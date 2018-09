COMUNICADO: Global Fishery Forum discute la perspectiva de la industria

Publicado 17/09/2018 16:24:18 CET

El segundo Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia, el principal evento del sector pesquero nacional, tuvo lugar en San Petersburgo del 13 al 15 de septiembre de 2018.

Más de 3.000 líderes empresariales, representantes de la pesca y funcionarios gubernamentales de Dinamarca, Alemania, Islandia, Italia, Canadá, China, Marruecos, Noruega, las Islas Feroe, Japón y otros lugares asistieron al Forum. El Ministro de Agricultura Dmitry Patrushev leyó una carta de bienvenida del presidente Vladimir Putin [https://fishexpoforum.com/en/welcome-address-by-the-president-of-the-russian-federation-to-the-participants-and-guests-of-the-2nd-global-fishery-forum ] .

El viceministro de Agricultura y responsable de la Federal Fishery Agency Ilya Shestakov, líderes de los organismos sectoriales de las Islas Feroe y Marruecos, expertos de la ONU (FAO), la Estación Biológica de Pacífico, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar y la Embajada de Dinamarca hablaron sobre "Actividades pesqueras mundiales 2050: recursos, mercados, tecnologías" [https://fishexpoforum.com/en/international-co-operation-will-open-up-new-opportunities-for-sustainable-global-fishing ] en una sesión plenaria. Los asistentes discutieron la competencia en el océano mundial, las reservas de biorrecursos acuáticos y las perspectivas de la acuicultura dada la creciente población de la Tierra.

Se debatieron cuestiones apremiantes en las sesiones de panel "Issues in commercial straddling stocks fishing activities," [https://fishexpoforum.com/en/1989-2 ] "Shipbuilding 2050: A peek into the future," [https://fishexpoforum.com/en/conference-shipbuilding-2050-a-peek-into-the-future ] "Resources," [https://fishexpoforum.com/en/a-resources-roundtable-is-held-at-gff-2018 ] "Aquaculture: 2050 breeding and development forecast," [https://fishexpoforum.com/en/increasing-production-without-detriment-to-quality-and-without-environmental-damage-the-gff-defined-the-objectives-of-aquaculture ] "Global consumer markets," [https://fishexpoforum.com/en/how-to-prompt-the-industry-to-study-consumers-interests-global-experience-and-the-first-steps-in-russia ] "Russian fish: a strategy for promoting Russian fish products on the Russian market," [https://fishexpoforum.com/en/a-national-strategy-for-promoting-russian-fish-products-was-discussed-at-the-sidelines-of-gff-2018 ] y "Fishery technologies: the food loss and food waste problem." [https://fishexpoforum.com/en/how-to-prompt-the-industry-to-study-consumers-interests-global-experience-and-the-first-steps-in-russia ]

Se firmaron acuerdos importantes entre Rusia y Guinea, la Agencia Federal de Pesca de Rusia y la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá, y FOR Group y Lenta [https://fishexpoforum.com/en/fishery-producers-to-be-able-to-take-part-in-procurement-procedures-at-global-fishery-forum-2018 ] .

En la Expo se exhibieron empresas de pesca, procesamiento, comercio y construcción naval, fabricantes de equipos, agencias gubernamentales y asociaciones comerciales. Los visitantes degustaron los productos, participaron en un vídeo tour de las principales empresas rusas, experimentaron un túnel interactivo y participaron en una presentación en 3D sobre "120 años de la industria pesquera rusa".

La Expo contó con stands conjuntos de las regiones de Arkhangelsk, Astrakhan y Kaliningrado, Karelia y Tatarstan y la cuenca pesquera de Azov y el Mar Negro, así como los expositores nacionales de Noruega, Islandia, Marruecos y Argentina. Sus 13.000 metros cuadrados albergaron 180 empresas, incluyendo 122 de Rusia. Russian Fish, el primer restaurante de comida rápida de pescado de Rusia [https://fishexpoforum.com/en/russias-first-fish-fast-food-restaurant-to-open-as-part-of-the-global-fishery-forum ] , operó en la zona de la exposición.

Se inició la construcción de un buque pesquero de 30 toneladas/día (Dmitry Patrushev, Ilya Shestakov y el gobernador de la región de Arkhangelsk, Igor Orlov, participaron en la ceremonia), el Año Internacional del Salmón [https://fishexpoforum.com/en/international-year-of-the-salmon-will-open-at-the-gff-2018 ], establecido por académicos y ecologistas, fue inaugurado, y se anunciaron los ganadores del concurso de toda Rusia "el mejor producto de pescado".

El evento fue organizado por la Federal Fishery Agency y el Forum fue gestionado por Roscongress Foundation [https://roscongress.org/en ].

El sitio web oficial del Global Fishery Forum es http://www.fishexpoforum.com

