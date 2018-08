COMUNICADO: INLOCK anuncia el lanzamiento mundial de la plataforma de préstamos de criptomonedas

Publicado 01/08/2018 14:01:32 CET

INLOCK aborda la cuestión de 'la viabilidad de gastar' las tenencias de moneda digital. El registro en la lista blanca para su oferta inicial de monedas se abre hoy

BUDAPEST, Hungría, 1 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- INCOME LOCKER (INLOCK) [https://ico.inlock.io/], una plataforma donde los prestamistas autorizados pueden competir por los prestatarios que desean usar sus criptomonedas como garantía para los préstamos, hoy anunció su lanzamiento mundial y la apertura de su registro en la lista blanca para una próxima venta de tokens el 15 de septiembre. La lista blanca asegura el registro anticipado el 1 de agosto para aquellos que deseen recibir actualizaciones y anuncios sobre el ICO.

Los fundadores de INLOCK buscan diseñar un mercado seguro y transparente que sirva como puerta de entrada para los inversionistas institucionales en el floreciente mercado de criptomonedas. El riesgo potencial para los préstamos con garantía criptográfica desde la perspectiva del prestamista es casi idéntico al de un depósito bancario, pero con un mayor potencial de ganancias. El modelo de préstamo elimina la necesidad de una evaluación crediticia adicional porque el prestatario proporciona la garantía en forma de activos criptográficos. Este sistema ofrece una convertibilidad rápida y flexible, y utiliza contratos inteligentes para garantizar la igualdad de condiciones entre prestatarios y prestamistas.

Ahora los prestatarios pueden elegir las ofertas más competitivas de los prestamistas sin tener que vender sus criptomonedas para financiar un problema temporal de liquidez. Excluyendo los pagos de intereses, los usuarios de la plataforma INLOCK pagarán todos los costos en tokens ILK (INLOCK): los costos de uso de la plataforma no se deducen de sus garantías, por lo que pueden conservar el valor total de su criptograma al pagar el préstamo.

El Token de ILK (ERC20) regirá la relación entre los prestamistas y los titulares de cifrado, con 4,4 mil millones de fichas disponibles para la compra a una tasa de 1$ por 100 ILK. Se invita a los inversores a registrarse para la venta del token en: https://ico.inlock. [https://ico.inlock.io/]io [https://ico.inlock.io/].

«INLOCK ofrece una nueva y poderosa forma de desbloquear el poder adquisitivo de Bitcoin y otras monedas digitales al mismo tiempo que mantiene el precio al que el prestatario lo garantizó», explicó Csaba Csabai, director general y cofundador de INLOCK. «La plataforma INLOCK es especialmente beneficiosa para aquellos que antes no podían acceder a los préstamos, además de los segmentos de consumidores que realizan pocas transacciones bancarias y carecen de un buen puntaje crediticio».

Peter Gergo, director de márketing y cofundador, agregó, «INLOCK permite a las instituciones ingresar a nuevos mercados, lo que debido a la burocracia y otras restricciones impidieron previamente que los prestamistas capaces ofrezcan sus fondos a prestatarios adecuados. INLOCK es la primera plataforma de préstamos donde cumplir con las regulaciones existentes es la principal prioridad desde el día uno».

Para obtener más información y actualizaciones adicionales, visite el sitio web oficial INLOCK website [http://ico.inlock.io/] y únase a nuestro canal Telegram [https://t.me/inlock]. También puede obtener más información sobre el equipo de liderazgo ejecutivo [https://ico.inlock.io/#team] de INLOCK y poner a prueba nuestra plataforma beta [https://ico.inlock.io/#team].

Acerca de INCOME LOCKER (INLOCK)

INCOME LOCKER (INLOCK) es una plataforma de blockchain y smart-contract que permite a los titulares de criptomonedas manejar los problemas de liquidez a corto plazo tomando un préstamo en fiduciario y utilizando sus criptomonedas existentes como garantía. La compañía fue fundada en 2018 por un equipo de expertos de Fintech en Hungría con el objetivo de crear soluciones para varios casos de uso entre el mundo financiero tradicional y el basado en criptoactivos. Para más información, por favor visite www.inlock.io [https://www.inlock.io/].

