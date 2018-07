COMUNICADO: Kim Scott, Dominic Price y Troy Magennis pronunciarán los discursos inaugurales durante la Conferencia AGILE2018

Publicado 27/06/2018 20:54:05 CET

La principal reunión internacional de usuarios de Agile se celebrará del 6 al 10 de agosto en San Diego, California

PORTLAND, Oregon, 27 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- Agile Alliance [https://www.agilealliance.org/] ha anunciado hoy los nombres de los ponentes inaugurales de AGILE2018 [https://www.agilealliance.org/agile2018/], la principal reunión anual mundial de usuarios de Agile. La conferencia es el evento internacional más importante para el progreso del desarrollo del software Agile y está dedicada a promover los principios y prácticas de Agile, al mismo tiempo que proporciona un lugar en el que las personas y las ideas pueden prosperar.

Este evento tan esperado [https://www.agilealliance.org/agile2018/] contará con discursos inaugurales de Kim Scott (autora del libro éxito de ventas de The New York Times y The Wall Street Journal, RadicalCandor: Be a Kickass Boss Without Losing Your Humanity), Dominic Price (director de I+D y Trabajos Futuristas de Atlassian) y Troy Magennis (presidente de Focused Objective LLC).

AGILE2018 [https://www.agilealliance.org/agile2018/] llevará la energía y la pasión de la Comunidad Internacional Agile a San Diego, California. El evento se celebrará en el Hotel Marriott Marquis, situado frente a la bahía. Se trata de un emplazamiento de primera clase para un evento de primera clase, que es además la primera conferencia internacional de Agile Alliance Agile Alliance que se celebra en la costa oeste. La Conferencia Agile norteamericana es la principal conferencia no-comercial y mundial sobre métodos de Agile en desarrollo de software. En su decimoséptimo año, el evento examinará el estado de Agile y profundizará en el conocimiento Agile aún más, explorando más formas sofisticadas de optimizar la eficiencia y el valor empresarial. Los asistentes participarán y compartirán ideas en una comunidad apasionada que tiene como propósito convertir el sector del software en un ámbito más productivo, humano y sostenible.

"Estoy muy emocionado de que Kim, Dominic y Troy vayan a pronunciar los discursos inaugurales en el evento más importante del año para los usuarios de Agile", dijo Brian Button, presidente de la conferencia AGILE2018 [https://www.agilealliance.org/agile2018/]. "Con 279 esclarecedoras sesiones repletas de conocimiento y que invitan a reflexionar, esta conferencia ofrece una oportunidad inigualable para aprender destrezas y técnicas de auténtica vanguardia que pueden ser implementadas inmediatamente para optimizar el éxito. Se trata de una manera única de participar en el progreso internacional de Agile. El impresionante número de estimulantes sesiones y conversaciones le animará y motivará para mejorar el mundo del desarrollo de software".

La conexión y el intercambio de ideas son fundamentales en cada Conferencia Agile. Los asistentes, procedentes de más de 40 países, explorarán la creciente "caja de herramientas" que hace que Agile sea tan efectivo al experimentar las historias de 296 ponentes, representantes de diferentes voces y perspectivas. No hay nada como el contacto cara a cara, por lo que la conferencia está diseñada para optimizar las oportunidades para crear vínculos entre los asistentes, ponentes y patrocinadores. Las relaciones creadas, el apoyo recibido y el conocimiento obtenido proporcionan una experiencia enriquecedora y duradera que fomenta tanto el éxito individual como el progreso colectivo del sector. Las conferencias son eventos abiertos y estimulantes que propician ideas innovadoras basadas en implementaciones Agile en el mundo real.

Hay descuentos para grupos disponibles.

Acerca de Agile Alliance

Agile Alliance [https://www.agilealliance.org/] es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de los prototipos de desarrollo de software Agile tal y como se describen en el Manifiesto Agile. Con casi 55.000 miembros y suscriptores en todo el mundo, Agile Alliance se guía por los principios de las metodologías de Agile y el valor que ofrecen a desarrolladores, negocios y usuarios finales. Agile Alliance organiza y apoya eventos que tienen como objetivo estrechar los lazos entre la comunidad Agile a escala internacional.

Contacto de Medios

Pam Hughes [mailto:press@agilealliance.org] Directora de Marketing de Agile Alliance

