U.M. y sus 11 amigos botánicos.

Para tu olfato:

Para todos los que necesitan preguntar, está claro que la nariz debe ser tentadora. Los invitados se toman un momento para detenerse y oler el dulce aroma de rosas acentuado por los pepinos más gloriosos del mundo a través del Hendrick's Air Departure Lounge.

Para tu espíritu:

Por supuesto, los proveedores de lo peculiar no deben olvidar el sentido del espíritu que reside dentro de ello. El prestigioso especialista intuitiva, Terri-Lynn Decker, llega procedente de una tierra hasta el Este, dando a los poseedores de entradas de oro lecturas de energía especiales, añadiéndose a la maravilla extravagante de la experiencia Hendrick's Gin E.L.E.V.A.T.U.M.

Por primera vez en más de 39 años de la Jazz Festival History, Hendrick's Gin da la bienvenida a los invitados dentro del mundo inusualmente cautivador de Hendrick's Gin que conecta la música con el espectáculo de ginebra y jazz, revelando varias maravillas relacionadas con la curiosidad, primicias caprichosas e históricas que sin duda se encapsularán dentro del espectáculo de los atardeceres.

Todos los asistentes al festival de jazz de 18 años o mayores podrán disfrutar de la muestra y disfrutar de la magia de Hendrick's Gin E.L.E.V.A.T.U.M. y ver cómo los poseedores de la entrada de oro llegan al cielo. La serie de entradas de oro estará disponible para conseguir una localización para los invitados al festival, dentro de un concurso de votación en las instalaciones ambas noches.

"Una velada Hendrick's Gin siempre es un espectáculo sobre lo inusual", añadió Alvin Ramchurn, embajador nacional de marca de Hendrick's Gin. "Estamos orgullosos de ser los proveedores de lo peculiar, y E.L.E.V.A.T.U.M. no va a ser una excepción".

Si desea conocer más acerca del mundo extravagante de Hendrick's Gin, visite la página web http://www.HendricksGin.com [https://www.hendricksgin.com ].

Acerca de Hendrick's Gin

Hendrick's Gin es un ginebra súper-premium deliciosa creada con varios giros poco habituales con el fin de proporcionar los arreglos más curiosos. Al contrario que las ginebras normales, Hendrick's Gin se destila en Escocia, en lotes minúsculos de solo 500 litros a la vez. Solo Hendrick's Gin está creada con infusiones de pepino y pétalos de rosa, junto a una mezcla de 11 botánicos, produciendo una ginebra maravillosamente refrescante con un aroma floral encantador. Hendrick's Gin está creada con una combinación de alambique de cobre Carter-Head y Bennet, creando una ginebra divinamente suave con carácter y equilibrio de sabores suaves.

Acerca de William Grant & Sons

Como creadores de Hendrick's(R) Gin, William Grant & Sons, Ltd. son una destilería independiente de propiedad familiar con sede central sita en Reino Unido y fundada por medio de William Grant en 1887. En la actualidad, la compañía de bebidas alcohólicas de lujo funciona por medio de la quinta generación de su familia, destilando algunas de las principales marcas del mundo de whisky escocés, incluyendo el mata único más premiado del mundo, Glenfiddich(R), la gama de maltas únicas creadas a mano The Balvenie(R), Reyka(R) Vodka, Monkey Shoulder Blended Scotch y Milagro(R) Tequila. Está representada en Quebec por medio de LCC vins et spiritueux