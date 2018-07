COMUNICADO: Hisense presenta la televisión 5376 Zone ULED

Publicado 17/07/2018 13:40:28 CET

Un nuevo récord en calidad de imagen

MOSCÚ, 17 de julio de 2018 /PRNewswire/ -- El 15 de julio, Hisense, un patrocinador oficial chino de la Copa Mundial de la FIFA 2018(TM) en Rusia, presentó de manera oficial su televisor de alta gama U9D en la Conferencia Mundial de Socios en Moscú en la víspera de la final de la Copa del Mundo. La retroiluminación dinámica de esta televisión se divide en 5376 zonas, algo que se ha hecho por primera vez, con lo que se convierte en la televisión con más particiones y con una imagen más refinada del mundo. Gracias a la tecnología ULED con una calidad de imagen superior desarrollada de manera independiente, Hisense ha definido un nuevo estándar para la calidad de imagen en la industria de la televisión a nivel mundial.

https://mma.prnewswire.com/media/718680/HISENSE_5376_Zone_ULED_TV.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/718680/HISENSE_5376_Zone_ULED_TV.jpg]

Durante los últimos 6 años, Hisense ha investigado de forma continua sobre el control dinámico de la retroiluminación con zonas múltiples y la tecnología del motor Hiview basada en LED, y ha mejorado enormemente el brillo de la imagen, el contraste de imágenes, el nivel de gradación de colores, los detalles oscuros, y el tiempo de respuesta, con el fin de mejorar la calidad de imagen a un nivel de primera categoría. Hasta la fecha, Hisense ha pasado por cinco generaciones tecnológicas y está constantemente impulsando la calidad de imagen de las televisiones hasta su máximo nivel. Hisense ha recibido en dos ocasiones el "Premio de Oro a la Tecnología de Visualización Mundial Anual".

https://mma.prnewswire.com/media/718679/HISENSE_5376_Zone_ULED_TV_U9D.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/718679/HISENSE_5376_Zone_ULED_TV_U9D.jpg]

"La tecnología de visualización es el corazón de Hisense Technology", afirmó el director científico Ma Xiaohang, "la presentación de U9D seguirá reafirmando la posición líder de Hisense en el ámbito de la calidad de imagen mundial y logrará que Hisense se convierta en una autoridad de clase mundial en el campo de las imágenes".

https://mma.prnewswire.com/media/718681/HISENSE_Global_Partner_Conference.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/718681/HISENSE_Global_Partner_Conference.jpg]

Acerca de HisenseFundada en 1969, Hisense es una de las primeras empresas innovadoras a nivel estatal y hogar de los centros estatales de investigación y desarrollo pilotos de China. Hisense cuenta con un centro tecnológico nacional, un laboratorio tecnológico multimedia y un instituto de investigación postdoctoral. Hisense cuenta con centros de I+D en Qingdao, Shenzhen, Shunde, Pekín, Estados Unidos y Europa. Hisense tiene dos compañías que cotizan en bolsa (Hisense Electric Co., Ltd. (600060) en la Bolsa de Valores de Shanghái, y Hisense Kelon Electrical Holdings Company Ltd. (000921) en las bolsas de valores de Hong Kong y Shenzhen). Hisense también posee tres marcas registradas famosas (Hisense, Kelon y Ronshen).

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/718680/HISENSE_5376_Zone_ULED_TV.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/718680/HISENSE_5376_Zone_ULED_TV.jpg]Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/718679/HISENSE_5376_Zone_ULED_TV_U9D.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/718679/HISENSE_5376_Zone_ULED_TV_U9D.jpg]Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/718681/HISENSE_Global_Partner_Conference.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/718681/HISENSE_Global_Partner_Conference.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Jiang Shan, +86-532-80878024