COMUNICADO: Jolywood y Huanghe Hydropower acuerdan una colaboración estratégica para crear un laboratorio de innovación

¡Gran combinación! Jolywood y Huanghe Hydropower han acordado una detallada colaboración estratégica con el fin de crear un laboratorio de innovación conjunto

SUZHOU, China, 2 de julio de 2018 /PRNewswire/ -- El 27 de junio, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co., Ltd. (en adelante, "Jolywood") ha firmado una cooperación estratégica y detallada con Huanghe Hydropower Development Co., Ltd., de SPIC (en adelante, "Huanghe Hydropower"). La ceremonia de presentación del estudio de innovación conjunto de Huanghe Hydropower-Jolywood se celebró el mismo día. El estudio de innovación forma parte del Centro de investigación de ingeniería fotovoltaica de la provincia de Qinghai y fue creado en conjunto por Huanghe Hydropower y Jolywood. El objetivo de ambas partes es promover conjuntamente la aplicación a gran escala de módulos y células bifaciales tipo N y otras tecnologías fotovoltaicas vanguardistas para materializar la paridad de red a corto plazo.

En esta ceremonia de presentación, numerosos líderes gubernamentales y expertos de la Administración Energética Nacional, el gobierno provincial de Qinghai, la State Power Investment Corporation y la Academia de las Ciencias de China presentaron y aplaudieron la creación del estudio de innovación. Durante la reunión, el Sr. Xie Xiaoping, presidente de Huanghe Hydropower Group, y el Sr. Lin Jianwei, presidente de Jolywood, mantuvieron una charla cordial y realizaron detallados intercambios sobre la tendencia de desarrollo futuro de la tecnología fotovoltaica.

El Sr. Lin Jianwei afirmó: "Huanghe Hydropower y Jolywood siempre han mantenido una estrecha relación y la creación de un nuevo laboratorio de innovación indica que ambas partes establecerán una cooperación estratégica más estrecha y duradera en el futuro. En esta oportunidad, haremos uso de nuestros respectivos puntos fuertes para promover mejorías tecnológicas clave para los módulos bifaciales tipo N de gran eficiencia y llegar rápidamente a la paridad de red, lo que resulta beneficioso para todos".

Jolywood (SZ300393) se creó en 2008 y entró en el Mercado de empresas en crecimiento en 2014. El segmento fotovoltaico de la empresa sigue creciendo y luchando por hacer de la tecnología líder el núcleo y de la enérgica plantilla el motor, centrándose en la generación de clientes y en las energías renovables y potenciando los cuatro sectores del negocio: "Jolywood Materials, Jolywood Solar Technology, Jolywood Minsheng y Jolywood New Energy". Entre ellos, Jolywood Materials se centra en el negocio de las láminas traseras, con una capacidad de producción de más de 100 millones de metros cuadrados en 2017. Se trata de un fabricante profesional de láminas traseras fotovoltaicas, mientras que Jolywood Solar Technology es líder mundial en tecnologías bifaciales tipo N de gran eficiencia y, actualmente, cuenta con una capacidad de células solares de 2,1 GW.

El State Power Investment Group lleva muchos años trabajando en nuevas energías fotovoltaicas, con la mayor capacidad instalada de ellas del mundo y una completa cadena industrial perteneciente al sector. El grupo da gran importancia a la aplicación innovadora de nuevos productos y nuevas tecnologías y ha recibido grandes alabanzas del partido chino y los líderes estatales. En el futuro, trabajará en conjunto con Jolywood para promover la rápida aplicación de productos de gran eficiencia y gran fiabilidad en la cadena industrial. Además del estudio de innovación conjunto de Huanghe Hydropower-Jolywood, el Centro de investigación de ingeniería fotovoltaica de la provincia de Qinghai incluye estudios de innovación conjuntos de Huanghe Hydropower y numerosos colaboradores de renombre de la ecocadena fotovoltaica a escala nacional e internacional, como Huawei, JA, CATL, DuPont, Panasonic, Fraunhofer, la Universidad Nacional de Singapur, etc.

En el futuro, los laboratorios conjuntos de Huanghe Hydropower-Jolywood de módulos y células solares bifaciales tipo N de gran eficiencia promoverán las prestaciones de las células solares bifaciales tipo N TOPCon, IBC y TBC, entre otras, en lo que respecta a eficiencia, encapsulación de módulos y eficiencia de láminas traseras, además de estudios más detallados sobre la fiabilidad y los escenarios de aplicación diversificados, con el fin de potenciar el desarrollo de nuevos materiales, nuevos avances tecnológicos y mejorías en la calidad de los productos por parte Jolywood y el alcance del liderazgo en el sector de las nuevas energías.

