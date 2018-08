COMUNICADO: GAC Motor celebra su 10.° aniversario con el lanzamiento de una nueva esencia de marca

Publicado 24/07/2018 14:27:10 CET

GUANGZHOU, China, 24 de julio de 2018 /PRNewswire/ -- GAC Motor, el fabricante de automóviles de más rápido crecimiento en China, está celebrando su 10.° aniversario con el lanzamiento de una nueva cultura y esencia de marca, "The Road to Greatness" (El camino a la grandeza), que anuncia una nueva era para el sector de la automoción chino a medida que la empresa se propone impulsar la innovación más allá de sus límites actuales.

El año pasado, GAC Motor lanzó una serie de proyectos de mejora de cultura y marca corporativas, que incluyeron entrevistas con partes interesadas clave, para reevaluar el desarrollo de la marca, competitividad de base, cultura corporativa e imagen de marca de GAC Motor.

"Desde sus inicios, con la creación de la marca, GAC Motor se ha puesto unas metas muy altas. Tras 10 años de desarrollo, la empresa ha sido capaz de establecer un nuevo punto de referencia en lo relativo a la fabricación de alta calidad en China", dijo Yu Jun, presidente de GAC Motor, durante el evento de celebración del 10.° aniversario. "Sin embargo, el sector de la automoción internacional experimenta una evolución constante. Con una nueva revolución tecnológica e industrial a la vuelta de la esquina, surgirán nuevos retos, nuevas metas y unos requisitos más elevados para la empresa a medida que nos adentremos en los próximos 10 años".

"A fin de enfrentarnos a estos retos e impulsar aún más el desarrollo, GAC Motor ha lanzado una nueva imagen de marca y cultura corporativa que tienen como propósito proporcionar una base sólida para la fabricación y el desarrollo de productos futuros aptos para las operaciones a escala mundial", dijo Yu Jun mientras anunciaba los nuevos valores corporativos y cultura de marca de GAC Motor, recogidos bajo la esencia de marca "The Road to Greatness", durante el evento.

Como la primera marca propia de Guangzhou Automobile Group, GAC Motor fue establecida el 21 de julio de 2008.

A lo largo de los últimos diez años, GAC Motor ha reunido a los principales talentos en I+D del mundo para crear un sistema de fabricación de primera clase y convertirse en el primer fabricante de automóviles chino que cubre los mercados de las berlinas de gama media-alta, los SUV y los monovolúmenes con un abanico completo de vehículos de lujo de clase C.

Firmemente centrado en una estrategia en la que la calidad es lo fundamental para ganarse la confianza y credibilidad de los clientes, GAC Motor se ha posicionado en el puesto más alto de todas las marcas chinas conforme al Initial Quality Study (IQS, Estudio de Calidad Inicial) en China de J.D. Power Asia Pacific durante cinco años consecutivos. Además, el GS4 de GAC Motor ha sido el SUV compacto doméstico chino mejor posicionado en el IQS de J.D. Power por dos años consecutivos.

GAC Motor participa de forma activa en proyectos sociales desde su creación. Sus productos han sido utilizados como vehículos de servicio oficiales en varios eventos internacionales, como los Juegos Asiáticos de Guangzhou de 2010 y el Fortune Global Forum de 2017. Asimismo, GAC Motor ha firmado un memorando de cooperación con la Administración del Parque Nacional de Sanjiangyuan y WWF en un proyecto para construir conjuntamente el primer parque nacional de China a fin de propiciar una coexistencia harmoniosa entre los seres humanos y la naturaleza.

A nivel internacional, GAC Motor ha establecido unas operaciones de red de servicio y ventas mundiales en 15 países de Asia, Europa, África y el continente americano, con la apertura de centros de I+D en Silicon Valley y Los Ángeles en 2017 y 2018, respectivamente. La empresa, que ha demostrado sus productos más recientes y logros de I+D en exposiciones de automóviles internacionales como el NAIAS, también fue la primera marca china presente en NADA, lo que demostró al mundo la promoción de la internacionalización por parte de GAC Motor.

"GAC Motor es una empresa siempre en marcha. Los éxitos de nuestros primeros 10 años han sentado los cimientos para nuestra siguiente fase de desarrollo", comentó Yu. "Nuestras metas para la próxima década estarán impulsadas por nuestros valores fundamentales: 'Dare to dream, have courage and keep striving' (Atrévase a soñar, sea valiente y continúe esforzándose). 'Dare to dream' significa seguir adelante con el objetivo de ser el líder de nuestro sector; 'have courage' supone la responsabilidad de construir coches excelentes para nuestros consumidores; 'keep striving' hace referencia a mantener el avance a través del progreso continuado".

En el futuro, gracias a los esfuerzos incesantes y sólidos en cuanto a innovación, así como a centrarse en el principio de la calidad como fundamento, GAC Motor estará comprometido con la misión de ofrecer una vida de movilidad placentera a los consumidores de todo el planeta.

Acerca de GAC Motor

Fundada en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) es una empresa filial de GAC Group que ocupa el puesto 202 en la lista de las empresas Fortune Global 500. La empresa desarrolla y produce vehículos, motores, componentes y accesorios para coches de primera calidad. GAC Motor está ahora clasificada en el puesto más alto de entre todas las marcas chinas por quinto año consecutivo dentro deI Initial Quality Study (IQS, Estudio de Calidad Inicial) en China de J.D. Power Asia Pacific, demostrando así la estrategia centrada en la calidad de la empresa, y que toca desde la innovación a la investigación y desarrollo (I+D), de la fabricación a la cadena de suministro y a las ventas y servicios.

