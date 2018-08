COMUNICADO: Globalegrow adopta diversos valores para acelerar los negocios transfronterizos

Publicado 02/08/2018 15:34:54 CET

SHENZHEN, China, 2 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Globalegrow ha estado promocionando una estrategia de localización dentro del grupo desde hace más de un año. Para poder implementar por completo esta estrategia de localización y optimizar los negocios de exportación, Globalegrow aumenta constantemente el reclutamiento de talentos internacionales. Las estadísticas más recientes muestran que ha habido una tasa de crecimiento de los empleados extranjeros del 43% en las oficinas centrales y en las compañías extranjeras en los últimos 2 años.

"Siempre se pueden ver oportunidades en los conflictos culturales".

Miguel, un trabajador español de 30 años en el equipo de Marketing de Globalegrow, ha trabajado en China durante más de 3 años. Es difícil recordar por qué escogió China al principio pero el comercio entre España y China era, sin lugar a dudas, muy próspero y como él explicó, esto era gracias a la iniciativa "Cinturón y Ruta de la Seda".

Trabajar en China no fue fácil para él, y la mentalidad y el estilo de vida de España fueron barreras que le impidieron acostumbrarse al ambiente chino. "Pero siempre se pueden ver oportunidades en los conflictos culturales, y la gente como yo puede brillar en este tipo de situaciones. Soy capaz de ayudar al negocio chino en España como un experto local", explicó él. "Siempre es un placer tener diferentes opiniones, valores y culturas de las que nos podamos beneficiar mutuamente".

"Unclientecontentoserá el que ofrezca el mejor marketing".

Responsable de marketing del SNS, Miguel recibe constantemente consultas y se enfrenta a todo tipo de retos por parte de los clientes. Un carácter afable y paciencia son las mejores estrategias para superar el estrés y mantener el profesionalismo. Gracias a sus años de práctica, ha sido capaz de ganarse la confianza de la empresa.

"Las respuestas rápidas y soluciones adaptadas hacen feliz a los clientes, y un cliente contento será el que ofrezca el mejor marketing", apunta él. Ganarse la confianza de los clientes es algo esencial, y así es como valen la pena todo el esfuerzo y la honestidad.

Miguel ha ayudado a miles de clientes a resolver cuestiones relacionadas con las compras en línea. "Estoy a cargo de toda la comunidad donde solo comparto 'información orgánica' con otra gente", afirma. Él es un apasionado de lo que está haciendo ahora mismo y se siente completamente realizado siempre que se gana el respeto de sus clientes.

"China esun granpaís para ver cómo de rápido crecen todas las cosas".

Durante todos estos años en China, Miguel se vuelve nostálgico de vez en cuando y está decidido a volver a su ciudad antes o después. No obstante, cree que ahora está en los mejores años de su vida, y que es mejor estar fuera de su zona de confort. "Venir a China fue un gran reto en mi vida, pero me gustan los retos. He ganado mucha experiencia profesional en diferentes áreas y eso me motiva a seguir adelante y a seguir poniendo en práctica nuevas metodologías y a aprender nuevas cosas cada día", constató. "China es un gran país para ver cómo de rápido crecen todas las cosas. Puedes tener en mente una idea sobre un producto y al cabo de pocas semanas puedes tener un prototipo o la producción total".

Ahora mismo, Miguel tiene una relación fluida con sus compañeros y el equipo de trabajo hace posible que trabajen de manera eficaz a la hora de encontrar una solución juntos.

La estrategia de localización de Globalegrow está yendo más allá al adoptar diversos valores hacia el negocio del mercado electrónico y la gestión interna. El número de empleados extranjeros todavía está creciendo con más políticas de apoyo y bienestar favorables en el entorno.

Acerca de Globalegrow

Globalegrow, fundada en el año 2007, se dedica a maximizar el beneficio mundial en un nuevo ecosistema de comercio minorista transfronterizo, siendo propietaria de la marca mundial de comercio electrónico ZAFUL, la plataforma de comercio electrónico GearBest, etc. En 2014, Globalegrow salió a bolsa en la Bolsa de Valores de Shenzhen y lanzó una OPI de miles de millones de dólares después de fusionarse con Shanxi Baiyuan Trousers Co., Ltd (también conocido como Global Top, SZ002640), lo que señala el primer tipo de acción A de comercio electrónico transfronterizo de China.

