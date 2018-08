COMUNICADO: Expedia revela trucos para viajar en agosto sin gastar de más

Publicado 03/08/2018 6:26:38 CET

MADRID, 3 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Según el último informe realizado por la Airlines Reporting Corporation (ARC) y Expedia, agosto es el mes del año con las tarifas más elevadas para comprar billetes de avión desde España hacia un destino internacional. ¿Cómo encontrar los mejores precios? Para que los más tardíos puedan viajar y relajarse durante este caluroso mes sin afrontar una pesadilla económica, Expedia.es comparte ocho trucos.

1. Reserva los domingos y no los viernes. De media, el domingo es el día en el que resulta más económico reservar un vuelo internacional en clase turista desde España. Por otro lado, de acuerdo con el estudio de la ARC y Expedia, el día menos conveniente para comprar un billete es el viernes. 2. Ahorra con la nueva ventaja Add On de Expedia. Puedes conseguir tarifas fantásticas tanto si te decides por reservar vuelo + hotel en conjunto como si incluyes el hotel después de haber reservado un vuelo, un vehículo o un vuelo + hotel. Las diferentes opciones de reserva combinada te permiten disfrutar de un descuento de hasta 21%. 3. Reserva con el móvil. Hacer tus reservas desde el móvil puede ser una forma inteligente de conseguir buenas ofertas de viajes, ya que ahora muchas empresas ofrecen a los viajeros promociones exclusivas a través de sus aplicaciones para móviles. Si reservas con Expedia usando la aplicación, consigues el doble de puntos. 4. Precios de hotel con cancelación. Aunque en un primer momento pueda resultar un poco más caro, reservar un hotel con cancelación gratuita puede permitirte ahorrar más adelante. De este modo, cuando se acerque la fecha de la estancia, puedes comprobar si el precio del hotel ha bajado. En tal caso, reserva el hotel por este precio más barato y cancela la reserva anterior. ¡Unos euros más en tu bolsillo! 5. Expedia Rewards. Independientemente de la distancia del viaje, puedes conseguir un ahorro considerable gracias a los programas de fidelidad en línea. Al convertirte en miembro de un programa de fidelidad de Expedia, obtienes acceso a ofertas exclusivas para miembros. Además, con todas tus reservas consigues puntos que puedes canjear en tus próximos viajes. 6. Reserva en los distritos financieros. Los hoteles ubicados en los distritos financieros de ciudades como Londres, Tokio o París a menudo ofrecen precios fantásticos cuando se detiene la actividad empresarial y estos se quedan vacíos, con lo que es posible conseguir un establecimiento de cinco estrellas con spa por menos de 100 EUR por noche. 7. No cambies dinero en el aeropuerto. La tasa de cambio suele ser más alta en el aeropuerto o en los hoteles. Por lo tanto, resulta más conveniente no cambiar el dinero directamente en el destino, sino solicitarlo en algún banco cercano antes de salir de viaje. 8. Reserva el hotel a última hora. El hecho de reservar un hotel a última hora también puede ser muy ventajoso. Este tipo de reservas suelen tener tarifas inferiores a las habituales, ya que los hoteleros procuran llenar tantas habitaciones como sea posible. Por ello, muchos miembros de Expedia usan nuestra aplicación para acceder a estas ofertas de última hora.

