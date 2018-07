COMUNICADO: JA Solar recebe o prêmio "Top Performer" do DNV GL pela terceira vez

Publicado 15/06/2018 17:42:53 CET

PEQUIM, 15 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- A JA Solar Holdings Co., Ltd. , uma das maiores fabricantes de produtos de energia solar de alto desempenho de todo o mundo, anunciou hoje que recebeu o prêmio "Melhor Desempenho de 2018" ("2018 Top Performer") do DNV GL, um renomado instituto independente de especialistas em energia e certificação. Esta é a terceira vez que a JA Solar recebe o prêmio. Tanto em 2014 quanto em 2016, a JA Solar passou pelos testes de produto, recebeu a certificação do produto pela PVEL (uma subsidiária integral do DNV GL) e conquistou o prêmio "Top Performer".

O DNV GL desfruta de forte reputação no setor fotovoltaico. Seu relatório anual Tabela de Desempenho de Confiabilidade de Módulos Fotovoltaicos (PV Module Reliability Scorecard Report) cobre testes e análises dos produtos de módulos de vários fabricantes e é considerado como a avaliação mais completa da confiabilidade dos módulos fotovoltaicos. A honra do prêmio "Top Performer" está baseada na Tabela de Desempenho de Confiabilidade de Módulos Fotovoltaicos do DNV GL. Os testes de confiabilidade cobrem o ciclo de vida completo dos produtos, o qual engloba ciclo térmico IEC, umidade térmica, radiação ultravioleta, carga mecânica dinâmica, atenuação da degradação induzida por potencial (PID) e teste de ponto quente. Os resultados dos testes fornecem, aos compradores em potencial de equipamentos fotovoltaicos e investidores em usinas de energia, referências confiáveis.

A JA Solar está comprometida com a pesquisa e o desenvolvimento de módulos solares de produção em massa e de alta eficiência, os quais podem efetivamente reduzir o custo nivelado de energia (LCOE). Quer seja no desenvolvimento e produção em massa de produtos PERC ou no lançamento de módulos de vidro duplo de PERC bifacial de 1500 V, a JA Solar sempre esteve na liderança do setor. O prêmio "Top Performer" do DNV GL mostra ainda mais a força técnica da JA Solar e sua habilidade de fornecer produtos solares de alto desempenho e alta confiabilidade.

Para mais informações, visite o endereço www.jasolar.com [http://www.jasolar.com/]

Xiaorui Sun+86-10-6361-1888 x1698 bj.sunxr@jasolar.com[mailto:bj.sunxr@jasolar.com]