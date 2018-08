COMUNICADO: La feria CIFF Shanghái 2018 mostrará nuevos productos y marcas selectas para el mobiliario de los hogares

Publicado 14/08/2018 11:57:05 CET

- La feria CIFF Shanghái 2018 mostrará nuevos productos y marcas selectas durante un evento que marcará tendencia para el mobiliario de los hogares

- CIFF Shanghái abarcará un espacio de 400.000 metros cuadrados en el Centro Nacional de Convenciones y Exposiciones de Shanghái en Hongqiao. La asistencia de nuevos expositores de alto nivel ayudará a identificar las verdaderas tendencias de diseño requeridas por los visitantes que tanto se comprometen con la calidad, el buen gusto y las marcas.

https://mma.prnewswire.com/media/726668/ciff.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/726668/ciff.jpg]

GUANGZHOU, China, 14 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- La feria CIFF Shanghái, celebrada del 10 al 13 de septiembre de 2018 acogerá a los líderes del sector y a empresas de vanguardia, lo que dará a conocer los lanzamientos de nuevos productos del sector y definirá la tendencia en el mobiliario para los hogares: más de 1200 expositores mostrarán sus nuevos productos, entre los que se encuentran muchas marcas líderes del sector tales como Man Wah, Kuka, Zuoyou, Sleemon, Scihome, Ashley, HTL, Chateaud'Ax, Violino, Landbond, QM, Kinwai, Jongtay, Dious, Maratti, Merryfair, UE, Fuhe, Henglin, Homag, SCM, Biesse, Sikai, Yongwei, Global Views, VC Asia, Creative, Vivabella, Caopu, Higold y Evergaining.

Asimismo, debutarán más de 90 marcas famosas en la feria CIFF Shanghái 2018, incluidas marcas internacionales tales como Thomasville & Co., Lexington, Rochebobois, Medea, Composad, Rossini, Tonin Casa, Nagano, Seki, Muuto y White Feathers; marcas de diseño de alta gama tales como Weimo, MC, Wuuyo, Xiqi, Kinetic Amber, Camerich, IKASAS, Cocomat, Mine, Bushi Jade, Mujing, Cozy and Tayohya; marcas de colchones como Sealy, Dunlop, Lattoflex, Tempur, Yunshitong, Serta, Airland, Medicoil, Sleepmaker y Simmons; marcas de mobiliario infantil tales como Colorlife, X.M.B, Douding, Hello Kitty y SingBee, así como marcas de mobiliario inteligente para el hogar como iflytek, Morgan Dooya, Creavr, Huoshu Data y Homexpress.

La Feria internacional de maquinaria para muebles y maquinaria para madera de China en Shanghái presentará marcas de maquinaria para tableros de madera tales como los gigantes alemanes Homag, Weinig, Siempelkamp, Wenhoener, los grandes grupos italianos Biesse y Scm, los austríacos Andritz y Berndorf, y los escandinavos Sandvik y Valmet, además de muchos constructores y operadores chinos como Nanxing, Jinan Restar, Yalian, Foma Group, Swpm, Lmt, Ruiwudi, Leke, Huajian, Yuantina, Lianrou, Hengkang, Fuyi y Zinqunli.

Contacto de Medios: Jun Chen+86-20-89128065chenj@fairwindow.com.cn[mailto:chenj@fairwindow.com.cn]1251089755@qq.com[mailto:1251089755@qq.com]

