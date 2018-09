COMUNICADO: El informe de la Fundación Gates urge a prestar más atención a la salud y a la educación en los países más pobres (1)

Publicado 18/09/2018 16:10:49 CET

- El informe de la Fundación Gates indica que las tendencias demográficas amenazan el progreso global y urge a prestar más atención a la salud y a la educación en los países más pobres

Bill y Melinda Gates señalan que invertir en los más jóvenes podría liberar un potencial de productividad e innovación

SEATTLE, 18 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- La Fundación Bill y Melinda Gates ha lanzado hoy su segundo informe anual de datos Goalkeepers, que habla de las tendencias demográficas que podrían impedir un progreso sin precedentes en la reducción de la pobreza a nivel mundial. Mientras que 1000 millones de personas han salido de la pobreza en los últimos 20 años, el rápido crecimiento de la población en los países más pobres, especialmente en África, pone en riesgo futuros avances. Si las tendencias actuales continúan, el número de personas en el mundo que viven en condiciones de extrema pobreza podría detener su descenso de dos décadas, e incluso aumentar.

A pesar de estas serias proyecciones, Bill y Melinda Gates manifiestan optimismo al considerar que el crecimiento de las poblaciones jóvenes podría ayudar a impulsar el progreso. Invertir en la salud y en la educación de los jóvenes en África podría liberar un potencial de productividad e innovación que desencadenaría una "tercera ola" de reducción de la pobreza, que seguiría a la primera ola de China y a la segunda de India.

"La conclusión es clara: para seguir mejorando las condiciones humanas, nuestra tarea ahora es ayudar a crear oportunidades en los países más pobres y de más rápido crecimiento de África", señalan Bill y Melinda Gates en la introducción. "Esto significa invertir en los jóvenes. Y especialmente, significa invertir en su salud y educación".

Goalkeepers: The Stories Behind the Data 2018 [http://gatesfoundation.org/goalkeepers/report] (Goalkeepers: las historias detrás de los datos 2018) ha sido escrito y editado conjuntamente por Bill y Melinda Gates y producido en colaboración con el Instituto para la Métrica y la Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Washington. Mediante nuevas proyecciones de datos, el informe revela que la pobreza en África se está concentrando en un puñado de países, que a su vez se encuentran entre los de más rápido crecimiento del mundo. Para 2050, más del 40% de las personas del mundo en condiciones de extrema pobreza vivirán en solo dos países: la República Democrática del Congo y Nigeria.

En el pasado, las grandes poblaciones jóvenes han ayudado a impulsar el crecimiento económico y reducir la pobreza. El informe expone argumentos para que los líderes inviertan en el poder y en el potencial de la juventud para seguir avanzando. A través de ensayos de expertos y periodistas, el informe examina enfoques prometedores en salud y educación, y subraya las formas en las que los jóvenes podrían transformar el continente. Según el informe, las inversiones en salud y educación, o "capital humano", en África subsahariana podrían incrementar el PIB de la región en más del 90% para 2050.

Cada año, el informe registra 18 puntos de datos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (u Objetivos Mundiales), entre los que se incluyen la mortalidad infantil y materna, el retraso del crecimiento, el acceso a métodos anticonceptivos, el VIH, la malaria, la extrema pobreza, la inclusión económica y el saneamiento. Las proyecciones del IHME ofrecen tres escenarios potenciales para los indicadores: mejor y peor escenario según la aceleración o reducción del ritmo de progreso, y proyecciones basadas en tendencias actuales. El informe de este año examina cuatro temas en mayor profundidad:

-- El capítulo de Planificación Familiar incluye un ensayo de Alex Ezeh, un profesor visitante del Centro para el Desarrollo Global. El ensayo se centra en la importancia de empoderar a las mujeres para que puedan ejercer su derecho fundamental de elegir el número de hijos que tendrán, cuándo los tendrán y con quién. El Sr. Ezeh señala que, según los datos de las Naciones Unidas, se estima que la población de África duplicará su tamaño para 2050 y podría volverlo a duplicar de nuevo para 2100. Si todas las mujeres de África subsahariana estuviesen empoderadas para decidir el número de hijos que quieren tener, el incremento proyectado de la población podría ser un 30% menor, de 4000 millones a 2800 millones. Y lo que es aún más importante, esto permitiría a más mujeres y niñas expandir sus horizontes y poder ir a la escuela durante más tiempo, ganar más de adultas, tener hijos más tarde e invertir más en ellos. El capítulo también explica cómo un novedoso programa de planificación familiar en Kenia está ofreciendo a las mujeres jóvenes el acceso a métodos anticonceptivos.

-- El capítulo del VIH incluye un modelo del Imperial College London sobre cómo se habrá desarrollado la epidemia del VIH en Zimbabue para 2050 y, por consiguiente, qué futuro le espera a la nación en general. Su gran porcentaje de jóvenes tienen el potencial de impulsar el crecimiento económico, pero solo si permanecen sanos. Más de la mitad de los zimbabuenses tienen menos de 25 años y están alcanzando la edad en la que corren más riesgo de contraer una infección por VIH. Si Zimbabue consigue ampliar las herramientas de prevención disponibles actualmente para los próximos cinco años, en una década podría presenciar una caída de un tercio en las nuevas infecciones entre jóvenes de 15 a 29 años. La introducción de nuevas herramientas de prevención para 2030, incluida una vacuna extremadamente efectiva, podría reducir aún más los nuevos casos en unos 400 por año. En conjunto, estas intervenciones podrían evitar hasta 364.000 nuevos casos de VIH entre la población joven.

-- El capítulo de Educación incluye un ensayo de Ashish Dhawan, presidente de Central Square Foundation en India. Aunque hoy en día, en países con rentas bajas o medias-bajas, hay más estudiantes que nunca matriculados en las escuelas, muchos no están aprendiendo lo necesario para triunfar. Desafortunadamente, la estrategia para mejorar los resultados en la escuela no es tan obvia como la estrategia para mejorar el acceso a las escuelas. El capítulo examina el éxito de Vietnam en alcanzar mejoras a nivel de todo el sistema. Aunque el PIB per cápita del país solo es ligeramente superior al de la India, los estudiantes de 15 años de Vietnam superan a los de países ricos como Estados Unidos y Reino Unido en pruebas internacionales.

-- El capítulo de Agricultura incluye un análisis de James Thurlow, miembro investigador sénior del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, que estima que si se duplicase la productividad agrícola, Ghana podría reducir la pobreza a la mitad, crear cientos de miles de empleos e impulsar el crecimiento económico. Un ensayo de un periodista local sigue el viaje que realiza un tomate desde un campo de la zona rural de Burkina Faso hasta un plato en Ghana para ilustrar todos los empleos que se crean por el camino.

(CONTINUA)