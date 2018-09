COMUNICADO: Los expertos piden una mejor identificación de pacientes con alta carga de rosácea en la práctica diaria (1)

Publicado 15/09/2018 15:33:20 CET

Los análisis adicionales de los datos de la encuesta global revelan que la calidad de vida (CDV) se ve afectada por varios factores que van más allá de la gravedad de la rosácea por sí sola

El análisis adicional de una encuesta global realizada y presentada este año, el informe de especialistas llamado 'Rosacea: Beyond the visible' [https://hosted.bmj.com/rosaceabeyondthevisible ] (Rosácea: más allá de lo visible), ayuda a los prestadores de asistencia sanitaria a identificar las características comunes de los pacientes con alta carga de rosácea*. Los resultados del análisis tienen el objetivo de aumentar los criterios de tratamiento personalizado para mejorar la atención al paciente. Los resultados presentados en el día de ayer durante un simposio en el 27 Congreso de la Academia Europea de Dermatología y Venereología (European Academy of Dermatology and Venerology, EADV) en París, Francia, revelan que se necesita una definición más amplia de pacientes con alta carga para ayudar a reducir la carga en la práctica diaria.

El análisis de datos clasificó a los pacientes de alta carga teniendo en cuenta hasta qué punto su afección afecta a la calidad de vida, hasta qué punto influye en su conducta y su nivel de deseo de curarse[1].

"Las personas con rosácea a menudo son juzgadas por su apariencia, lo que les afecta mucho en la vida diaria. Si su rosácea es grave, los síntomas suelen ser más importantes también: de picazón y ardor a una zona permanentemente roja en la parte central del rostro. Sin embargo, incluso las personas con rosácea menos grave dicen sufrir un impacto significativo sobre su calidad de vida, lo que sugiere que no es suficiente evaluar a los pacientes únicamente por la gravedad clínica", dijo el profesor y doctor Uwe Gieler, Departamento de Dermatología y Clínica de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, Universidad Justus-Liebig de Giessen, Alemania, uno de los autores del informe Rosacea: Beyond the visible (Rosácea: más allá de lo visible). "Mediante una mejor identificación de esta demografía, los dermatólogos y otros profesionales de la salud estarán mejor equipados para adaptar el tratamiento a las necesidades individuales y, finalmente, mejorar la atención de las personas que viven con esta enfermedad crónica de la piel".

Los datos mostraron que los pacientes con alta carga de rosácea eran mucho más jóvenes, eran empleados y con más probabilidades de ser hombres, en comparación con sus pares con menos carga. Otra característica definida incluyó un aumento en sensaciones de la piel (como picazón: 48% frente a 37%, y dolor: 23% frente a 13%) al contrastar con sus pares con menos carga durante los últimos 12 meses.

El riesgo de alta carga se ve afectado por la gravedad de los síntomas. Sin embargo, este estado puede asociarse con cualquier gravedad de la rosácea. Cuando se analiza más de 12 meses, los pacientes de alta carga demostraron tener un aumento significativo en cuanto al riesgo de experimentar un impacto en las actividades diarias, como su tratamiento de cuidado de la piel, y de sufrir molestias debido a la enfermedad en comparación con pacientes que no tienen alta carga. Otros factores de riesgo fueron antecedentes familiares de rosácea y un incremento en visitas a urgencias relacionadas con rosácea.

Los expertos concluyeron que los profesionales de la salud que tratan a pacientes con rosácea deben incluir preguntas relativas a la carga en la práctica diaria, para asegurar que el tratamiento está alineado con la experiencia de enfermedad del paciente, no solamente con la gravedad de la enfermedad.

La presentación se titula "Pacientes de alta carga. Definición" (Gieler, U. y otros autores, 27 Congreso de la Academia Europea de Dermatología y Venereología (EADV), 13 de septiembre de 2018).

*Los pacientes fueron clasificados de alta carga cuando al menos tres de cuatro áreas fueron positivas (estando el umbral definido por la cohorte promedio).

Área Pregunta indirecta Umbral positivo CDV Impacto general sobre CDV (0-10) Puntuación >5 Estilo de vida Nivel de adaptación de conducta (0-10) Puntuación >6 Económico Disposición para pagar para obtener >20% de ingresos mensuales una cura completa Psicosocial/ Disposición para cambiar años de >6 meses emocional vida por una cura completa

Acerca de la rosácea

La rosácea es una enfermedad inflamatoria común de la piel que presenta características clínicas variables, de las cuales las más comunes son: enrojecimiento, eritema permanente y lesiones inflamatorias. Afecta principalmente las áreas centrales del rostro, como las mejillas y la nariz. La enfermedad puede afectar tanto a hombres como a mujeres adultos, generalmente mayores de 30 años. Además, son síntomas comunes la picazón, el ardor y el aumento de la sensibilidad de la piel. Los ojos a menudo se ven afectados y pueden notarse rojos, secos o con picazón.

Aunque la causa de la enfermedad todavía se está estudiando, se conocen varios factores desencadenantes como las comidas picantes, el alcohol, el estrés emocional, la exposición al sol/UV, los baños calientes y las bebidas. En la piel de una gran cantidad de personas que padecen de rosácea, también suele encontrarse Demodex, ácaros generalmente inofensivos.

Si no se trata, la rosácea puede empeorar con el paso del tiempo. Las personas que sospechen que pueden sufrir de rosácea deben visitar a su dermatólogo o médico para su diagnóstico y para decidir qué tratamiento es adecuado para ellas. Dado que la rosácea es una enfermedad muy visible, provoca vergüenza y ansiedad en algunos pacientes, lo que, a su vez, puede causar frustración y tener un impacto negativo en su vida social.

Acerca de la encuesta BURDEN

La encuesta BURDEN fue desarrollada por Kantar Health como una encuesta en línea autoadministrada y apoyada por Galderma. La encuesta se realizó con 710 pacientes diagnosticados con rosácea y 554 dermatólogos y médicos de cabecera en seis países (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos). La encuesta preguntó a los encuestados sobre su experiencia de vivir con rosácea o de tratar a pacientes que viven con rosácea.

Los participantes fueron reclutados mediante el panel en línea de Kantar. Para maximizar el tamaño de la muestra no se fijó ningún cupo. Por lo tanto, la muestra no es representativa de la población con rosácea de cada país; en consecuencia, los resultados de este estudio podrían verse afectados por un sesgo en la selección y no pueden inferirse a toda la población con rosácea.

Acerca de Galderma

Galderma, la unidad de negocios de soluciones médicas de Nestlé Skin Health, fue creada en 1981 y ahora está presente en más de 100 países con una amplia cartera de productos para tratar una cantidad de afecciones dermatológicas. La compañía se asocia con profesionales del cuidado de la salud de todo el mundo para satisfacer las necesidades de salud de la piel de los seres humanos a lo largo de toda su vida. Galderma es líder en la investigación y el desarrollo de soluciones para la piel científicamente definidas y médicamente probadas. Si desea más información, visite http://www.galderma.com

