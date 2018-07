COMUNICADO: HNA Group firma un documento de compromiso con COMAC para la compra de 20 aviones arj 21

Publicado 17/07/2018 13:22:13 CET

LONDRES, 17 de julio de 2018 /PRNewswire/ -- HNA Group Co Ltd (HNA Group) y Commercial Aircraft Corporation of China Ltd (COMAC) han firmado un documento de compromiso para la compra de 20 aeronaves arj 21 en la 51ª edición de la muestra Farnborough International Airshow celebrada en Londres, el primer resultado tangible entre las dos partes desde que acordaran un marco de colaboración estratégica a principios de junio de este año en Shanghái. Tras la entrega, los 20 aviones serán operados por Urumqi Air, una filial de HNA Group.

El avión arj 21, es el primer jet regional turbofán de China desarrollado de conformidad con las normas internacionales de aeronavegabilidad, y tiene unos resultados excelentes en cinco áreas principales: adaptabilidad del producto, comodidad de los pasajeros y rentabilidad, así como universalidad de las piezas y de los materiales, no solo en el paquete del modelo sino también con respecto a otras aeronaves frecuentemente fabricadas. Todo esto contribuye a que el modelo cumpla los requisitos operativos relativos al despegue y al aterrizaje en aeropuertos situados en la meseta occidental de China, una región que sufre a menudo altas temperaturas, y presenta obstáculos alrededor de rutas complejas, lo que hace que esta aeronave sea una opción ideal para los trayectos y los aeropuertos de China occidental.

Mediante la innovación, tanto en lo que respecta a la organización corporativa como al diseño aeronáutico, HNA Group pretende estrechar la colaboración con COMAC con el objetivo de introducir y operar aviones fabricados en China, creando una cadena industrial integral que abarque producción, materiales, suministro, ventas y asistencia técnica para la fabricación de aeronaves, además de mejorar la cadena de producción y establecer una red de servicios de alquiler de aviones fabricados en China. Esto supone un paso más en la transición del sector de la aviación civil del país hacia una posición de liderazgo en el escenario internacional.

Hainan Airlines, Urumqi Air y Tianjin Airlines, así como las otras filiales de HNA Group, también se beneficiarán de la colaboración, acelerando el desarrollo del negocio y facilitando la contribución del grupo a la iniciativa del cinturón económico de la Ruta de la Seda de China, mediante la creación de una red de aerolíneas regionales más conveniente.

