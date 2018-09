COMUNICADO: KT Corp. se prepara para la primera red 5G comercial del mundo

Publicado 14/09/2018 14:07:20 CET

- El 5G Open Lab de KT va a promover colaboraciones con innovadores locales y globales -- KT celebró la Reunión Estratégica 5G SCFA con China Mobile y NTT DoCoMo -- Los servicios 5G de KT que se testaron en las Olimpiadas de Pieonchang han sido aprobados como estándares UIT -- KT se va a centrar en las ciudades y fábricas inteligentes, los vehículos conectados, y los medios de comunicación, los medios 5G y la nube -

SEÚL, Corea del Sur, 14 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- KT Corp. , la empresa de telecomunicaciones más grande de Corea del Sur, se está preparando para desarrollar y alcanzar su visión de la primera y mejor red comercial inalámbrica de última generación del mundo a escala nacional.

https://mma.prnewswire.com/media/743676/KT_0913.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/743676/KT_0913.jpg ]

KT presentó el 5G Open Lab la semana pasada en su centro de Investigación y Desarrollo (I+D) de las afueras de Seúl con el fin de promover colaboraciones industriales con socios tanto locales como globales. El objetivo del laboratorio es desarrollar servicios innovadores a través del uso de la tecnología inalámbrica de quinta generación (5G).

El lanzamiento del 5G Open Lab coincidió con el día 555 desde que el presidente de KT, Hwang Chang-Gyu, tuvo por primera vez la visión del lanzamiento de una red 5G comercial en marzo del año próximo mientras asistía al Mobile World Congress (MWC) 2017. Para liderar la próxima revolución tecnológica, KT Group presentó esta semana un plan para invertir un total de 23 billones de wones (20.400 millones de dólares estadounidenses) en 5G y otras tecnologías innovadoras durante los próximos cinco años.

"Con el anuncio de nuestra visión de la primera red 5G comercial del mundo y la presentación de los primeros servicios 5G de prueba en Pieonchang, KT está liderando una nueva era en el mundo 5G", dijo el presidente Hwang en la ceremonia de apertura del laboratorio. "KT comercializará con éxito la primera y mejor red 5G del mundo al desarrollar un ecosistema 5G sólido y sano en colaboración con sus socios de todo el mundo".

El 5G Open Lab cuenta con tres espacios de colaboración (Infra Zone, Media Zone y Smart-X Zone), así como con una sala de exposición. Cualquier empresa interesada en el desarrollo de servicios 5G podrá utilizar el laboratorio para planificar, probar y verificar estos servicios. Las empresas podrán experimentar varios servicios y soluciones 5G para el ámbito corporativo en la sala de exposición.

La Infra Zone está dedicada al desarrollo y el estudio de infraestructuras y tecnologías de virtualización relacionadas con el 5G; la Media Zone se usará para el desarrollo de RA/RV, y otros servicios 5G de inmersión para medios de comunicación y entretenimiento; y la Smart-X Zone se ha creado para el desarrollo y el estudio de servicios de aplicaciones vinculados al Internet de las Cosas (IoT).

KT ha creado una página web del 5G Open Lab (http://5gopenlab.com [http://5gopenlab.com/]) para proporcionar información sobre el centro especial de colaboración como, por ejemplo, cómo elaborar una propuesta de negocios o reservar la sala de exposición. La empresa también pretende ofrecer sus principales tecnologías 5G especializadas a desarrolladores externos como interfaces de programación de aplicaciones (API) a través de otra página web diferente (API Link: https//apilink.kt.co.kr [http://apilink.kt.co.kr/]).

A finales de este año, el 5G Open Lab se ampliará y cambiará su ubicación a Pangyo, una de las ciudades inteligentes más recientes del país situada al sur de Seúl. La ampliación permitirá al laboratorio acoger a más empresas emergentes y socios corporativos. En la nueva ciudad inteligente del país, este centro 5G cambiará su nombre por Open Innovation Lab.

Para encabezar los esfuerzos globales en el desarrollo de 5G, la semana pasada KT también celebró en Seúl la Reunión Estratégica de Tecnología 5G del Acuerdo Marco de Cooperación Estratégica (SCFA) con importantes compañías telefónicas de China y Japón. Representantes de KT, China Mobile y NTT DoCoMo asistieron a la reunión para debatir sobre las estrategias de comercialización del 5G y de tecnologías especializadas.

KT presentará sus últimas innovaciones en 5G en el MWC Americas 2018 que se celebrará del 12 al 14 de septiembre en Los Ángeles. La empresa es el único participante de Corea del Sur en el ámbito de las telecomunicaciones. Durante el evento, KT promocionará sus tecnologías 5G, servicios y asociaciones con empresas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

El líder coreano de las telecomunicaciones compartirá su experiencia en 5G con el resto del mundo para acelerar la comercialización de la conectividad inalámbrica de última generación. La empresa lanzó los primeros servicios 5G de prueba del mundo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieonchang en febrero. KT hizo una presentación sobre el éxito de la red de prueba, así como de su hoja de ruta para comercializar el 5G, a los participantes de la conferencia GSMA Mobile 360 Series 2018 que tuvo lugar del 5 al 8 de septiembre en Bangkok.

En agosto, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) aprobó el plan de los servicios 5G de prueba de KT, como Sync View, 360 ° VR Live (retransmisiones en directo con Realidad Virtual de 360 grados) y Omni Point View, que se habían presentado en las Olimpiadas de Pieonchang como estándar internacional. La aprobación le ha dado libertad de acción a KT para que comercialice el 5G y desarrolle servicios relacionados.

Como líder global en 5G, KT está haciendo todo lo posible para ampliar sus colaboraciones con empresas TIC innovadoras de todo el mundo. El 5G Open Lab ya ha conseguido atraer a los principales socios corporativos a nivel local y global, como Samsung Electronics, Hyundai Mobis, Posco, Intel, Ericsson y Nvidia. KT pretende forjar 1000 asociaciones para 2020. Recientemente también ha firmado acuerdos con Intel y Qualcomm para colaborar en la preparación de servicios 5G comerciales.

KT, anteriormente conocida como Korea Telecom, también presentó esta semana un importante plan para centrarse en cinco áreas diferentes (ciudades inteligentes, fábricas inteligentes, vehículos conectados, medios de comunicación 5G y nube 5G) con el objetivo de ofrecer servicios innovadores de última generación a los usuarios móviles. En particular, la empresa está colaborando con varias empresas y con el Gobierno de Corea para desarrollar servicios 5G en los sectores Business to Business (B2B) y Business to Government (B2G).

Según un informe publicado en julio por el Instituto de Investigación Económica y de Gestión de KT (KT EMRI), se espera que la red 5G comercial de Corea del Sur cree al menos 30,3 billones de wones en valor socioeconómico para 2025, el 1,5% del producto interior bruto (PIB) del país. El informe calcula que la cifra aumentará hasta los 47,8 billones de wones como mínimo para 2030, el 2,1% del PIB.

Para obtener más información, póngase en contacto con el equipo de Relaciones con los Medios Extranjeros en kt.fmrt@gmail.com[mailto:kt.fmrt@gmail.com] o visite nuestra página web en inglés en https://corp.kt.com/eng/ [https://corp.kt.com/eng/].

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/743676/KT_0913.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/743676/KT_0913.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Dasom Kang, dasom.kang@kt.com, +82-10-9777-2984