COMUNICADO: European Hematology Association: Una nueva inmunoterapia anti-CD22 CAR-T salva la vida de un niño con leucemia

La leucemia linfoblástica aguda B (B-ALL) es un tumor mortal de los glóbulos que normalmente se trata con quimioterapia o transplante de células de tallo hematopoyéticas (allo-HCT), y la terapia celular CD19-CAR-T ha conseguido el éxito en el tratamiento de los pacientes refractarios o recurrentes (r/r) B-ALL. A pesar de ello, algunos pacientes se hacen refractarios a todas estas opciones de tratamiento y recurrencia. En este estudio, hemos evaluado la terapia celular humanizada CD22-CAR-T como opción de tratamiento para pacientes pediátricos r/r B-ALL que no han logrado múltiples líneas de tratamiento, incluyendo la terapia celular allo-HCT y CD19-CAR-T. La compañía de Shangai Yake Biotech ha proporcionado el vector de lentivirus con un diseño humanizado anti-CD22 CAR. Producimos las células CD22-CAR-T y llevamos a cabo los protocolos clínicos en nuestro hospital. El tratamiento es altamente efectivo, con una tasa de respuesta general (ORR) de un 86,7% y una tasa de remisión completa (CR) de un 80,0%. Los casos de respuesta conseguidos han logrado una tasa de supervivencia libre de progresión (PFS) de 91.7% durante el seguimiento medio de 108 días (entre 46 y 199). Presenta además un perfil de seguridad excelente con efectos secundarios menores y sin fallecimiento. Nuestro estudio ha demostrado que la terapia celular CD22-CAR-T es altamente eficaz y una opción de tratamiento segura para pacientes pediátricos r/r B-ALL incluso después de no haber logrado la terapia CD19-CAR-T y allo-HCT. Proporciona a estos pacientes, que de otra forma no tendrían tratamiento, una nueva esperanza.

Presentador: Dr Jing Pan

Afiliación: Beijing Boren Hospital, Pekín, China

Tema: EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA TERAPIA DE CÉLULAS CAR-T DIRIGIDA CD22 EN 15 PACIENTES PEDIÁTRICOS REFRACTARIOS O RECURRENTES CON LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA B.

El abstracto S832 lo presentará Jing Pan el sábado 16 de junio de 11:30 a 11:45 en la sala A8.

Acerca del Congreso Anual de la EHA Cada año en junio, la EHA organiza su Congreso Anual en una importante ciudad europea. Tras cinco años, el congreso vuelve a celebrarse en Estocolmo. Este congreso está orientado a profesionales de la salud que trabajan o están interesados en el campo de la hematología.

Los temas del programa científico van desde fisiología y desarrollo de las células madre, a leucemia, linfoma, diagnóstico y tratamiento, glóbulos rojos y desórdenes de plaquetas, hemofilia y mieloma, trombosis y desórdenes sanguíneos, así como transfusión y trasplante de células madre.

