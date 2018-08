COMUNICADO: Informe provisional de Fraport Group - Primer semestre de 2018: se obtuvieron resultados comerciales positivos a pesar d

Publicado 08/08/2018 15:56:44 CET

Ingresos y EBITDA aumentan significativamente - El resultado del Grupo al alza - El aeropuerto de Fráncfort y los aeropuertos de Fraport Group registran un fuerte crecimiento de pasajeros

FRA/gk - Fraport Group cerró los seis primeros meses del año fiscal (que termina el 30 de junio) de 2018 con un importante aumento del 13,0 % en los ingresos del Grupo hasta alcanzar la cifra de 1532 millones de euros. En el aeropuerto de Fráncfort (FRA), la base de operaciones del Grupo, este aumento provino, en concreto, del crecimiento en el tráfico, que generó mayores ingresos por cargos aeroportuarios y servicios de seguridad, un incremento en los cargos de servicios de tierra e infraestructuras, así como de mayores ingresos de los aparcamientos. El negocio internacional de Fraport también contribuyó al crecimiento de los ingresos, donde Fraport Grecia (con 83,5 millones de euros adicionales) y Fraport Brasil (con 76,4 millones de euros adicionales) realizaron importantes contribuciones. En la primera mitad de 2017, Fraport Brasil no operaba aún los dos aeropuertos brasileños de Fortaleza (FOR) y Porto Alegre (POA) y, por tanto, no estaban incorporados al Grupo.

El resultado operativo o EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) también se incrementó significativamente en un 9,8 % con respecto al año anterior hasta alcanzar la cifra de 461,3 millones de euros, pero quedó amortiguado, entre otras cosas, por unos mayores gastos de personal relacionados con el tráfico en materia de asistencia en tierra y servicios de seguridad en FRA. Los mayores gastos por intereses de Fraport Grecia y las dos filiales de Fortaleza y Porto Alegre causaron un impacto negativo en los resultados financieros del Grupo, pues cayeron de menos 50,4 millones de euros en el primer semestre de 2017 a menos 77,4 millones de euros en el periodo analizado. Esto llevó a unos resultados del Grupo (beneficios netos) de 140,8 millones de euros, lo que representa un aumento del 2,8 %.

Debido a unas mayores inversiones realizadas en FRA y en los aeropuertos internacionales de Fraport Group, el flujo de caja libre descendió en 221,3 millones de euros hasta la cifra de menos 23,2 millones de euros en los seis primeros meses de 2018.

El aeropuerto de Fráncfort prestó servicio a 32,7 millones de pasajeros en la primera mitad de 2018, lo que supone un aumento del 9,1 %. Con aproximadamente 1,1 millones de toneladas métricas, el volumen de vuelos de carga (fletes + correo aéreo) permaneció prácticamente estable con respecto al año anterior. En todo el grupo, toda la cartera internacional de aeropuertos de Fraport registró un fuerte crecimiento de pasajeros.

Al resumir el primer semestre del año fiscal 2018, el presidente del consejo de administración de Fraport AG, Dr. Stefan Schulte, ha comentado: "el crecimiento actual subraya el atractivo del aeropuerto de Fráncfort como centro aéreo mundial, pero también nos plantea grandes desafíos. Solo gracias a la excelente cooperación con nuestros socios, agencias gubernamentales y nuestros clientes de líneas aéreas, así como el extraordinario compromiso de todos los empleados aeroportuarios pudimos gestionar el considerable crecimiento experimentado en la primera mitad de este año. En general, hemos obtenido un rendimiento comercial positivo a pesar de los numerosos desafíos".

A la vista del fuerte crecimiento en el tráfico de FRA en los seis primeros meses del año, el consejo de administración de Fraport AG espera ahora que el número de pasajeros llegue a más de 69 millones en todo el año fiscal 2018. Excluyendo los efectos de la esperada desinversión de Fraport en el aeropuerto de Hannover (HAJ), el consejo de administración mantiene su previsión para las cifras financieras clave del Grupo y espera que alcancen los rangos superiores de la previsión de márgenes indicada en el Informe anual de comienzos de año (EBITDA del Grupo: entre 1080 y 1110 millones de euros; EBIT del Grupo: entre 690 y 720 millones de euros; EBT del Grupo: entre 560 y 590 millones de euros; resultado del Grupo: entre 400 y 430 millones de euros, aproximadamente).

Dada la previsión de venta de la participación de Fraport en el aeropuerto de Hannover, el consejo de administración prevé que la desinversión contribuya con unos 25 millones de euros al EBITDA del grupo y unos 85 millones de euros al EBT del Grupo. Tras la deducción de las obligaciones fiscales relacionadas con los ingresos, la transacción de Hannover también causará un impacto positivo de unos 77 millones de euros en los resultados del Grupo (beneficios netos). Teniendo en cuenta estas consecuencias específicas, el consejo de administración de Fraport espera que el EBITDA, EBIT y EBT del Grupo, y el resultado del Grupo, superen los márgenes mencionados más arriba en todo el año fiscal 2018.

