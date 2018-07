COMUNICADO: HRG presenta su Biosfera Robótica en la feria automatica 2018

Publicado 27/06/2018 3:08:24 CET

MÚNICH, 27 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- HIT Robot Group (HRG), uno de los principales fabricantes de robots de China, ha presentado su Biosfera Robótica, un completo conjunto de servicios para empresas en distintas fases empresariales, a los asistentes a la feria automatica 2018, una exposición internacional de automatización y robótica que se celebra en Múnich (Alemania). HRG también ha presentado ocho de sus productos y se ha puesto en contacto con cientos de clientes que buscan explorar el mercado chino.

Desarrollada a lo largo de tres años, la Biosfera Robótica de HRG (la "Biosfera") ha proporcionado apoyo y servicios a empresas del sector de robots para establecer, hacer crecer y mantener sus negocios en China. Con este nuevo conjunto de herramientas, además de con su experiencia práctica con empresas como ABB, KUKA y HOCOMA en productos de robótica y servicios de formación, y con sus últimos avances tecnológicos y servicios, HRG se posiciona como un "socio de oro" para las empresas que buscan acceder al mercado chino.

"Es la segunda vez que HRG asiste a la feria automatica y este año estamos orgullosos de mostrar nuestros últimos logros, especialmente nuestra 'Biosfera Robótica', que ya ha ayudado a más de 80 empresas a transformar sus avances tecnológicos en valor de mercado", comentó Wang Meng, consejero delegado de HIT Robot Group. "Hemos mejorado nuestros servicios a partir de ayudar inicialmente al Instituto de Tecnología Harbin a transformar sus logros académicos y dar un impulso a sus empresas proporcionando apoyo en la comercialización de los resultados de las investigaciones, la gestión del talento y el acceso a la amplia variedad de recursos de HRG en China", comentó.

La Biosfera de HRG se divide en tres departamentos, que cubren tres etapas principales del crecimiento de una empresa:

-- Innovación - Ofrece apoyo a las tareas de investigación y desarrollo en tecnologías y productos básicos. -- Emprendimiento - Se centra en la incubación de nuevas empresas, la coordinación de la cooperación entre el mundo académico y el sector industrial, y en ayudar a los equipos en fases iniciales a convertirse en gestores más preparados. -- Sector - Guía a las empresas en diferentes etapas de madurez y finalmente a entrar en su mercado definido.

En esta feria, HRG ha publicado su "2018 Analysis Report On the Robotics Industry In China" (Informe de análisis sobre el sector de la robótica en China), con Hit Insights y el Instituto de Evaluación de Ciencia y Tecnología de China. El informe arroja luz sobre las últimas tendencias y desafíos en el sector de la robótica en China y evalúa el estado de la cadena de suministro del país.

Además, HRG ha presentado una gran variedad de sus últimos productos, incluyendo su Plataforma de Formación en Evaluación de Habilidades para la Robótica Industrial, el Robot Colaborativo T5, el Reductor de Velocidad de Engranaje Cicloidal de Precisión y el Bang Bang, una plataforma de marketing para que los fabricantes inteligentes puedan moverse por el mercado chino, entre otros.

Acerca de HIT Robot Group

HIT Robot Group (HRG), empresa fundada en 2014, es una de las principales empresas de robótica de China. Principalmente fabrica una amplia gama de robots y equipos robóticos para distintos sectores, y también proporciona soluciones y servicios para compañías tecnológicas. En la actualidad, HRG cuenta con presencia en 13 de las principales ciudades chinas, además de oficinas fuera del país, concretamente en Washington D.C., California, Fráncfort, Seúl y Tokio.

http://hrgrobotics.com

