COMUNICADO: Haisco Pharmaceutical Group invertirá 10 millones de dólares en Pneuma Respiratory e iniciará un acuerdo de distribución

Publicado 13/08/2018 14:01:18 CET

BOONE, Carolina del Norte, 13 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Pneuma Respiratory, Inc., que ha desarrollado PNEUMAHALER(TM)(,), el primer inhalador digital activado por la respiración (BDI, en sus siglas en inglés), anunció que Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd, una empresa con sede en China centrada en la investigación y el desarrollo y comercialización de medicamentos terapéuticos, ha acordado realizar una inversión de capital de 10 millones de dólares en Pneuma Respiratory. Como parte del acuerdo, Haisco Pharmaceutical Group recibirá los derechos para distribuir los productos farmacéuticos de Pneuma Respiratory en China. Haisco será responsable de financiar los registros regulatorios de China.

Pneuma Respiratory, Inc. ("Pneuma") ha desarrollado el inhalador digital accionado por la respiración (BDI) PNEUMAHALER(TM) para resolver los problemas de los inhaladores de dosis medidas, polvo seco y niebla suave existentes para mejorar la eficacia de los medicamentos para vías respiratorias actualmente disponibles. PNEUMAHALER BDI ("PNEUMAHALER") es el primer inhalador pulmonar que fusiona la tecnología avanzada de eyector de gotas con un sistema de respiración controlado digitalmente y lo empaqueta en un dispositivo liviano y de bolsillo.

La estrategia de lanzamiento de Pneuma es casar la tecnología de su plataforma digital con medicamentos sin patente y crear tratamientos más eficaces para el asma y la EPOC. La estrategia de Pneuma apunta a eliminar el riesgo de su ruta clínica y regulatoria, y crear valor al cambiar la marca de los tratamientos terapéuticos sin patente dentro de su sistema patentado PNEUMAHALER para mejorar los tratamientos inhalados para pacientes en el mercado global de asma + EPOC de 39 000 millones de dólares.

Eric Hunter, director general y cofundador de Pneuma Respiratory declaró: «Tenemos muchas ganas de trabajar con Haisco para presentar los productos farmacéuticos de Pneuma en China. Como una compañía farmacéutica prominente en China, la inversión es un voto de confianza en nuestro equipo y nuestro enfoque para mejorar la eficacia de la droga».

Acerca de Pneuma Respiratory

Lanzada en 2015, Pneuma Respiratory es una compañía farmacéutica con sede en Boone, Carolina del Norte. Con un equipo global de investigadores, médicos, diseñadores e ingenieros, Pneuma ha creado PNEUMAHALER(TM), el primer inhalador digital totalmente integrado y activado por la respiración. El sistema de administración de inhalaciones ha integrado la tecnología Bluetooth para proporcionar observaciones sobre la administración de medicamentos a pacientes, familiares y proveedores de atención médica. Utilizando la tecnología de eyección digital de gotas patentada por Pneuma, el dispositivo de Pneuma, aunque actualmente está disponible solo para fines de investigación, tiene el potencial de entregar finalmente un espectro de nuevas terapias, incluyendo productos biológicos, a los pulmones. Para más información, visitewww.pneumarespiratory.com [https://pneumarespiratory.com/]

Contacto: Eve Ganley, 828-434-6433, eganley@pneumarespiratory.com[mailto:eganley@pneumarespiratory.com]

Sitio Web: http://www.pneumarespiratory.com/